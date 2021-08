En el NOA con Eva y Nadia, en Rosario con Julián Venegas + lo nuevo de Martín Sosa y Cecilia Pahl

Por fin llegó el esperado segundo disco de Eva y Nadia, prodigiosas voces salteñas entrenadas en los más variados ámbitos, que hacen vibrar las canciones como pocas. En, Vidala en mi zamba lo hacen con sonidos y expresiones culturales de origen anónimo y popular en un repertorio del NOA, tradicional, relacionado con la vidala, los cantos con caja y el folklore. Aunque, aclaran, “si bien nuestra interpretación es más bien tradicional y fiel a ciertos rasgos originales de cada especie que abordamos, nuestra mirada y estética interpretativa está tamizada también por nuestra experiencia y formación profesional en la música que comprende otros géneros musicales".

O sea, no es música de fusión de estilos ni de géneros. "Nuestra mirada es moderna y contemporánea pero sobre lo antiguo”. Para este segundo trabajo del dúo compuesto por Eva Sola y Nadia Szachniuk -con el primero, Vidala, de 2012, ganaron el Gardel al mejor álbum de nuevo artista de folklore-, el punto de partida fue aquella experiencia con la vidala de hace diez años, de la mano de la cual llegaron las canciones de ahora, inspiradas en las sonoridades más tempranas del folklore del NOA y en los giros poéticos de la copla vidalera y la sencillez de su forma.

"Vidala en mi zamba tiene perfume de carnaval, cajas chayeras, y piso de tierra. Se nutre de la boca del pueblo y del paisaje pasado, del gusto de cantar a dos voces, de nuestra infancia en Salta, de un viaje iniciático a Santiago del Estero, y del amor por lo anónimo y popular”, aseguran. Contaron para la grabación con Santiago Arias en bandoneón, Seva Castro en guitarra y Facundo Guevara en percusión. Desde el sábado 7, el trabajo se puede escuchar en todas las plataformas digitales:

Julián Venegas remonta el río en canciones

Desde Rosario, cuna de tantísimos músicxs, Julián Venegas, el "Chula", una de las voces más interesantes de la nueva generación, presenta Río arriba, un audiovisual de alta calidad, tanto de imagen como de sonido, rodado en noviembre del 2020. "Es una actualización de un repertorio rosarino hecho disco en el 2019, bajo el título Entre barcos y derivas", explica Venegas a elDiarioAR. Para ello, retoma gran parte de las canciones de ese disco y agrega otras, todas de rosarinos y rosarinas (algunas del mismo Venegas). Río arriba se rodó en el espacio cultural Casa Brava, del Barrio Pichincha, antiguo barrio de cabarets, muy vinculados a la actividad portuaria. Esta producción enteramente rosarina se está lanzando en capítulos y ya está casi la mitad de los 14 videos en YouTube. Para septiembre, asegura el cantante, va a estar disponible además en formato disco en Spotify.

Acompañan a Venegas, Marcelo Stenta (sí, el guitarrista de Jorge Fandermole) en guitarras y dirección musical, Santiago Arroyo en batería/percusión, Tutu Rufus en bajo eléctrico, Leandro Moyano en guitarra y Tomás Bozzano en piano eléctrico. Acá les dejamos la bellísima Canción con árbol, de Martín Neri, para que empiecen a degustar.

Canciones que renacen en los arreglos vocales de Martín Sosa

Seguimos en la misma provincia, pero esta vez en Santa Fe capital. Martín Sosa se ganó una beca de creación del Fondo Nacional de las Artes para desarrollar unos impresionantes arreglos musicales de temas bastante conocidos, que próximamente saldrán publicados en formato disco en el sello Shagrada Medra (el de Luis Barbiero y Carlos "Negro" Aguirre).

Vocales Argentinas es un disco que contiene ocho versiones vocales a capella de canciones con diferentes ritmos de raíz folklórica argentina. En este trabajo, explica Sosa a elDiarioAR, confluyen diferentes propuestas. "Más allá de pretender un humilde aporte al repertorio vocal/coral, cada arreglo también fue pensado para los diferentes cantantes que han intervenido. Al no contar con un grupo vocal estable me sedujo la idea de hacer participar a solistas de trayectoria que habitualmente no cantan en este formato. Así pude generar el cruce de artistas de diferentes latitudes que admiro y quiero tanto".

El otro aporte que le interesaba al santafesino era el de introducir nuevos autores al repertorio vocal/coral. "El único clásico versionado fue Raúl Carnota. Con mucho amor me di el gusto de versionar canciones de Ana Robles, Ruth Hilar, Analía Garcetti, Juan Quintero y de mi hermano Mario Hugo Sosa". Todas las canciones van acompañadas de un video.

Obviamente, la idea inicial de Sosa era encontrarse con los cantantes. Pero solo fue posible para dos canciones. Después llegó la pandemia. "Cada cantante grabó desde su casa con lo que se denomina home estudio (estudio casero) y en algunos casos se alquiló un estudio profesional para grabar las voces de a un cantante por vez. Sin ensayos presenciales, sólo con indicaciones virtuales o telefónicas se fue logrando el resultado que ahora podemos disfrutar". Algunas de estos videos ya circulan por la web.

"A puro amor y talento", señala Sosa, que es barítono, participaron en diferentes canciones las sopranos Myriam Cubelos, Nilda Godoy, Patricia Gómez y Silvia Calcagno, las mezzos y contraltos Ana Suñé, Analía Garcetti, Vilma Wagner y Ana Robles, los tenores Mauro Bertotti, Mariano Rodríguez, y Octavio "Tato" Taján, el barítono Sergio Chiconi y el bajo Alejandro Molina.

La percusión estuvo a cargo de Juancho Perone. El trabajo cuenta además con la participación especial del "Grupo Vocal de 2 a 4" (Chachi Plank, Albertina Marín, Mauricio Lisa y Jandi Molina) y Camila Sosa así como de los invitados de lujo Jorge Fandermole y Rubén Goldín.

Cecilia Pahl entra al estudio

Nacida en Puerto Rico, criada entre Córdoba y Misiones, la cálida voz de Cecilia Pahl hasta ahora nos había deleitado sobre todo con música litoraleña. Pero su próximo trabajo, que comenzará a grabarse la semana del 17 de agosto y podría estar listo a mediados de septiembre, será diferente. "Es un disco que va a reunir canciones de compositores de la música clásica argentina, como Ginastera, López Buchardo, Guastavino, en versiones para voz y dos guitarras", revela la cantante a elDiarioAR. Matías Arriazu tocará la guitarra de ocho cuerdas y Ernesto Snajer, la de seis. Los arreglos fueron hechos por estos dos guitarristas con la idea de releer o revisitar esas canciones "buscando esa raíz folklórica con la que fueron compuestas", dice Pahl. Todo un desafío, que se llamará Estampas argentinas, del que solo pudimos escuchar hasta ahora este fragmentito, pero estaremos atentos a la novedades.

Yapa

Y de yapa volvemos a Rosario con esta hermosa canción de Juan Quintero en versión de La Maia López acompañada de Pablo Arrieta y Mario Chávez. Si aún no se tomaron la caña con ruda, tienen unos días aún para hacerlo. Y agradecerle a la Pacha, como en esta belleza.

Espero que hayan disfrutado. ¡Nos reencontramos en dos semanas!

"Raíces" fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

CRM