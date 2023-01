“No me había subido a la máquina de la ansiedad hasta ahora”, dijo Darín tras la nominación de “Argentina, 1985” a los Oscar

Ricardo Darín, protagonista de la película “Argentina, 1985” nominada a Mejor Película en lengua no inglesa para los Premios Oscar 2023, se mostró agradecido tras conocerse la noticia y contó que el momento que el momento en que el equipo se enteró de la nominación fue “espectacular”.

Premios Oscar 2023: “Argentina, 1985″, nominada a mejor película extranjera

“No me había subido mucho a la máquina de la ansiedad hasta ahora”, reconoció el actor en diálogo con Radio Con Vos, y sostuvo que la nominación “es una alegría”.

“(Santiago Mitre) se lo merece, es un director muy joven y brillante, trabaja de una forma realmente encarnizada”, elogió al director de la obra que narra la historia del juicio a las Juntas Militares tras la dictadura de 1976. Y si bien descartó que lo político haya pesado en la consideración de la Academia de Cine de Hollywood, contó que el film llegó a muchos lugares donde “mucha gente no dominaba el tema y lo que se valora mucho es el guión, dirección y las actuaciones”.

En ese sentido, reconoció el “gran valor” que tiene “la reivindicación de lo que fue ese extraordinario juicio, único en nuestro continente”, aunque dijo que la nominación llegó por la película “en términos generales, como película” en sí misma, a la que calificó como un “subibaja emocional”.

“Tiene un guión muy sólido, inteligente, valiente, porque las posibles controversias que podría generar el guión las asume en primera persona, las pone sobre la mesa y eso ha sido muy valorado y ha generado que, pienses como pienses, no puedas dejar de considerar que es justo poner este tema sobre la mesa”.

A su vez, marcó que “es fundamental” que los chicos jóvenes se interioricen acerca de lo que pasó durante el retorno de la democracia. “Lógicamente, los chicos que nacieron en democracia no necesariamente tienen que percibir la importancia de lo que significa su construcción, lo toman con naturalidad”, fundamentó.

Aunque Darín no ahorró elogios a la película que protagonizó en el papel del fiscal Julio César Strassera, junto a Peter Lanzani (fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo), prefirió no definir si “Argentina, 1985” tiene chances de ganar o no, “porque cuando las cosas están tan en manos de otras personas y miradas es demasiado imprudente decirlo”.