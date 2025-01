La música más esperada de 2025: Miley Cyrus, The Weeknd, Lady Gaga y Bad Bunny

Si Dua Lipa, The Cure, Lenny Kravitz y Shakira fueron los nombres a tener en cuenta en un 2024 en el que la reina ha sido Taylor Swift y su monumental gira The Eras Tour; 2025 está llamado a ser el año de Miley Cyrus, Lady Gaga, The Weeknd, Bay Bunny, The Cat Empire y Lana Del Rey.

Bad Bunny ha sido precisamente uno de los últimos artistas en anunciar su regreso. El puertorriqueño publicará Debí Tirar Más Fotos, su octavo álbum de estudio, el próximo 5 de enero como regalo de Reyes Magos. El disco estará compuesto por 17 temas y ya se puede escuchar su primer adelanto, Pitorro De Coco. Supondrá la continuación de su Nadie sabe lo que va a pasar mañana de 2023.

También sacará su nuevo trabajo The Weeknd, quien ya lanzó el primer single del mismo en septiembre, titulado Dancing in the Flames. El cantante de Blanding Lights lo apuesta todo en esta ocasión a Hurry Up Tomorrow, disco que verá la luz el 24 de enero. Esa fecha la compartirá con FKA Twigs, artista que regresará con un nuevo álbum desde que sorprendiese con Magdalene en 2019. Se titula Eusexua y la canción que da nombre al disco ya está disponible.

Franz Ferdinand y su The Human Fear, el cedé de country Look Up de Ringo Star, The Bad Fire de Mogwai y Critical Thinking de Manic Street Preachers completarán el potente arranque musical de la temporada. Junto a The Cat Empire, que el 7 de marzo lanzará su décimo trabajo discográfico, Bird in Paradise. Estará impregnado de influencias afrocubanas, flamencas, brasileñas, africanas, jamaicanas y de jazz, según avanzó la banda australiana.

El mundo eurovisivo tampoco descansa y Olly Alexander, representante de Reino Unido en la última edición y artífice del hit King en 2015, quiere aprovechar los focos que le apuntaron en Malmö para lanzar Polari el 7 de febrero. No será el único disco interesante de ese mes. La canadiense Alessia Cara y la banda italiana Lacuna Coil quieren celebrar San Valentín con Love & Hyperbole y Sleepless Empire respectivamente.

Además, Tate McRae, una de las figuras pop favoritas de la Generación Z publica So Close to What el 21 de febrero. Ese día también llegan Sam Fender con People Watching y The Wombats de la mano de Oh! The Ocean. El mes lo cerrarán el día 28 The Chills con Spring Board, la estrella de k-pop Lisa con Alter Ego y la cantante de folk japonesa Ichiko Aoba, que saca Luminescent Creatures.

Un 2025 de estrellas femeninas

Otro de los pesos pesados de la industria, Lady Gaga, también estará de vuelta en 2025. La artista, que coprotagonizó Joker: Folie à Dieux y publicó Harlequin en septiembre como proyecto inspirado en su personaje de la película, lanzará su séptimo trabajo discográfico en febrero. El adelanto, Disease, aunque no ha gozado del mismo éxito que su colaboración con Bruno Mars Die With A Smile, promete un cambio de sonido con respecto a Chromatica (2020).

Quien todavía no se atreve a dar pistas sobre el sonido de su próximo álbum es Lana Del Rey, que anunció Lasso para finales de 2024 como su propuesta country y ha confesado “no reconocerse” en ese estilo musical durante el proceso de creación. Aunque esa obra nunca llegó, ha programado para mayo la publicación de The Right Person Will Stay, pese a que el tono de los acordes es todo un misterio.

Entre los secretos mejor guardados para 2025 destaca igualmente el de Rosalía, que podría protagonizar uno de los regresos más importantes del año. La catalana no ha dado muchas pistas sobre cuándo podremos escuchar su cuarto álbum, pero declaró en una entrevista en septiembre que estaba avanzando en él.

De quien sí se puede esperar nueva música es de Miley Cyrus, que continuará a Endless Summer Vacation y su exitoso Flowers de 2023. La artista de Angels Like You ha adelantado que su siguiente disco tendrá por nombre Something Beautiful, será “igual de visual que musical” y estará inspirado en el clásico The Wall de Pink Floyd de 1979. También se prevé el regreso de Lorde, cuyo último lanzamiento fue Solar Power en 2021 y lleva todo el 2024 metida en el estudio. Asimismo, Ed Sheeran volverá al “gran pop” tras sus dos últimos trabajos alternativos con Aaron Dessner.

Taylor Swift tiene todavía dos regrabaciones pendientes en su lucha por recuperar su trabajo: su debut Taylor Swift (Taylor's Version) y la muy esperada reputation (Taylor's Version). Y, en cuanto a Bruno Mars, tras el pelotazo que han supuesto sus colaboraciones con Rosé y Lady Gaga, es muy probable que 2025 también esté marcado en rojo en su calendario.

El panorama español

En el panorama español, el grupo Cala Vento publicará Brindis el 17 de enero tras triunfar en los Premios de la Música Independiente por su lanzamiento anterior, Casa Linda. A ellos les seguirá Amaia Romero con Si abro los ojos no es real, trabajo con singles como Tengo Un Pensamiento o Tocotó.

Por otro lado, el 7 de febrero regresará Amaral con Dolce Vita, su primer disco en cinco años, y el 21 de ese mes hará lo propio Zahara de la mano de Lento ternura. Valeria Castro se sumará con El cuerpo después de todo, llegales con la reedición de Agotados de esperar el fin, Alba Reche con No soy tu hombre, Morgan con Hotel Morgan y Periferia con Rincones de nadie.

Aitana, por su parte, no ha revelado demasiados detalles sobre el que será su cuarto álbum de estudio, A4, pero todo apunta que sus reagendadas citas el 27 y 28 de junio en la capital servirán para presentar su siguiente proyecto. A ella también se la suma Amaia Montero, que, aunque todavía no ha anunciado disco o gira, sí ha prometido nueva música este 2025.

Otros artistas y bandas que preparan su vuelta al mercado sin fecha oficial son La M.O.D.A., Melendi, Vanesa Martín, Antonio Orozco, Pablo López, Delgao y Manuel Carrasco, que ya ha programado una gira titulada Salvaje como previsiblemente se llamará su futuro álbum. Además, Rigoberta Bandini ha ido anticipando su segundo disco de estudio, Jesucrista Superstar, con los adelantos Si Muriera Mañana y Pamela Anderson. Después de un periodo alejada de los escenarios, acompañará el cedé con una nueva gira con la que recorrerá España, buscando el éxito de la previa, Rigotour, aupada por el 'boom' de Ay mamá.

Otro que ha publicado un primer adelanto de su siguiente trabajo es Alejandro Sanz, con Palmeras en el jardín. Así como Leiva, de quien está previsto que en primavera vea la luz Gigante; y Soleá Morente, que acaba de publicar su personalísimo Mar en calma, pero ya está trabajando en un nuevo cedé junto a La Casa Azul. Bunbury, Sexy Zebras, La La Love You, Miss Caffeina, Camela y Loquillo son otras de las figuras de las que se esperan nuevos títulos.