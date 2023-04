El Consejo Constitucional de Francia valida el decreto de Macron que sube la edad de jubilación

El Consejo Constitucional de Francia validó lo esencial de la polémica reforma de las pensiones, aprobada por decreto por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron. La edad de jubilación, en tanto, pasará de los 62 a los 64 años. El organismo también rechazó la solicitud para convocar un referéndum sobre la reforma. El texto será promulgado este fin de semana, según anunciaron medios locales.

Élisabeth Borne, la primera ministra francesa, quien superó por solo nueve votos una moción de censura tras la aprobación de la reforma, reaccionó pocos minutos después de conocerse la decisión: “El Consejo Constitucional ha juzgado que la reforma es conforme a nuestra Constitución, tanto en el fondo, como en el procedimiento. El texto ha llegado al final de su proceso democrático. Esta tarde no hay vencedores ni vencidos”.

“La decisión del Consejo Constitucional demuestra que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a las del pueblo soberano. La lucha continúa y debe reunir sus fuerzas”, denunció Jean-Luc Mélenchon.

La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 14 de abril de 2023

Por su parte, Marine Le Pen, la líder del partido de ultraderecha Rassemblement National, afirmó: “Si la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado. Como el pueblo aún tiene la última palabra, le corresponderá preparar la alternativa que revierta esta reforma inútil e injusta”.

Si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n’est pas scellé. Le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l’alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 14 de abril de 2023

Eric Ciotti, líder de la formación conservadora Les Républicains, pidió “a todas las fuerzas políticas” que “acepten” las decisiones del organismo constitucional.

Poco antes de conocerse la decisión del Consejo Constitucional, el presidente Macron había invitado a los sindicatos a una reunión el martes que viene “independientemente de la decisión del Consejo”. “Este será necesariamente el inicio de un ciclo que el presidente y el Gobierno continuarán en las próximas semanas con los interlocutores sociales. La puerta del Elíseo permanecerá abierta, sin condiciones previas, para este diálogo”, señalaron desde el entorno del mandatario citado por Le Monde. Sin embargo, la intersindical anunció en un comunicado que no aceptará ninguna reunión con el ejecutivo hasta el 1 de mayo.

El Gobierno francés había aprobado por decreto el pasado 16 de marzo la polémica reforma, evitando así una previsible derrota en la Asamblea. Días después, el Ejecutivo superó por solo nueve votos la moción de censura presentada tras la aprobación del decreto y el país vive una oleada de protestas continua contra la reforma y el presidente Macron.

La decisión se tomó con la sede del Consejo Constitucional blindada por la policía ante las protestas callejeras y, pocos minutos después del anuncio, los manifestantes se concentraron en París.

Qué es el Consejo Constitucional

El Consejo Constitucional de Francia se creó con la Constitución de 1958 como una suerte de tribunal constitucional para controlar la actividad de los legisladores y el presidente. Tiene la autoridad de tumbar legislación que considera inconstitucional: tanto la aprobada por decreto por el presidente como la votada en la Asamblea. Sin embargo, desde su creación solo rechazó 17 leyes.

Está compuesto por nueve miembros y lo preside el ex primer ministro Laurent Fabius. Conocidos como “los sabios”, son elegidos por un mandato de 9 años no renovable. El presidente de la república elige a tres miembros y los presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado a otros tres miembros cada uno. Los expresidentes también tienen permitido ocupar un asiento vitalicio en el Consejo, aunque actualmente no tiene a ninguno de ellos. Nicolas Sarkozy estuvo unos meses entre 2012 y 2013. Macron dijo en 2019 que no se uniría al órgano cuando terminase su mandato.

LC