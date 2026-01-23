'Sinners’ se convierte en la película más nominada en la historia de los Oscar con 16 candidaturas

Aún no se ha celebrado la gala de los Oscar 2026, pero una película ya ha hecho historia: Sinners (Los pecadores de Ryan Coogler ha roto el récord de la película con más nominaciones en la historia de la Academia de Hollywood. La cinta optará a un total de 16 estatuillas en la ceremonia que se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, incluyendo trofeos codiciados como el que se entrega a la Mejor Película, al Mejor Actor o a la Mejor Dirección.

El largometraje rompe el récord que hasta ahora ostentaba Eva al desnudo (1950) de Joseph L. Mankiewicz, Titanic (1997) de James Cameron y La La Land (2016) de Damien Chazelle, que lograron hasta 14 nominaciones. Además, Los pecadores se ha convertido en la séptima película que consigue ser nominada en todas las categorías técnicas, sin incluir el Oscar a la Mejor Canción Original. Se une así a Dune (2021), Mad Max: Furia en la carretera (2015), El renacido (2015), Hugo (2011), Master and Commander: Al otro lado del mundo (2003) y Titanic. De ellas, también Titanic fue nominada a Mejor Canción Original.

Aunque Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson (13 nominaciones) y Hamnet de Chloé Zhao (8 nominaciones) parten como favoritas en los Oscar 2026 según su desempeño en la carrera de premios, solo la cinta de Paul Thomas Anderson y la de Coogler optarán a romper el récord a la película con más victorias. Actualmente, Ben-Hur (1959), Titanic y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003) son los títulos con más triunfos, cosechando hasta 11 premios Oscar.

Por otro lado, este récord de candidaturas alza a Ryan Coogler como el segundo director negro que obtiene en un mismo año nominaciones en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Diseño de Producción. Anteriormente lo consiguió ¡Huye! (2017) de Jordan Peele. Si se tiene en cuenta cualquier director, a ellos se uniría también Spike Lee, que logró esta combinación por Infiltrado del KKKlan (2018).

Además, Coogler es el séptimo director negro que recibe una nominación en Mejor Dirección, apareciendo así en una lista que ya incluía a John Singleton por Los chicos del barrio (1991), Lee Daniels por Precious (2009), Steve McQueen por 12 Years a Slave (2013), Barry Jenkins por Moonlight (2016), Jordan Peele y Spike Lee. Aunque todos ellos optaron al galardón por esta categoría, ninguno de ellos ganó, a la espera de conocer qué sucederá con Los pecadores y si será capaz de frenar la racha.

Ambientada en la América segregada de la década de 1930, Sinners tiene como protagonistas a dos hermanos gemelos que, tratando de dejar atrás su pasado, deciden volver a su pueblo natal para empezar de nuevo. Sin embargo, ninguno de ellos espera el mal que les acabaría acechando. Se trata de un thriller sangriento cuyo reparto encabeza Michael B. Jordan y que mezcla el terror con la crítica social.