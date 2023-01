Las 3 cosas indispensable para vivir de Internet

En Internet se puede buscar trabajo, realizar conexiones con personas de los diferentes rubros, y más. Ahora, el trabajo se puede hacer desde casa siempre que cuentes con una computadora y conexión a Internet. Ha facilitado la flexibilidad de horarios, entre otras cosas.

Pero además de la incorporación de la virtualidad en el trabajo tradicional, otro fenómeno ha surgido. Hoy en día, hay todo un campo laboral que se da exclusivamente en Internet. Gran cantidad de personas viven de su presencia online, sin necesidad de tener trabajos complementarios. Entre los diferentes puestos encontramos a los youtubers, streamers e influencers. Ganan dinero a partir del contenido que producen, los anuncios y los contratos de promoción.

Este tipo de trabajo es cada vez más popular entre los jóvenes profesionales. Ya que pasamos mucho tiempo en línea, las posibilidades de construir un público alentador han crecido. Por supuesto que hay un componente de suerte para tener éxito online rotundo. Pero no todo está en manos del azar. Ciertas cosas son fundamentales para poder hacer una carrera de las redes sociales. Si este camino te interesa, no dejes de leer. Acá te vamos a contar algunas de esas herramientas indispensables para que puedas comenzar.

Una conexión fuerte

Por supuesto, lo primero y principal es tener una buena conexión de Internet móvil. Se trata de una absoluta inversión en tu trabajo, porque lo realizarás por completo en línea. No podés tener una conexión que va y viene, o que se sobrecargue con facilidad. Para agilizar tu trabajo, es necesario que cuentes con la mejor conexión posible.

La cantidad de planes disponibles es tan diversa como esperás. Según tus posibilidades económicas, te recomendamos que investigues qué plan te puede dar el mejor acceso. Esta es la base y fundamento del trabajo virtual, no nos parece el lugar para escatimar dinero.

Personalidad única

El siguiente paso es definir la identidad de tu presencia online. Pensá en qué te diferencia del resto, qué es lo especial que le podés ofrecer al público. La gente se encariña más con una personalidad que con un producto. Si podés generar un sentimiento de confianza y autenticidad con tu base de seguidores, no solo van a confiar en tus recomendaciones sino que cada vez más gente querrá seguirte.

No importa si elegís YouTube, Instagram, TikTok u otra como plataforma principal. En todos los casos, te recomendamos crear un estilo propio, algo que la gente pueda identificar solo con vos. Por eso, al menos en los comienzos, es mejor que te dediques a un tipo de contenido (videojuegos, moda, literatura, cine, el que más te guste). De este modo, vas a crear una imagen estable y reconocible. A medida que crezca tu base de seguidores, podrás expandirte hacia otros rubros.

Consistencia y perseverancia

Para que los algoritmos comiencen a jugar a tu favor, vas a necesitar constancia y perseverancia. Siempre es recomendable que privilegies la calidad sobre la cantidad. Pero también tenés que establecer cierto ritmo de publicación que sea estable. De este modo, los algoritmos van a poder recomendar tu contenido con mayor eficiencia.

Como todo, lograr que el algoritmo te recomiende a grandes públicos lleva su tiempo. Mientras no pierdas la constancia y tengas paciencia, todo saldrá bien. Eventualmente, los sitios encuentran a qué personas acercarle tu contenido. Además, la regularidad ayuda a tu base de seguidores a estar al día con tu contenido y saber en qué momentos puede esperar algo nuevo. Esto crea cierta expectativa y emoción por lo nuevo, así como la sensación de estabilidad.

Desde ya podríamos decir mucho más sobre este tema. El mundo de los influencers cada vez es más amplio. Si este camino laboral te interesa, te invitamos a que sigas buscando información al respecto. Y no te olvides: no por trabajar desde casa vas a tener que hacer menos. Como en toda carrera, requiere de mucho esfuerzo y tiempo. Quienes logran alcanzar el éxito son quienes más lo tienen presente. El éxito puede llegar de muchas formas diferentes, lo importante es que no pierdas la autenticidad y el empeño.