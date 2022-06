El líder indígena Leonidas Iza fue liberado en Ecuador, llamó a radicalizar las protestas y acusó al presidente Lasso de persecución política

En libertad condicional, el decano líder índigena Leonidas Iza se presentó en la madrugada del miércoles ante una multitud en la provincia andina de Cotopaxi centro. Proclamó que no ha desafiado la Ley, ni ha incurrido en acciones de sabotaje o terrorismo.El dirigente indígena reiteró la continuidad de las protestas indígenas y apeló a la unidad de todos los pueblos. Las protestas de octubre de 2019, lideradas con eficacia por Liza, acabaron con el futuro político de Lenín Boltaire Moreno, el antecesor de Lasso en la presidencia

Calificó su detención como un acto de persecución política del Gobierno. El centro derechista, Guillermo Lasso, un ex banquero de Guayaquil que a fines mayo cumplió el primer año de mandato, hizo del liderazgo de la Conaie (Confederación de Naciones Indígenes de Ecuador) el perpetuo blanco favorito de sus ataques. El presidene ecuatoriano denunció constantemente a Iza -como también a Jaime Nebot, ex aliado del propio Lasso en el Partido Social Cristiano (PSC), y al ex presidente Rafael Correa- por conspirar contra el catual gobierno. Los acusó, incluso, de urdir planes golpistas para derribarlo.

Cuando Lasso cumplió un año en la presidencia, presentó, como lo requiere la Constitución, su Informe a la Nación, protocolar. El mismo 24 de mayo, en la misma capital ecuatoriana de Quito, a pocas cuadras del mismo Congreso, Leónidas Iza presidió la reunión en la que los dirigentes sociales presentaron su propio Informe a la Nación.

El resorte básico de la movilización popular ecuatoriana de junio de 2022 es el mismo que en octubre de 2019 llevó la protesta a las calles. El principal motivos de reclamo es el aumento del precio de los combustibles.

El Informe de la Confederación de Naciones Indígenas no era era protocolar. Estaba compuesto desde la realidad de los grupos populares. Expusieron su mirada sobre la situación del país, y yendo más atrás que el solo año del presidente de ideas neoliberales, se remontaron hacia atrás, a los 200 años de vida republicana independiente. Ecuador es un país país andino que cuenta con una población de 17,500 millones de habitantes, de los cuales 1, 1 millón son indígenas.

Motivos y resortes de las movilizaciones

Entre los principales motivos de queja figuran los altos precios de los combustibles y los bajos precios que pagan a los productores por el banano y la leche. También, exigen respeto a los derechos indígenas, que ven avasallados ante la intención de Lasso, que consideran inconsulta, de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.

Al reclamo social indígena, cuya presencia movilizada en calles urbanas y rutas rurales se hizo notar desde la presentación pública del Informe paralelo sobre la situación ecuatoriana, se sumaron los principales movimientos sindicalistas del país. Así lo hicieronel Frente Popular también de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y movimientos feministas, entre otros.

El 13 de junio, primer día de la protesta organizada y activa del un anunciado Paro nacional, transcurrió con algunos cortes de carreteras que no habían afectado en gran medida al funcionamiento de los servicios esenciales, según reportaba el Ejecutivo. Incluso el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hablaba de que el seguimiento a la convocatoria había sido notablemente menor al que esperaban.

De manera sorpresiva Iza, en cuanto mayor y más visible de las figuras opositoras al Ejecutivo, fue arrestado a primeras horas de la madrugada del martes cuando visitaba a manifestantes cerca de la localidad de Pastocalle, dentro de su natal provincia andina de Cotopaxi.

En el entorno de Lasso habían anticipado que no iban a permitir que la movilización avance y amenazaron con reprimirla. Sin embargo, la detención originó un efecto contrario. Los indígenas intensificaron la movilización “no es solo la marcha indígena sino la del pueblo” y la posibilidad de dialogo ahora bloqueada parece muy remota sino imposible.

El líder indígena había asegurado que hubo tres acercamientos con el Gobierno, pero que no habían tenido resultados y que hubo promesas que no fueron cumplidas.

El camino del Paro al Alzamiento

Todas las organizaciones pidieron ‘levantamiento indígena’, además del paro nacional. En la ciudad capital de Quito arribaron el mismo martes cientos de manifestantes contra la detención de Iza a quien el gobierno lo acusa por el cierre de carreteras y rebelión.

La figura de rebelión para detener manifestantes fue utilizada en 2019 cuando fueron detenidos dirigentes del correísmo como la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, el ex asambleísta Virgilio Hernández o la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que apoyaron las marchas contra el ex presidente Lenin Moreno.

La madrugada del miércoles 15 de junio, la jueza Paola Bedón ordenó liberar a Iza que será juzgado en calidad de autor mediato el 14 de julio. “Ahora que hemos empezado a reactivarnos, #NoPodemosParar. Quienes cometan actos vandálicos van a responder ante la justicia y el pueblo ecuatoriano”, escribió el martes el primer mandatario en su cuenta de Twitter. El míércoles, Liza, liberado, anunció que la movilización social avanzaría, sin detenerser hasta no ser oída en sus reclamos.

AGB con información de agencias, diarios y fuentes