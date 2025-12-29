Murió la actriz Brigitte Bardot, un ícono del cine y de la moda, y activista por los derechos de los animales

Brigitte Bardot, la actriz y cantante francesa, murió este domingo a la edad de 91 años, según comunicó su fundación.

La artista fue una de las figuras clave del cine francés en la década de 1950 y 1960, especialmente tras su participación en películas como Viva Maria!, además de participar en varios musicales. BB, como se la llamaba comúnmente en el mundo del entretenimiento, destacó ya con su primer éxito al protagonizar Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim en 1956. Con ella obtuvo reconocimiento internacional y consiguió viajar al centro de atención pública para hacerse una figura global. Para la sociedad del momento se convirtió en un icono de sensualidad y belleza.

Posteriormente protagonizó la película de Jean-Luc Godard de 1963 Le Mépris. Pero fue por su papel en la película Viva Maria! (1965), dirigida por Louis Malle, que consiguió el reconocimiento de sus colegas, ya que fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera.

BB, un mito conflictivo

Actuó en 47 películas, también en varios musicales y grabó más de 60 canciones, ya que en su juventud vivió totalmente inmersa en el mundo del espectáculo, donde no solo protagonizó películas, sino que también grabó canciones. Desde hacía más de cinco décadas llevaba una existencia recluida y alejada de los focos, renegando en cierto modo de su pasado de fama y éxito.

De hecho, se retiró de la industria del entretenimiento en 1973 y en 1985 el gobierno francés le ofrece el galardón de la Legión de Honor, pero ella lo rechaza. Posteriormente regresaría al foco mediático por cuestiones bien distintas al arte, como su defensa de los derechos de los animales, pero también su apoyo al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen.

Sus críticas a la inmigración y al islam sorprendieron inicialmente a la opinión pública, que conservaba la idea del mito BB, pero con el tiempo persistió y terminó siendo multada cinco veces por incitar al odio racial en Francia. Durante la pandemia de COVID-19 no aflojó en su extremismo y apoyó al movimiento antivacunas a la par que se opuso a la política sanitaria de Emmanuel Macron.

Infancia burguesa

Brigitte Bardot nació en París, el 28 de septiembre de 1934. Vivió inicialmente en el distrito número tres, en un ambiente burgués. Hija de un empresario originario de la región de Lorena recibió una educación estricta. Durante el transcurso su infancia, se convirtió en una niña apasionada por el ballet y la danza clásica y a los siete años entró a la escuela de danza de madame Bougart.

En 1947, fue admitida en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza y durante tres años asistió a las clases de ballet de Jeanne Schwartz y Boris Knyazev. A los trece años, sustituyó a una joven en un primer plano para una fotografía en Jardin des modes, una coincidencia que lanzó su carrera como modelo para revistas.

A principios de 1949, Marie-France de La Villehuchet, amiga de su madre y editora del Jardin des modes junior, le hizo realizar una serie de fotografías y una portada. Precisamente en esta etapa comenzó su andadura en el cine: a los 18 años, en 1952, participa en la cinta Le trou normand. Ese mismo año se casó con el primero de sus cuatro maridos, el director de cine Roger Vadim.