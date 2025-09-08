eldiario.es
Elecciones en la provincia de Buenos Aires El peronismo le saca más de 13% de los votos a LLA

Las fotos de las elecciones en la provincia de Buenos Aires 2025

  • Ciudadanos de ocho secciones electorales que agrupan todos los municipios de la provincia de Buenos Aires eligen 23 senadores y 46 diputados este domingo. Las postales de una nueva jornada electoral.

Las fotos de las elecciones en la provincia de Buenos Aires 2025
7 de septiembre de 2025 19:06 h

Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebró hoy las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto marcado por la tensión política al interior del gobierno del presidente Javier Milei, afectado por las denuncias de corrupción y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof.

Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar este domingo, en unos comicios en los que se concretará la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares.

Este recambio resulta determinante para el gobierno bonaerense, ya que las futuras composiciones en ambas cámaras serán clave para que Kicillof pueda asegurar la aprobación de leyes durante los últimos dos años de su mandato. Pero también será el principal testeo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Fotos: EFE y NA

Axel Kicillof en las ecciones del 7 de septiembre

Axel Kicillof en las ecciones del 7 de septiembre

Con una participación que apenas rozó el 35% a media tarde, la apatía electoral marcó la jornada bonaerense y encendió alertas en todos los espacios políticos.

Con una participación que apenas rozó el 35% a media tarde, la apatía electoral marcó la jornada bonaerense y encendió alertas en todos los espacios políticos.

NA
Karina Milei fue a votar acompañada de Lilia Lemoine

Karina Milei fue a votar acompañada de Lilia Lemoine

NA
Katopodis votando

Katopodis votando

X
Imágenes de la votación

Imágenes de la votación

Sergio Massa votó en Tigre

Sergio Massa votó en Tigre

Prensa
Sebastián Pareja, armador libertario, tras votar

Sebastián Pareja, armador libertario, tras votar

Captura de pantalla
Elecciones en la provincia de Buenos Aires

Elecciones en la provincia de Buenos Aires

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y primer candidato de La Libertad Avanza a senador provincial por la quinta sección de Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y primer candidato de La Libertad Avanza a senador provincial por la quinta sección de Mar del Plata

La vicegobernadora bonaerense y candidata a diputada provincial por Fuerza Patria, Verónica Magario, se mostró conforme con el nivel de concurrencia a las urnas en la provincia de Buenos Aires, al que calificó como "mucho mejor de lo esperado" en comparación con elecciones anteriores

La vicegobernadora bonaerense y candidata a diputada provincial por Fuerza Patria, Verónica Magario, se mostró conforme con el nivel de concurrencia a las urnas en la provincia de Buenos Aires, al que calificó como “mucho mejor de lo esperado” en comparación con elecciones anteriores

Elecciones en la provincia de Bueños Aires

Elecciones en la provincia de Bueños Aires

José Luis Espert votó en San Isidro

José Luis Espert votó en San Isidro

X
