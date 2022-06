Biden pidió al Congreso de Estados Unidos recuperar el derecho al aborto como ley federal

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que su Gobierno defenderá el derecho al aborto y animó a los estadounidenses a acudir a votar en los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso para sacar adelante leyes que lo amparen.

La Corte Suprema de EEUU anuló el fallo que legalizaba el derecho al aborto desde 1973

Saber más

“Necesitamos más líderes estatales que protejan este derecho a nivel local (...) Tenemos que elegir a funcionarios que hagan eso”, dijo Biden tras el fallo del Tribunal Supremo que revoca las protecciones al derecho al aborto.

La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que deroga la consideración del aborto como derecho constitucional ahonda la división y polarización política en Estados Unidos. Mientras los demócratas salieron a criticar al Supremo, los republicanos celebran la decisión. El presidente demócrata dijo además que es un “día triste para el país” y pidió al Congreso recuperar el derecho al aborto como ley federal en el Congreso. “Esto no se ha acabado”, agregó. “No será fácil”.

Ambos partidos tratarán de usar el aborto en las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 8 de noviembre, en las que se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes.

Biden sostuvo que “la Corte Suprema ha hecho lo que nunca hecho: quitó un derecho fundamental para tantos estadounidenses. La decisión tendrá consecuencias inmediatas. Las mujeres y niñas son forzadas a tener el hijo de su violador, me conmueve, me sorprende”, lanzó.

Al aludir al fallo “Roe vs. Wade”, Biden sostuvo que este caso “les daba a las mujeres el derecho a elegir y reafirmaba libres principios de igualdad”. “También reforzaba el derecho a la privacidad y a decidir sobre nuestra vidas”. añadió.

En contraposición, dijo que la decisión tomada por la Corte Suprema este viernes pone a “la salud de las mujeres en la región en riesgo”.

“Haré todo lo posible para proteger los derechos de las mujeres de este ataque”, concluyó el jefe de estado.

La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia “Roe vs. Wade” de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

NB