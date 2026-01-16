No tenía experiencia, pero Spielberg lo eligió: la inspiradora historia del niño que dio vida a E.T.

Al recordar E.T., el extraterrestre, la mítica película de Steven Spielberg que llegó a los cines en 1982, muchos se acordarán de Henry Thomas, quien dio vida a Elliot, Drew Barrymore, que interpretó a Gertie, su hermana pequeña, y por supuesto al mítico extraterrestre con forma humanoide. Lo que muchos no saben es que detrás de este personaje también había una persona real. Entre los actores que se pusieron el traje marrón para dar vida a E.T., estaba el pequeño Matthew DeMeritt.

DeMeritt se convirtió en extraterrestre por una simple razón: Spielberg no tuvo manera de crear un animatrónico que fuera completamente realista. El muñeco robótico que su equipo diseñó para la película se movía con cierta rigidez, siendo incapaz de transmitir la fragilidad y ternura que el cineasta quería conseguir en el filme. Así, al director se le metió una idea en la cabeza: había que encontrar a una persona real que diera movimiento al extraterrestre.

Pero había un problema. El traje de E.T. no solo era estrecho, sino también pequeño, por lo que la persona que se metiera dentro debía tener unas características físicas muy concretas. Esto llevó al director de Tiburón a buscar a posibles actores en centros de fisioterapia, donde finalmente encontró a Matthew DeMeritt, que en aquel momento apenas tenía 11 años.

El chico sabía “caminar” sobre sus manos

DeMeritt pasó el filtró por su singularidad física. El chico no era actor, ni tenía ningún tipo de experiencia en el mundo de la interpretación, pero había nacido sin piernas y sabía desplazarse usando la fuerza de sus brazos. “Me tomaron las medidas y me filmaron caminando sobre las manos. Nunca le había mostrado eso a nadie. No sé cómo pensaron que podría moverme dentro del traje y que fuera creíble, pero funcionó”, dijo en una entrevista a The Mirror.

Finalmente, E.T. cobró vida de dos maneras en la gran pantalla. Por un lado, sí que se utilizaron modelos animatrónicos para ciertas escenas en las que no importaba tanto el movimiento del extraterrestre. En otras, sin embargo, Matthew se colocó el traje para darle un mayor realismo. Por ejemplo, la escena en la que E.T. se tambalea y se cae después de tomar cerveza la hizo DeMeritt.

Sin embargo, el niño de 11 años no fue el único que dio vida al entrañable personaje de ficción. En la película se utilizaron hasta tres intérpretes diferentes según la escena, incluyendo a Tamara De Treaux y Pat Bilon. “Hacía mucho calor incluso sin luces. Ojalá hubiera tenido una cremallera o algo en la espalda, pero no. Te lo metían por la cabeza y quedabas atrapado como una salchicha”, recordó DeMeritt sobre el traje que tenían que usar.

Aunque el chico no intentó empezar una carrera en Hollywood, su participación en la película de Spielberg sí que cambió su vida en cierta manera. En el momento de participar en el rodaje, Matthew sufría acoso escolar. “Cuando regresé a la escuela, el bullying se detuvo. Creo que E.T. me dio confianza”, confesó tiempo después de que se estrenara la película.