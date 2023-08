Business colorado as usual: el primer día de Santiago Peña en el poder

En el primer discurso como nuevo presidente colorado en funciones del ex liberal Santiago Peña, de 44 años, el pasaje más popular fue su promesa de crear puestos de trabajo: “Necesitamos generar por lo menos 500 mil nuevos empleos de calidad para atender la demanda de la población y el crecimiento anual de nuevos ingresantes a la fuerza laboral. Desde el gobierno vamos a promover la creación de estos puestos de trabajo con el sector privado, lo que supone un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional y territorial y de articulación con el sector productivo”, prometió.

Peña, Erdogan, Milei, ¿en qué se parecen los que ganan?

Más

Al discurso inaugural del Presidente y a sus primeros gestos como gobernante jamás desertó el tono vibrante de un optimismo sin resquicio ni crítica. En un Paraguay con una población de 7 millones, donde 1 de cada cuatro habitantes sobrevive bajo la línea de pobreza, 'Santi' Peña había llegado a decir el martes 15 de agosto en la capital del país, en la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción: “Y aquí quiero ser muy claro, el éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante”, dijo.

Sin tierra propia, ni mejor educación, ni vivienda sin ruina

Peña empieza su gobierno fiel a su discurso inaugural. Le faltó ocasíón para aludir al reclamo de tierras de los campesinos. En Paraguay, una élite terrateniente del 3% de la población es propietaria del 88% de las tierras. El dato es bien conocido: el índice GINI paraguayo de tenencia de la tierra es el peor del mundo: 0,93. A un paso de 1, el número que marcaría la desigualdad perfecta. El GINI europeo es de 0,57, y aun el de América Latina en su conjunto está lejos, con un 0,79.

En Paraguay, una élite terrateniente del 3% de la población es propietaria del 88% de la superficie nacional, el 25% de las familias vive en la pobreza, y el déficit de vivienda es el mayor de la región.

En campaña, Peña había anunciado su plan de construir 20 mil viviendas por año. En el discurso de asunción, y en sus primeras acciones de gobierno, instalado en el Palado López, este problema central del Paraguay se ausentó de la lista de las urgencias mencionadas. Como otra preocupación reiterada en la campaña, la educación pública: El déficit habitacional paraguayo es el más grande de la región y el 90% de las viviendas más carenciadas necesitab diversos niveles de reparaciones según los propios datos oficiales.

Una presidencia más electrizante

La revisión del Tratado de Itaipú se delinea como tema principal de agenda del flamante presidente joven. Itaipú, mayor represa hidroeléctrica de América y segunda más grande del mundo, comenzó a generar electricidad en 1984. Fue construida por las dictaduras militares de Paraguay y Brasil en la frontera fluvial entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este (llamada por entonces Puerto Stroessner). Poder vender la energía eléctrica excedente a precios de mercado es clave para el desarrollo paraguayo.

El Anexo C del Tratado estipula que Brasil y Paraguay tienen derecho al 50 % de la energía generada por la usina Binacional. Un derecho cuyo ejercicio tiene un límite expreso. Aquel de los dos países que no comsuma por completo su cuota eléctrica igualitaria deberá vender el excedente no usado al otro socio. Pero a precio de costo. Paraguay buscará cambiar esa situación inequitativa creada por la cláusula favorable a Brasil. Si la venta del excedente elécrico no consumido fuera a precio de mercado, el Estado paraguayo ganaría por año 3 mil millones 500 mil dólares más, un aporte clave a las exiguas arcas nacionales.

Desde sectores críticos al oficialismo se señala que existen riesgos de “nuevos negociados” en ese punto.

La fachada juvenil de Peña, el dinero viejo de Cartes

En el Tedéum posterior a su jura oficiado en la catedral asuncena, Santiago Peña sólo se detuvo a abrazar a Horacio Cartes. Muestra pública discreta de una relación privada personal que sin embargo es también clamorosamente pública.

Peña tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del Partido Colorado (PC), Horacio Cartes, su 'padrino' político por “perseverar, sin desmayos, en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias…Hoy nos toca llevar esa vocación política al servicio de todos los paraguayos. Deseamos ser un partido al servicio de la nación”, dijo.

El flamante presidente, de trayectoria anterior en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se afilió al Partido Colorado (ANR, Asociación Nacional Republicana) cuando era ministro de Hacienda de Cartes, con el fin de no abandonar la cartera.

Cartes fue declarado “significativamente corrupto” por EEUU durante la campaña electoral de las presidenciales del 30 de abril. Este 'significativo corrupto' será actor fundamental durante el gobierno de Peña que se inicia el miércoles 16. De hecho los analistas entienden que Peña tendrá en el personalismo del ex presidente el escollo central de su gestión. “¿Qué va a hacer Peña cuando no pueda complacer los deseos de Cartes?”, es la pregunta del millón.

Crimen bien organizado, narcotráfico internacional, y violento lavado de dinero

Las mafias del narcotráfico y el lavado de dinero que aprovechan la debilidad institucional del Estado paraguayo para multiplicar sus tentáculos en el país con el consecuente legado de corrupción y violencia sicaria en las calles.

Significativo fue que la comitiva que EEUU envió a la asunción de Peña estuviera encabezada por la secretaria del Departamento de Interior, Debra Haaland; a la que acompañó el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, Todd D. Robinson; el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Frank O. Mora y la congresista por California, Norma Torres; todos asistidos por el embajador Marc Ostfield.

Más Mercosur, o mucho más Paraguay en el Mercosur

Peña pretende fortalecer el Mercosur del que pretende valerse para erigir al Paraguay en un centro logístico de distribución. Así viene anunciando la meta de “convertir a Paraguay en centro de la integración latinoamericana”. En campaña el Presidente dio a conocer su intención de construir un nuevo aeropuerto en el departamento de Presidente Hayes en el Chaco paraguayo.

Los problemas en la Hidrovía Paraná Paraguay, donde navieros y cámaras del agronegocio protestan en Paraguay por el peaje que cobra Argentina había merecido un párrafo en el discurso inaugural de Peña: “No puedo dejar de pensar que gestionar la hidrovía implica delicados procesos de equilibrio entre la integración y la soberanía de nuestros pueblos. No podemos estar satisfechos y debemos avanzar con coraje y mayor determinación”, dijo Peña. Y giróo su cabeza hacia los presidentes Alberto Fernández; Gabriel Boric (Chile); Luis Arce Catacora (Bolivia); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Luis Lacalle Pou (Uruguay). Ahora, sus colegas.

AGB