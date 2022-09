Medios de comunicación, el desafío entre audiencias, métricas y rentabilidad

Hace rato que hablar sobre el futuro de los medios de comunicación dejó de ser un tema exclusivo del periodismo. Media Party es el evento que, en cada edición anual, lo deja en evidencia. La conferencia argentina convocó durante tres días en Ciudad Cultural Konex a los principales referentes de innovación en medios digitales de distintas partes del mundo. Este año, en su décima edición, 2.600 personas se registraron para participar del evento gratuito. La conversación colectiva de la que formaron parte programadores, diseñadores y periodistas se construyó en torno al desarrollo de audiencias y las métricas que hay que saber generar y mirar para lograrlo, la creación de productos periodísticos y las formas de monetizarlos, la lucha contra la desinformación y la convergencia del mundo de los medios con tecnologías como inteligencia artificial, la web3 y el Metaverso.

El jueves 25 y el viernes 26 de agosto las salas del Konex fueron escenario de sucesivas presentaciones, talleres y charlas. Los hitos de esta edición estuvieron protagonizados por referentes internacionales como Aron Pilhofer, ex gerente de estrategia digital en The New York Times y The Guardian y actual referente del departamento de Periodismo de Innovación en la Universidad Temple, quien hizo un breve recorrido por la evolución de las plataformas y redes sociales, y de los valores de las empresas propietarias para mostrar cómo muchas pasaron al olvido -como la red social que quiso instalar Google pero sólo prosperó la funcionalidad de Hangouts- y otras se transformaron o fueron compradas por gigantes como Instagram por Facebook. Otro referente que se subió al escenario fue Trei Brundrett, cofundador y, desde abril, ex director de operaciones del conglomerado multicanal Vox Media. En absoluta sintonía con el tono amigable y de proximidad entre oradores y público que caracteriza al evento, el norteamericano hizo énfasis en la importancia de diversificar los negocios y productos digitales y de mantener internet como un espacio para arriesgarse, experimentar y no convertirlo en un terreno colonizado por corporaciones convencionales. Brundrett destacó la importancia de construir redes, de compartir buenas prácticas y confiar en las personas apasionadas por la tecnología. Aseguró que es importante pensar en el futuro de los medios y cerró su charla con un llamado a la responsabilidad: “Las redes son buenas para el periodismo y buenas para la democracia. Media Party es una red de la que todos somos parte, necesitamos pensar cuáles son nuestros objetivos”.

La transformación digital de los medios implica el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre roles tradicionales del ámbito periodístico y otros especializados en experiencia de usuario, desarrollo de tecnología y visualización de la información.

La transformación digital de los medios implica el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre roles tradicionales del ámbito periodístico y otros especializados en experiencia de usuario, desarrollo de tecnología y visualización de la información. Pero, más allá de las habilidades técnicas y de comunicación, es determinante que la cultura de cada medio acompañe los cambios de manera profunda. A este desafío se refirió Antia Zielina, quien se dedica a entrenar en innovación a periodistas y líderes ejecutivos de medios y es directora de Iniciativas y Estrategia en City University of New York. En su presentación se refirió a la necesidad de generar productos periodísticos interdisciplinarios, creados a partir del trabajo colaborativo en equipos, mediante una estrategia alineada a la misión y visión del medio que se base en la iteración y la cultura del aprendizaje a través de los errores. En diálogo con elDiarioAR, amplió su visión sobre la situación en América Latina, donde considera que, en términos generales, la transformación cultural no está tan avanzada como en otros países de Europa o en Estados Unidos: “Hay un gran desarrollo de productos, innovación y emprendimientos en medios, sin embargo las grandes empresas aún tienen un largo camino por recorrer en lo que respecta a la transformación digital debido a que el papel y la radiodifusión (broadcasting) todavía son segmentos fuertes y generan ingresos”, y explicó que, en cambio, en países donde los ingresos comenzaron a declinar, se encontraron ante la necesidad de reinventarse.

Otra de las citas más esperadas del evento fue la charla sobre producto editorial de Chris Moran, director de Innovación Editorial en The Guardian. En sus minutos como orador, en los que superó inconvenientes técnicos a base de humor e interacción con el público, se refirió a la responsabilidad periodística de los medios como una diferencia crucial respecto de plataformas como Facebook y contó los esfuerzos realizados desde el propio The Guardian para contrarrestar casos de desinformación. En diálogo con elDiarioAR amplió el tema y señaló que se trata de una conversación que es necesario dar en el mundo de los medios: “Las plataformas no tienen una perspectiva periodística, si no estamos en ellas probablemente contribuyamos a que todo empeore. Es necesario que haya una responsabilidad periodística presente y que no se las dejemos a quienes trabajan en sentido opuesto. Cuanto más pensemos en la responsabilidad desde el periodismo, empezaremos a ver más oportunidades”.

Las plataformas no tienen una perspectiva periodística, si no estamos en ellas probablemente contribuyamos a que todo empeore. Es necesario que haya una responsabilidad periodística presente y que no se las dejemos a quienes trabajan en sentido opuesto Chris Moran — Director de Innovación Editorial en The Guardian

En la agenda de transformaciones digitales y culturales, sin dudas la vara más alta la aportaron las tecnologías descentralizadas como la web3. Eric Mack, de JournoDAO, una organización autónoma descentralizada, habló con elDiarioAR sobre los beneficios que innovaciones como los NFT (token no fungible) pueden aportar al periodismo al permitir que periodistas y personas de los medios puedan utilizar estas tecnologías para generar un nuevo sentido de comunidad con las audiencias, quienes podrán acceder a la propiedad digital de productos de contenido y generar los intercambios directamente con sus creadores. Otra posibilidad de la descentralización de sistemas y servicios, según el especialista en ciencia y tecnología, es que imágenes y distintos tipos de datos formen parte de la tecnología blockchain para que pasen a estar en una red transparente, donde la información no sea alterada ni dependa de servidores corporativos para estar siempre accesible y ser autónoma.

El repertorio de temas y disertantes iluminó de sentido el lema de Media Party, “reiniciando el periodismo”. La décima edición abarcó desde los productos periodísticos digitales como forma de agregar valor y responsabilidad desde los medios, pasando por el Metaverso como nuevo ecosistema posible donde las personas esperarán interactuar con el contenido de manera inmersiva a través de avatares y experiencias de realidad virtual, hasta la inteligencia artificial como herramienta de automatización de procesos y resolución de problemas en las rutinas periodísticas. También hubo talleres y charlas dedicadas a la visualización de datos como una manera de contar historias y dar noticias desde plataformas, para transformar realidades complejas en datos interactivos y claros, y sobre la monetización de los medios y el desafío en los nuevos modelos de negocio de lograr un balance entre anuncios, audiencias, ingresos y producto. Sobre este tema realizó su aporte el director general de elDiarioAR, Guillermo Culell, quien contó sobre la apuesta a ser un medio libre a través de un modelo basado en la membresía de socios: “Queremos construir un medio periodístico independiente y crecer basados en nuestra comunidad. Nuestra ambición es ser un diario de referencia por la credibilidad y confianza que transmitamos en lo que publiquemos”.

La Media Party cerró con un tercer día de Hackatón en el que equipos de trabajo colaborativo idearon y dieron forma a proyectos sobre Metaverso, blockchain y web3 para pensar cómo impulsar el futuro del periodismo a partir de estas tecnologías. Un jurado que contó con mujeres especialistas en tecnología y periodismo, como Maggie Farley, directora del ICFJ (Centro internacional para periodistas), fue el encargado de elegir los proyectos ganadores, entre los que se repartieron premios por 14 mil dólares. Pocos días fueron suficientes para conocer que hay muchas personas alrededor del mundo dedicadas a pensar y hacer un periodismo que sea protagonista en el cambiante escenario actual, atravesado por la tecnología y los desafíos que representa y profundamente ligado a una responsabilidad social ante las audiencias.

JLC