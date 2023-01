Después de una semana de pacificación, meses de investigación, persecución, cárcel y castigo

En la mañana del segundo domingo de 2023, el ex juez federal anticorrupción Sérgio Moro tuiteó un despreciativo veredicto sobre la tercera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque según el actual senador por Paraná, en el balance de la primera semana de gobierno de su ex reo en el Lava Jato había superávit de severas advertencias a la derecha golpista y déficit de anuncios de puesta en marcha de nuevas políticas. Por desgracia, es difícil acusar de fake news al paladín del lawfare. Y menos fácil sería despejar ese diagnóstico de desbalance señalando el horizonte que dejaron trazado los hechos de la tarde de ese mismo día. En las semanas, meses, años por venir, la gravitación del 8 de enero promete ser cada día más aleve. La agenda de pacificación política nacional duró -y de acuerdo con el ex cruzado del Lava Jato, durmió- apenas una semana.

Crimen y castigo, humillados y ofendidos, adolescentes y endemoniados

El nuevo tiempo será de investigación, persecución, punición, prisión. Tareas imprescindibles e impostergables para el gobierno después de la temporaria ocupación y entusiasta devastación de Palacio Presidencial, Congreso y Corte Suprema en Brasilia por grupos opositores que buscaban derribar la presidencia, el gobierno, a Lula, o desfuncionalizar todo el sistema republicano que les toca vivir. Nada superará en urgencia esta misión. Fatalmente, la división entre la democracia electoral, identificada con el gobierno por el gobierno y por las instituciones del Estado, y la autocracia golpista, aumentará en la comunicación del Estado. Y la oposición la trasladará, nuevamente, a la antinomia comunismo vs libertad.

Esa misma mañana del malicioso Twitter de Moro, según algunos analistas de CNN Brasil señal de que el senador federal sabía más de lo que decía, ni Lula ni el gabinete presidencial sabían más de lo que decían. No habían emitido signos de anticipar cuánto iba a ocurrir por la tarde. Tampoco el periodismo, según nos cuenta Camila Mattoso. En lo que creía un domingo muy plácido, la jefa de la redacción en Brasilia de la Folha de São Paulo había salido a correr cuando de pronto ve mucha gente manifestándose, demasiada. Mucha más de todo cuanto esperaba en una marcha de la protesta bolsonarista cotidiana, que ni desfallece ni desmadra.

El regreso sin gloria de la polarización generalizada: el golpismo es el otro, pero todos unidos venceremos

Con 12 grados de longitud más al este que Buenos Aires, la noche llegó antes en Brasilia, y la situación estaba controlada y los daños consumados. Los visitantes de la tarde habían llegado a cada piso del Palacio Presidencial de Planalto, habían ocupado cada Cámara y cada Salón del Congreso, habían inutilizado cada sillón del Plenario del Supremo Tribunal Federal (STF). Habían traído piedras para romper las grandes paredes exteriores de vidrio que son un slogan fotográfico de la arquitectura de la capital estrenada en 1960 para simbolizar la modernidad (el primer presidente que juró en Brasilia, Janio Quadros, no duró un año). Estaquearon un vasto lienzo de masas rurales en marcha al socialismo de Candido Portinari; en un travelling, una mujer vació su vejiga sobre archivos del STF socialista.

El funcionamiento de la logística, el traslado a Brasilia de cien ómnibus cargados, que sumaban su masa crítica a los campamentos ya instalados, ante cuarteles militares, y en otras áreas, parece resultar, si se evalúa por una marcha sin pasos en falso, de una coordinación común o de coordinaciones en concierto. La investigación judicial dará frutos relativamente tempranos sobre los móviles, la financiación, las consignas para reunirse y partir.

Más incierto es el buen éxito de encuadrar a la masas bajo una consigna común. Como las protestas de 2013-2016 en Brasil, como las del ‘estallido social’ de 2019 en Chile, como los ‘chalecos amarillos’ de 2016 en Francia (Emmanuel Macron fue uno de los primeros presidentes en manifestar su apoyo a la Democracia y a Lula, y la prensa francesa la primera en cubrir los hechos en Europa), falta un liderazgo único y una consigna única.

El periodismo que cubrió /no sin soportar animadversión, escarnio, burlas) en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia las horas clave de la soleada toma vespertina, oyeron a grupos que pedían “Impeachment a Rodrigo Lira” (presidente de Diputados). Otros “Impeachment a Rodrigo Pacheco” (presidente del Senado),. Otros más “Impeachment a Alexandre de Moraes” (juez de la STF y titular del Tribunal Superior Electoral, TSE, durante las elecciones presidenciales de octubre, que anuncia métodos más sutiles y penetrantes de perseguir las fake news y las opiniones tencenciosas en las redes y en los medios). Muchos, con adhesiones de los acusadores a juicio político, “Intervención del Ejecutivo por las FFAA” (según la Constitución de 1988, en vigencia, el Ejército puede intervenir cualquier gobierno en caso de descalabro cívico o moral, nunca lo hizo en democracia), “Gobierno militar ya”.

El 8 de enero de 2023 en Brasilia, según el presidente centro izquierdista Lula

Según diversas opiniones jurídicas, los manifestantes no son terroristas, en sentido técnico. Sí les caben condenas penales por su voluntad destituyente y antidemocrática. Hay discusión sobre cuán anómicas son, también, esas personas, que reclaman diversas leyes que dicen pisoteadas por las élites de izquierda, comunistas, ilustradas, ateas, antirreligiosas, sexualizadoras-de-la-infancia-temprana, antifamiliares.

En su primera intervención ante los medios después de los hechos, Lula regresó al vocabulario de la campaña del balotaje, que parecía sepultado -que estaba sepultado- desde su victoria del último domingo de octubre. Se refirió a Bolsonaro como genocida (dos o tres veces), a los asaltantes del poder de Brasilia como nazis, como estalinistas, como fascistas, desde luego como antidemocráticos y golpistas. Sus adláteres en la exposición, e integrantes del Gabinete, y los medios desde siempre, multiplicaron la definición sustantiva terroristas.

Enumeró y entrevió Lula, como según el juez Moro había hecho sin cicatería alguna el gobierno de la coalición dominada por el Partido de los Trabajadores (PT) en las vocerías de su primera semana tras instalarse en Brasilia, los estrictos castigos ejemplares que se aplicarían con la debida seriedad, con el valor máximo de las penas, adelantándose a las sentencias judiciales, alejadas en el tiempo de los relojes, a todos cuantos fueran hallados culpables de atentar contra la democracia. La polarización extrema del mes de octubre es de nuevo la forma de hablar de la agenda diaria.

El 8 de enero de 2023, según el ex presidente ultra derechista Bolsonaro

Desde su descanso, regugio, santuario o utopía contra en el estado norteamericano Florida Jair Bolsonaro twitteó que las protestas jamás debían ser condenadas. Ninguna, jamás. (Contexto: no estamos en Cuba). Ni contenida su libertad de acción o reunión, de movimiento y expresión. El límite intolerable para la soberanía de un Estado fuerte llega cuando la protesta social deriva en destrucción de bienes públicos o privados. La libertad de cada uno termina cuando empieza la propiedad de cada otro. Así se había procedido en su gobiern, y así debía ser el actualmente en funciones. Por primera vez identificaba Bolsonaro, con naturalidad, a Lula por su nombre y a su situación constitucional de ser su sucesor actual en la Presidencia, en ese Palacio de Planalto ante el cual todos podían vociferar: pero se mira (con odio si lo hay) pero no se toca (los hombres no se la agarran con la propiedad que no ganaron, cuando pierden, eso es cosa de izquierdistas, de chilenos histéricos -no los citó en este tuit, pero sí innumerables veces desde el octubre del 'estallido social' de 2019-) .

El encuadramiento del presidente derechista puede ser un modelo a seguir por la oposición. Todas las fuerzas, todos los Poderes pueden reunirse en el repudio de lo ocurrido. El Sando anunció la formación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que investigará también la Seguridad, la Inteligencia, la Justicia del Gobierno, y ganará influencia sobre él y exposición mediática. El marco para ver los hechos que propon Bolsonaro no es es diferente a aquel con el cual el actual y el anterior presidente de Chile acordaron como punto de vista común para visualizar el diorama de la furia antisistema y anti gobierno del estallido social en Chile, cuando una concentración de personas extremaba periódicamente su violencia hasta incendiar iglesias, estaciones del metro, archivos del Estado: con esas conductas dañosas empezaba recién la comisión de delitos penalizables por esos sujetos que reclamaban la caída del gobierno de Sebastián Piñera.

Desde una perspectiva política, aun desde la menos especulativa, que Bolsonaro haya llegado al poder, y que lo perdiera, que sea el gas más respirado en la atmósfera respirada por igual por cada iniciativa que despunta en la red o pone el pie en la calle para repudiar un Estado que tolera su modos de convivencia a la vez que promueve las que los socavan, resulta insoslayable. Encontrar la cadena de mando entre lo ocurrido el domingo y el ex capitán del Ejército (pero más años cumplidor diputado federal en el Congreso de Brasilia mancillado, cascoteado v averiado), será faena larga, controversial y posiblemente estéril.

Yo soy el Presidente, tú nomás el Responsable

El Washington Post tituló Brasil tuvo el 8 de enero su 6 de enero. Cualquier parecido es pura coincidencia: en realidad, la similitud salta a la vista. Pareciera que dos años después, se redondeara crispadamente el paralelo entre el republicano Donald Trump y el maverick Jair Bolsonaro. Vistos de más cerca los dos días, hay un par de diferencias clave, en el marco de los acontecimientos antes que en las peripecias vandálicas, que serán las más ricas, u onerosas, en consecuencias.

El 6 de enero de 2021 el Congreso debía certificar los votos de la elección de noviembre, y certificar el triunfo del demócrata Joe Biden. Una multitud de partidarios, convocados por Trump para manifestarse en repudio de la elección robada, después de oír un discurso donde inflama sus ánimos rebeldes, marchó al Congreso y entró con ánimos de reclamar la certificación de Trump como presidente, a sangre y fuego. Nunca pudo demostrarse que Trump los incitara a más que protestar, en términos jurídicos.

Hay ya dos diferencias mayores con Brasil. Los manifestantes entraron en Brasilia a sedes desiertas de los tres Poderes, destruyeron infraestructura clave, rompieron vidrios, muebles, archivos, togas, puertas y ventanas. Su finalidad no era impedir el fin de una atribución constitucional del Congreso, de una función necesaria para la sucesión presidencial.

La otra diferencia enorme consiste en que en la primera semana de enero de 2021 el presidente de EEUU era Trump. En la segunda semana de enero de 2023 el presidente de Brasil es Lula.

El crimen y el castigo de quienes asaltaron Brasilia, de quienes los financiaron, reunieron, trasladaron, pertrecharon, incitaron, puede, con el tiempo, llegar a conclusiones satisfactorias para el gobierno y para la comunidad internacional. Menos completas en su satisfacción, fatalmente, resultarán para la oposición, y, en diversos casos, para diversos sectores concernidos de la sociedad brasileño.

Una cuestión mayor, sin embargo, arrojará una sombra a todo el tercer mandato de Lula. Que no se desplazará, aunque pueda ser ampliamente compensada. La responsabilidad de evitar lo ocurrido es del gobierno. Algo que el gobierno entiende perfectamente, porque el primer anuncio de Lula fue la intervención de la seguridad del Distrito Federal, que gobierna un opositor. Los hechos del domingo son más graves y de diferente índole que cualquier desmán en las solemnes exequias de Diego Armando Maradona, cuando el gobierno de la Nación argentina y el de la Ciudad de Buenos Aires no mezquinaron reproches e incriminaciones recíprocas.

En el domingo de Brasilia, el asalto y cascoteo de las sedes de los tres Poderes del Estado, en la capital del Estado, las fallas e ineficiencias de la inteligencia de ese Estado, las desinteligencias entre sus ministerios, que, en número de 37, tampoco faltan al Gobierno, se pusieron de manifiesto. ¿Cuán eficaz es la nueva Administración, que le inutilizan las sedes de sus tres poderes un grupo de nazis, estalinistas, golpistas, fascistas, inspirados desde el smartphone de un genocida de vacaciones en un condo de Florida?

MPB, Lulapaluza y otras fiestas democráticas

La fiesta de la Democracia del 1° de enero en Brasilia, cuando asumió Lula, fue seguida por una fiesta democrática, pero ya más profana. En el ‘Lulapaluza’ musical y monumental organizado con talento para el show business por Janja, la militante del Partido de los Trabajadores (PT) que es esposa del presidente, se oyeron todas las músicas populares brasileñas. Salvo la más popular de todas, el sertanejo, originaria del Sertón pobre y seco del Nordeste, porque los mayores referentes del género son derechistas. El domingo 8 de enero, la música más popular de Brasil se oyó en la plaza de los Tres Poderes.

En su primera exposición pública después del quebra-quebra de Brasilia, cuando los manifestantes eran filmados en fila india con las manos esposadas a la espalda y subidos a micros donde ni para todos ni todas había asiento, rumbo a sus centros de detención, Lula concluyó con un Nunca Más, con la consigna de que la Democracia jamás es vencida por quien la ataca. Los hechos de ese día hacían lucir a su Gobierno democrático menos invencible, menos inoxidable, de lo que resplandecía en ese aseveración del ex obrero de 77 años que había pasado 580 días en cana por obra del edificante juez Moro.

AGB