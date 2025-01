Series y películas que llegan al streaming en enero: 'Severance', Philomena Cunk, Casciari y una joya danesa

Según fueron anunciando las principales plataformas de streaming, el año que comienza tendrá en su primer mes lanzamientos diversos. Algunas apostarán por la comedia, otras por el suspenso, otras por clásicos del cine de los ‘80 y otras por novedosas superproducciones.

A continuación, un repaso por algunos lanzamientos destacados que se incorporarán durante este mes al menú que ofrecen Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney +.

1. La vida según Philomena Cunk. En este especial en formato de largometraje, “la documentalista impasible Philomena Cunk desconcierta a filósofos y a académicos en su cruzada por entender el sentido de la vida”, informó Netflix sobre este lanzamiento que llegará a la plataforma el 2 de enero.

Se trata de una nueva entrega de esta producción británica en estilo de falso documental que se destaca por su humor y su sarcasmo. Una vez más, como ocurría con la serie La Tierra según Philomena Cunk, se verá en pantalla a Diane Morgan en el papel de una presentadora de televisión desinformada y muy graciosa.

El largometraje La vida según Philomena Cunk llega a Netflix el 2 de enero.

2. Severance. Lanzada en 2022 con dirección de Ben Stiller, Severance es una de las series más impactantes de las estrenadas en los últimos tiempos. La historia sigue a Mark Scout (Adam Scott), un hombre retraído que lidera uno de los equipos de Lumon Industries, una misteriosa empresa tecnológica cuyo personal se ha sometido a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos entre su vida laboral y la personal. Este experimento peligroso y osado para los empleados se pone en tela de juicio cuando Mark se ve inmerso en un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo.

Según adelantó AppleTV+, “en la segunda temporada, Mark y su equipo enfrentan las graves consecuencias de jugar con la barrera de la separación, lo que los lleva por un camino lleno de desgracias”.

La nueva entrega de Severance, que será lanzada internacionalmente el 17 de enero, reúne al elenco original, con estrellas como Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken y Patricia Arquette. Sarah Bock, por su parte, se une como personaje regular de la serie.

La segunda temporada de Severance se podrá ver por AppleTV+ a partir del 17 de enero.

3. La chica de la aguja. “El director Magnus von Horn, conocido por Sweat y The Here After, regresa con La chica de la aguja, una inquietante historia inspirada en hechos reales. Estrenada en Competencia en el Festival de Cannes 2024, la película ha sido seleccionada como la representante de Dinamarca para los Premios Oscar 2024 y ha obtenido tres nominaciones en los Premios de Cine Europeo: Actriz Europea para Vic Carmen Sonne y Trine Dyrholm, y Guion Europeo”, informó la plataforma Mubi sobre uno de sus estrenos de enero más destacados.

“Ambientada en la Copenhague de la posguerra, narra la lucha de Karoline, una joven obrera interpretada por Sonne, mientras busca amor y moralidad en un mundo implacable. Una obra impactante llena de sensibilidad y audacia, que combina la hipnótica banda sonora de Puce Mary con un diseño visual impecable”, agregó en un comunicado.

La película La chica de la aguja se podrá ver por Mubi a partir del 9 de enero.

4. De vuelta a la acción. “Años después de abandonar la CIA para formar una familia, Emily (Cameron Diaz) y Matt (Jamie Foxx) vuelven al mundo del espionaje cuando sus identidades quedan al descubierto”, señala la sinopsis oficial de esta película que lanzará Netflix internacionalmente a partir del 17 de enero. Dirigida por Seth Gordon, el elenco se completa con Andrew Scott, Jamie Demetriou, Kyle Chandler y Glenn Close

La película De vuelta a la acción llega a Netflix el 17 de enero.

5. Goosebumps: La desaparición. Esta serie que lanza Disney+ este mes comienza con Devin (Sam McCarthy) y Cece (Jayden Bartels), mellizos que se adaptan a la vida con su padre, Anthony (David Schwimmer), recientemente divorciado. “Cuando el dúo descubre que se avecina una gran amenaza, no tardan en darse cuenta de que hay oscuros secretos entre ellos, lo que desencadena acontecimientos que develan un profundo misterio. A medida que se adentran en lo desconocido, Devin, Cece y sus amigos –Alex (Francesca Noel), CJ (Elijah M. Cooper) y Frankie (Galilea La Salvia)– se ven enredados en la escalofriante historia de cuatro adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994”, informó la plataforma sobre este lanzamiento, que podrá verse a partir del 10 de enero.

La serie Goosebumps: La desaparición estará disponible en Disney+ a partir del 10 de enero.

6. The Pitt. Protagonizada por Noah Wyle, según sus productores esta serie propone “una examinación realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos”.

Narrada en 15 episodios, que comenzarán a verse a partir del 9 de enero por Max (cada jueves se estrenará un nuevo capítulo, hasta el 10 de abril), se trata de una historia dramática con el foco puesto en las historias de vida de los empleados de un moderno hospital en Pittsburgh, Pensilvania.

“El elenco de la serie está compuesto por Noah Wyle (Dr. Michael ”Robby“ Robinavitch), Tracey Ifeachor (Dra. Collins), Patrick Marron Ball (Dr. Langdon), Supriya Ganesh (Dra. Mohan), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dra. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Katherine LaNasa (Dana Evans)”, informó en un comunicado la plataforma.

La serie The Pitt estará disponible en Max a partir del 9 de enero.

7. Los domingos mueren más personas. “David (Iair Said), un joven judío de clase media, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. David oscilará entre la convivencia íntima con su madre, enajenada por el dolor de la inminente pérdida de su marido y una voracidad por llenar su angustia existencial, ocupando sus horas aprendiendo a manejar, yendo a especialistas más baratos que en Europa, e intentando tener sexo con cualquier varón que le demuestre un poco de atención”, señala la sinopsis oficial de esta película argentina, que tiene en su elenco a Rita Cortese y Juliana Gattas.

La película Los domingos mueren más personas, de Iair Said, estará disponible en Disney+ desde el 29 de enero.

8. La otra boda. “El doble de bodas. El doble de caos. La otra boda, protagonizada por Will Ferrell y Reese Witherspoon, llega a Amazon Prime el 30 de enero”, anunció en sus redes la plataforma.

El largometraje cuenta la historia de dos bodas que se reservan accidentalmente el mismo día en un lugar exclusivo. “Mientras las parejas intentan disfrutar su día especial, una divertida batalla entre familiares por asegurar el éxito de cada celebración cambiará todo”, informa la sinopsis oficial.

La película La otra boda llegará a Amazon Prime Video el 30 de enero.

9 Volver al futuro. Netflix anunció que a partir del 16 de enero ofrecerá en su catálogo las tres entregas de la saga Volver al futuro.

Las populares películas de los ‘80 tienen como protagonista a Marty McFly (Michael J. Fox), un joven que tras viajar al pasado en un DeLorean convertido en una máquina del tiempo, debe lograr que sus padres se enamoren para volver al futuro.

Las tres películas de la saga Volver al futuro llegan a Netflix el 16 de enero.

10. Óperas primas. “Mubi comienza el año con su tradicional especial Primeras películas primero, una selección de los debuts cinematográficos de grandes directores, que sirven como una hoja de ruta para entender sus trayectorias. Entre las películas destacadas se encuentran The Protagonists de Luca Guadagnino, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón de Pedro Almodóvar, The Delta de Ira Sachs y The Here After de Magnus von Horn”, informó la plataforma, que tendrá disponibles esos cuatro largometrajes desde el 1 de enero.

El ciclo Primeras películas primero estará disponible en Mubi a partir del 1 de enero.

11. El agente nocturno. Netflix anunció el regreso a la plataforma de esta serie con su segunda temporada, a partir del 23 de enero.

“Cuando Peter y Rose rastrean a un agente acusado de espionaje, se vuelven el blanco de un traficante de inteligencia y de un criminal de guerra”, adelanta la sinopsis oficial.

La segunda temporada de la serie El agente nocturno llega a Netflix en 23 de enero.

12. El mejor infarto de mi vida. “Basada en el libro homónimo del escritor argentino Hernán Casciari, e inspirada en hechos reales, la nueva comedia dramática sigue a un escritor frustrado que sobrevive a un infarto gracias a la ayuda de los anfitriones de la casa de alquiler temporario en la que se hospeda, y a partir de ese acontecimiento, su vida y la de quienes lo rodean cambian para siempre. La serie está protagonizada por Alan Sabbagh, Olivia Molina, Rogelio Gracia y Romina Peluffo, junto a las participaciones especiales de Imanol Arias, Rita Cortese y Eleonora Wexler”, informó Disney+ sobre esta producción argentina, que todavía no tiene fecha de lanzamiento pero que llegará a las pantallas en enero.

La serie El mejor infarto de mi vida llegará en enero a Disney+.

AL