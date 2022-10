Bajo la lluvia, se vive un “Lulazo” frente al Consulado de Brasil en Buenos Aires

Regresando por la Avenida Santa Fe rumbo a provincia, caminan numerosos grupos de chicos y chicas. Son mayoritariamente jóvenes de entre 20 y 30 años, que vienen de votar en la Embajada de Brasil en Cerrito al 1350. Aquellos que lo hicieron por Lula da Silva, muestran sin vergüenza todo tipo de insignias: gorras, remeras, calcomanías, pañuelos y banderas, todas de color rojo. Frente a la sede de cancillería, las mayorías cantan “olé, olá, Lula” y “fora Bolsonaro”.

En Buenos Aires se vive un "Lulazo" frente al Consulado con las y los brasileños que pueden votar

Saber más

-Obviamente, votan por Lula.

“Creo que no”, dice Maria de 18 años, mientras se ríe con sus amigas. Lleva colgada una capa con la cara de Lula cuando era presidente: “Para que el Brasil vuelva a sonreír”. Vivía en el norte de Brasil, pero ahora estudia Medicina en La Plata y vino desde allá para votar. Estuvo dos horas en la fila y ahora aguarda a sus amigos. Aunque tardó la mitad de tiempo que tomaba hacerlo el 2 de octubre pasado, le pareció mucho.

-¿Por qué muestran su voto?

“Es que queremos demostrar por quién vamos a votar. Somos personas más alegres, somos brasileños, somos felices y pasamos por cuatro años de tanta mierda, que ahora tenemos que probar que vamos a votar. Lula representa la democracia, y este momento después de tantas desgracias en Brasil”. La acompaña Loana del estado de Amazonas, quien comenta: “Para mí el rojo representa más que un pensamiento, es una idea que viene un nuevo gobierno, un nuevo Brasil”.

“Viene con la esperanza, la paz. Pasamos por tantas cosas que ahora estamos acá para votar una vez más por Lula con la esperanza de un Brasil mejor”, replica Maria. Se va a quedar en Buenos Aires todo el día, por una fiesta del Partido Comunista en caso que Lula gane. “Va a ganar, por Dios”. No le sorprende el resultado de los comicios pasados: “Creo que no porque nunca ganó en primera vuelta. No me soprendió, quedé triste”.

Las diferencias dentro de Brasil se replican en Buenos Aires: “El norte representa toda la paz de Brasil, el sur no representa nada. Solo hay bolsonaristas”, apunta Maria.

Larissa tiene 26 años, es de San Pablo y votó por Bolsonaro. La cubre la bandera verde y amarilla, y también lleva calcomanías pegadas en su ropa. “No es secreto el voto acá”, dice mientras otro grupo lulista canta detrás de ella. “Es un partido que lucha por la democracia y la libertad de las personas y no por la censura, que es lo que está pasando en un medio de São Paulo”, refiriéndose al hecho que el Tribunal Superior Electoral de ese país le prohibió a Jovem Pan hablar sobre los juicios de Lula, a pedido del Partido de los Trabajadores.

“Lula estuvo preso, es un ladrón para mí. No sería posible que una persona como esa sea presidente de Brasil”, opina Larissa. En cuanto a Bolsonaro, “habla muchas cosas que no se deben por ser presidente, pero logró hacer muchas cosas en Brasil. Es una nación de la cual muchas otras se inspiran, por más que pasamos por una pandemia y una guerra”. Giovanna de 23, oriunda de Río de Janeiro, considera que “la economía creció, y todo indica que está para mejorar”. Ambas coinciden que el resultado va a ser ajustado.

Ana Gloria tiene 58 años y es de João Pessoa, estado de Paraíba. Hace 28 años que vive en Buenos Aires, y le gusta decir que va a votar por Lula: “Yo creo que Lula es un presidente que hizo mucho por el país, es un presidente que no discrimina a la gente. Necesitamos de eso, que trabaje para todos; blancos o negros, que no divida a la población brasileña”, justifica. “Bolsonaro es un discriminador: no le gusta la religión, los negros, la gente pobre, los gays, no le gusta nada. Un presidente así no puede dirigir un país. Lula es una persona que va a trabajar para todos; ricos, pobres, blancos y negros. Ese es nuestro presidente”, declara. “La gente lo eligió porque hizo mucho por el norte de Brasil. Debe ser por eso que hay toda esta cantidad de gente que, como nunca, quiere votar. Como nunca”, comenta su amiga Eva, de 62 años, del sur de Brasil. Sostiene un paraguas, porque la llovizna es intermitente pero consistente en esta jornada. Ante la pregunta si la sorprendió el resultado de la primera vuelta, Ana responde “para nada. Sé que Lula va a ganar. Con certeza”. Pasa una organizadora, llamando a los votantes por número. Era su turno, por lo que sale corriendo, adelantándose a la fila.

Noticia en desarrollo

LC