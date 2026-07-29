Se viene la 8ª edición del Festival Internacional de Cine Ambiental

El FINCA (Festival Internacional de Cine Ambiental) tendrá su octava edición desde el 12 de agosto próximo, con 35 películas de 24 países, sobre temáticas socioambientales, que se proyectarán en el Cine York, la Alianza Francesa de Buenos Aires, el Cine Arte Cacodelphia, el Teatro Empire y el Centro Cultural 25 de Mayo.

El evento, organizado por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD), es un proyecto cultural y social que propone descubrir cómo el cine y la narrativa audiovisual pueden potenciar la conciencia y el compromiso con la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos.

La selección de películas en esta octava edición, según se detalló, está integrada por 17 cortometrajes, 9 largometrajes internacionales y 9 documentales latinoamericanos, “con narrativas y lenguajes diversos e innovadores que abordan desde distintas miradas las luchas por la defensa de la tierra como territorio común”.

Se añadió que, bajo el lema “Sembremos Futuro”, en esta edición se convoca a “pensar y defender la tierra como territorio común frente a un modelo que avanza sobre nuestros ecosistemas y comunidades”.

“En tiempos de narrativas catastróficas, el festival busca recuperar la capacidad de imaginar colectivamente otros futuros posibles, como un ejercicio de resistencia y un impulso a proyectar el mundo que queremos”, se planteó.

El festival tendrá 9 secciones temáticas:

Agua

Biodiversidad

Extractivismos

Derechos Humanos

FINQUITA

Justicia Climática

Pueblos Originarios

Soberanía Alimentaria

Tierra y Techo

Las películas argentinas en el festival

Entre las producciones nacionales se destacan La vida fracturada, de Cristian Cartier, Martín Longo, Pablo Piovano y Maximiliano Goldschmidt, que retrata con un cruce de géneros poco habitual en el documental los efectos de la fracturación hidráulica y la resistencia indígena en la Patagonia petrolera; Tierra que habla, de Ana Fraile y Lucas Scavino, que cruza tres cosmovisiones —kankuama, mapuche y científica— sobre el extractivismo y la relación con el territorio; y el corto Propiedad privada prohibido pasar, de Wojciech Ganczarek, que refleja a través de la historia de un docente, una pescadora y una pareja mapuche la dificultad de acceder a la tierra en la Patagonia.

Desde Latinoamérica llegan Toroboro: el nombre de las plantas (Ecuador, Brasil), de Manolo Sarmiento, que vuelve a reunir 25 años después a los protagonistas de un estudio etnobotánico entre el pueblo waorani hoy amenazado por las industrias petrolera y maderera, y que ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival de Biarritz - América Latina 2025; Pau d'Arco (Brasil), de Ana Aranha, que sigue durante siete años al testigo y al abogado que buscan justicia tras una masacre de trabajadores rurales sin tierra en la Amazonía; Karuara, la gente del río (Perú, Canadá), de Miguel Araoz Cartagena y Stephanie Boyd, que combina animación y documental para narrar la cosmovisión del pueblo kukama-kukamiria y fue galardonada como Mejor Película Peruana en el Festival de Cine de Lima 2024; y De la guerra fría a la guerra verde (Paraguay), de Anna Recalde Miranda, que indaga en la memoria de la dictadura paraguaya y el extractivismo desde una perspectiva de derechos humanos, con estreno mundial en IDFA (Ámsterdam), el festival de cine documental más importante del mundo.

Entre la programación internacional se destacan Yintah (Canadá), de Jennifer Wickham, Brenda Michell y Michael Toledano, que documenta más de una década de resistencia de la Nación Wet'suwet'en para proteger sus tierras ancestrales de la industria extractiva; El árbol de la autenticidad (República Democrática del Congo, Bélgica, Francia), de Sammy Baloji, propone un relato experimental sobre las huellas coloniales de uno de los mayores centros de investigación agrícola de África, y fue ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR) 2025; How deep is your love, de Eleanor Mortimer, sigue a un grupo de biólogos en una expedición al Pacífico para descubrir y nombrar especies nunca vistas del fondo del océano, mientras la megaminería submarina amenaza con arrasar ese ecosistema antes de que termine de conocerse; y The Cost of Growth (Bélgica), de Thomas Maddens, que conecta luchas territoriales en Serbia, Italia y Sápmi con los debates globales sobre justicia climática, con la participación de Greta Thunberg.

La presentación del festival

La función de apertura se realizará el miércoles 12 de agosto a las 18 en la Alianza Francesa de Buenos Aires, con la proyección de Não Haverá mais história sem nós / Nunca más una historia sin nosotros (Brasil, Portugal / 2024 / 76'), un documental de Priscilla Brasil. En este manifiesto fílmico, dos cineastas amazónicos denuncian el proceso histórico de invención y explotación de la selva como un Edén inagotable, revelando cómo el racismo y los prejuicios organizan aún hoy la idea de un territorio vacío incapaz de hablar por sí mismo.

Como novedad de esta edición, el FINCA presenta Semillas Lab, su primer laboratorio audiovisual regional para producciones con impacto social. Los 18 directores y productores de los 9 proyectos seleccionados de Argentina y Latinoamérica participarán presencialmente en una semana de formación intensiva con profesionales de la industria. En el marco de Semillas Lab, y en colaboración con la Embajada de España en Argentina, la artista visual española Enar de Dios Rodríguez brindará una masterclass abierta y gratuita titulada “Sabotear el futuro”, el jueves 13 de agosto a las 15 horas en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). A partir de una práctica interdisciplinaria que combina video, fotografía e instalación, Enar compartirá su proceso creativo y reflexionará sobre la investigación y producción de obras desde una mirada atenta a lo político, lo territorial y lo ambiental.

Además, como en todas sus ediciones, la agenda incluye FINQUITA, una función de cortometrajes pensada para disfrutar en familia, el sábado 15 de agosto a las 18 h en el Cine York. El programa reúne los cortos Cuidemos el planeta (Argentina, Carolina Feity), El viaje de luz (Argentina, Jorge Ortino), El día que aprendí a volar (Venezuela, Orlymar Paredes Morales), Soc Aigua / Soy agua (España, Roser Cussó) y Ecocidio (Argentina, Aldana Loiseau), además de proyecciones especiales para escuelas.

Programación y entradas