Los audios que sacuden al gobierno de Pedro Sánchez: “Necesito algo de dinero, jefe, se lo di todo a él”

Los dispositivos con mensajes y grabaciones que Koldo García, ex asesor ministerial, en los que presuntamente se arreglaban adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales sitúa al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, en el momento más delicado de su presidencia.

Garcia, asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, guardó hasta su detención estos mensajes que ahora permiten a la policial judicial –la Unidad Central Operativa (UCO)– reconstruir la trayectoria de la trama corrupta que llevó al juez del Tribunal Supremo a atribuir al ex ‘numero tres’ del PSOE Santos Cerdán delitos de cohecho y organización criminal. En uno de esos audios, a los que tuvo acceso elDiario.es, figura una conversación en la que Koldo García y Santos Cerdán hablan de reparto de dinero de las supuestas mordidas.

Koldo García: (Susurra) Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él

Santos Cerdán: ¿Cuánto le dimos?

Koldo García: 60

Santos Cerdán: ¿60 le dieron ahora?

Koldo García: Si, pero yo…

Santos Cerdán: Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti.

En esa conversación, que tuvo lugar el 22 de abril de 2019, Koldo García afirma haber recibido 60.000 euros. Y le traslada a Santos que, de esa cantidad, 50.000 euros correspondían a Ábalos y 10.000 euros para él mismo. Sin embargo, el entonces asesor mantiene que entregó la totalidad a su jefe, al que afirma que se le debe más dinero.

Sobre la base de las grabaciones y los mensajes incautados, el informe de la UCO señala a Santos Cerdán como el encargado de “gestionar el monto y los pagos” de comisiones de las que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García. Solo por parte de la constructora Acciona, Ábalos y Koldo García habrían recibido 620.000 euros “gestionados” por el ‘número tres’ del PSOE.

Entre los elementos que utilizan los investigadores para apuntar a la implicación del ya 'exnúmero tres' socialista figuran cinco conversaciones entre Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos que indican la percepción de fondos y el reparto a cambio de las adjudicaciones de obra pública.

En una de esas conversaciones entre Cerdán y Koldo García, mantenida en 2022, aluden a unas obras y a la cantidad que supuestamente quedaría pendiente por abonar a Ábalos “teniendo en cuenta que ya habría percibido 550.000 euros”, según los investigadores. “550 y de ahí descontamos. Lo de Sevilla diré que te lo pongan por escrito y te lo doy”, afirma Cerdán.

Según los investigadores, de este fragmento de la conversación se deduce que, según indica Koldo, los 550.000 euros que ya habrían sido abonados a Ábalos provenían de dos adjudicaciones en Murcia y quedaba pendiente el abono de 450.000 euros derivados de una obra en una autovía en Logroño, un proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla y otra en Tarragona.

El informe también apunta que a partir de 2019 empezaron a desplegarse “dos operativas”: una “asociada” a Santos Cerdán y otra “aparentemente” desvinculada de él, distinta a la que habían importado de Navarra y que se centraba en la gran constructora Acciona. Es entonces cuando entra en escena el empresario y comisionista Víctor de Aldama, que durante meses abonó a Koldo una nómina de 10.000 euros en efectivo para que los repartiera con Ábalos a cambio de “tener acceso al propio ministro” para “petición de favores”.

Ábalos advirtió a Koldo del temor de Cerdán ante esta nueva situación y el asesor del ministro se va a hablar con el secretario de Organización del PSOE. Mantienen una primera conversación en la que apenas se oye a Santos Cerdán y en la que Koldo habla del reparto de supuestas mordidas. Es el 21 de enero de 2021. La grabación es ilegible en la parte del secretario de Organización del PSOE que, sobre todo, se dedica a escuchar y parece que a asentir.

Un rato después hablan se incorpora Ábalos. La conversación es relevante porque mientras Koldo intenta hablar del presunto reparto de mordidas, Cerdán le corta en varias ocasiones porque no quiere oírselo enunciar y le recrimina que hable.

Koldo dice: “Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres”. Y tercia Cerdán: “Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos. Punto”. Koldo insiste: “Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja (…). Ahí vuelve a intervenir el secretario de Organización del PSOE. Santos Cerdán le interrumpe abruptamente: ”¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla“.

El ex asesor insiste y Santos vuelve a recriminarle. “Que sí, que ya está, que no hay que decir tantas cosas… pun ,se pone, se ve y se rompe… que es lo que… y se tienen aquí, ¡joder! Que no hay ningún… y no hablar… punto”. En ese momento interviene Ábalos para poner fin a la conversación: “Ya está”.