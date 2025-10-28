Elon Musk abrió un nuevo frente en su particular guerra cultural con el lanzamiento de Grokipedia, una enciclopedia online generada por inteligencia artificial que aspira a convertirse en una alternativa a Wikipedia. Presentada por el magnate como un bastión de la “verdad”, su objetivo declarado es “purgar la propaganda” que, según él, inunda la popular enciclopedia colaborativa, a la que ha llegado a apodar despectivamente como “Wokepedia”.

Por el momento, la Grokipedia está en una fase inicial y solo disponible en inglés. Con todo, las diferencias de enfoque con la Wikipedia son evidentes en temas controvertidos.

En la entrada cambio climático, la página de Wikipedia en castellano señala que “el consenso científico es que el sistema climático de la Tierra inequívocamente está en calentamiento y que es sumamente probable (es decir, con una probabilidad mayor al 95%) que este calentamiento sea predominantemente causado por los seres humanos”.

En la nueva enciclopedia de Musk, la redacción de la entrada se centra en desacreditar ese consenso. “Las críticas metodológicas de las encuestas de consenso resaltan una sobreestimación potencial al incluir respaldos implícitos y subrepresentar los análisis disidentes”, sostiene: “Los críticos sostienen que las afirmaciones de un consenso científico casi unánime sobre las causas antropogénicas que dominan el cambio climático reciente exageran el consenso debido a la categorización selectiva en las revisiones bibliográficas”.

Algo similar ocurre con la transición de género. Se trata de un tema que toca personalmente a Musk, después de que su hija transicionara y él decidiera cortar toda relación con ella. Desde entonces, el magnate afirma que “su hijo está muerto”. Su biografía destaca que fue “uno de los capítulos más dolorosos de su vida” y un factor muy importante en su batalla contra “el virus woke”.

De esta forma, la página de Grokipedia sobre la transición de género critica “los cambios sociales y de presentación”, con “modificaciones en la apariencia externa, los gestos y los roles sociales para alinearse con el género identificado”. “Estas modificaciones buscan reducir la angustia causada por la incongruencia entre el sexo biológico y la identidad percibida, aunque la evidencia empírica sobre su eficacia aislada sigue siendo limitada y controvertida”.

La página correspondiente de Wikipedia en castellano se centra, en cambio, en explicar esos cambios. “La transición es un proceso que puede durar entre varios meses y varios años. Algunas personas, especialmente las no binarias o las personas genderqueer, pueden pasar toda su vida en transición y pueden redefinir y reinterpretar su género a medida que pasa el tiempo”.

“La transición suele comenzar donde la persona se siente cómoda: para algunos, esto comienza con su familia con la que tienen intimidad y llega a los amigos más tarde o puede comenzar con los amigos primero y la familia después. A veces, la transición se produce a diferentes niveles entre las distintas esferas de la vida. Por ejemplo, alguien puede hacer la transición lejos con la familia y los amigos antes de salir del armario en el trabajo”, añade la Wikipedia.

El sesgo se extiende a las biografías relacionadas con las propias experiencias personales de Musk. Así, la entrada de Parag Agrawal, el director ejecutivo de Twitter cuando el multimillonario compró la red social, resalta la afirmación de Musk de que Agrawal minimizó la existencia de bots en la plataforma. Esos detalles, centrales en la disputa legal entre ambos, están ausentes en la página de Wikipedia.

Copia otras páginas de la Wikipedia

Pese a este esfuerzo por diferenciarse ideológicamente, la nueva plataforma de xAI muestra en su versión inicial una dependencia de la fuente que Musk critica. En artículos sobre productos tecnológicos, como la PlayStation 5 o el MacBook Air, el texto es casi idéntico —palabra por palabra— a sus homólogos de Wikipedia.

La propia Grokipedia lo admite en un aviso al pie de página de algunos artículos: “El contenido está adaptado de Wikipedia, licenciado bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License”. La situación provocó la respuesta de la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro detrás de Wikipedia. “Incluso Grokipedia necesita que Wikipedia exista”, declaró Lauren Dickinson, portavoz de la fundación, al medio estadounidense The Verge.

Por el momento, Grokipedia (en su versión 0.1) cuenta con algo más de 885.000 artículos, frente a los casi siete millones de la Wikipedia en inglés o los más de dos millones en castellano. A diferencia del modelo colaborativo de Wikipedia, en la enciclopedia de Musk los usuarios no pueden editar el contenido. Además, las entradas afirman haber sido “verificadas” por Grok, el mismo modelo que fue manipulado por el magnate para reflejar sus opiniones.

El mundo, según Musk

Este tipo de intentos de utilizar su poder económico para extender su visión sobre el mundo han sido constantes en la trayectoria de Musk desde que compró Twitter en 2022. El magnate levantó los bloqueos que pesaban sobre cuentas que habían hecho incitaciones a la violencia desde la extrema derecha o reproducían discursos racistas y xenófobos. Después potenció la visibilidad de este tipo de discursos en la plataforma, así como la de sus propios comentarios.

Más tarde, aprovechando los datos de entrenamiento que la red social ponía a su disposición, Musk creó una compañía de inteligencia artificial llamada xAI. Esta diseñó Grok, un modelo de lenguaje que acumula polémicas tras varios intentos de manipulación que el propio sistema ha revelado. Este 2025, el magnate lo utilizó incluso para coaccionar políticamente a Sudáfrica, su país de origen, y conseguir un cambio legal que beneficiara a su empresa de conexión a Internet por satélite Starlink.

“El objetivo aquí es crear una colección completa y de código abierto de todo el conocimiento”, publicó Musk en X sobre la Grokipedia. “A continuación, colocar copias de ese conocimiento grabado en un óxido estable en órbita, la Luna y Marte para preservarlo para el futuro”.