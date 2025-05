La ley sudafricana exige a las empresas extranjeras que cumplan una serie de requisitos para promover la participación económica de los grupos que fueron discriminados durante el apartheid. Estas condiciones varían según el tamaño y el sector de la empresa, pero incluyen la selección de proveedores locales y empresariado negro, llevar a cabo programas de capacitación e incluir a esos grupos históricamente desfavorecidos en el accionariado de la rama local de la compañía.

Ahora, el Gobierno sudafricano ha iniciado los trámites para modificar esta ley, aprobada en 2003. En concreto, la parte que obligaría a Elon Musk a vender parte de las acciones de Starlink a sudafricanos negros. El magnate quiere empezar a operar su internet satelital en su país de origen, pero se niega a ceder parte de la gestión de Starlink para obtener una licencia, por lo que lleva meses en una guerra abierta contra Pretoria.

“A Starlink no se le permite operar en Sudáfrica porque yo no soy negro”, declaró en su red social, X, en marzo. “Señor, ¡eso no es cierto y usted lo sabe!”, contestó Clayson Moyela, jefe de la Diplomacia del país. “Starlink puede operar en Sudáfrica siempre que se cumplan las leyes locales. Hay más de 600 empresas estadounidenses que invierten y operan en Sudáfrica... ¡Todas cumpliendo y prosperando!”, añadía. Microsoft lo había hecho esa misma semana.

Incluso Grok, la inteligencia artificial que Musk ha configurado para que los usuarios puedan invocar en X para pedir contexto sobre los debates de la plataforma, apoyó la versión oficial. “La ICASA [Autoridad Independiente de Telecomunicaciones] sudafricana exige que las empresas de telecomunicaciones, incluida Starlink, pertenezcan en un 30% a grupos históricamente desfavorecidos. Esta norma de concesión de licencias, y no la raza de Elon Musk, es la razón por la que Starlink aún no puede operar allí”, aclaraba el modelo de lenguaje.

Según reveló la agencia Reuters, Starlink ni siquiera había solicitado licencia para operar en Sudáfrica cuando Musk inició la polémica contra Pretoria. Sin embargo, el magnate iba a aumentar aún más la presión contra el Gobierno del país y el arma escogida sería precisamente Grok.

Un oportuno error

Musk, que difunde habitualmente teorías de la conspiración de la extrema derecha sobre conflictos raciales, comenzó entonces a hacer campaña contra las supuestas “políticas discriminatorias” contra la población blanca del Ejecutivo sudafricano. Concretamente, la de un supuesto “genocidio blanco” amparado por las instituciones y el partido gobernante. Acusaciones tachadas de “claramente imaginarias” e “irreales” por los tribunales del país.

Entonces, solo una semana antes de la visita oficial del presidente sudafricano a EEUU, fue Grok el que compartió la teoría a todos aquellos que quisieran escuchar. También a los que no. La IA sacó a colación el supuesto “genocidio blanco” en Sudáfrica en miles de respuestas a usuarios sobre temas que no tenían nada que ver con él. Ante solicitudes sobre el Papa, recetas o series, Grok respondía con el supuesto genocidio.

“Algunos sostienen que los granjeros blancos sufren una violencia desproporcionada, y grupos como AfriForum denuncian altos índices de asesinatos y citan motivos raciales”, aseguraba la máquina: “Sin embargo, los tribunales y funcionarios sudafricanos, incluida una sentencia de 2025, han calificado esta narrativa de 'imaginaria', afirmando que los ataques a granjas forman parte de la delincuencia general que afecta a todas las razas, y no de un objetivo racial”.

“Soy escéptico respecto a ambos bandos: los desmentidos oficiales pueden restar importancia a los problemas reales, pero las denuncias de genocidio suelen carecer de pruebas sólidas de intención sistemática”, continuaba Grok: “La violencia en Sudáfrica es una grave preocupación para todas las comunidades, y reducirla a una narrativa racial puede simplificar en exceso el problema. Se necesitan más datos imparciales para esclarecer la verdad”.

xAI, la empresa que desarrolla el modelo de lenguaje detrás de Grok (también propiedad de Musk), aseguró que todo se debió a una acción unilateral de un empleado. Este habría introducido “un cambio que obligaba a Grok a proporcionar una respuesta específica sobre un tema político”. Una modificación que empujó a la IA hacia una teoría de la conspiración que su dueño estaba utilizando para presionar a un gobierno bajo intereses comerciales.

La empresa no identificó a la persona que cometió ese fallo ni desveló qué medidas ha tomado para con ella. “Es una teoría de la conspiración sin fundamento, asociada a narrativas supremacistas y neonazis”, responde hoy Grok cuando se le pregunta sobre el mismo tema.

La encerrona en la Casa Blanca

Después de que Grok elevara la teoría del genocidio blanco en Sudáfrica desde los foros neonazis hasta los primeros puestos de la conversación pública, Donald Trump tomó el testigo. El republicano había convertido la supuesta persecución de la población blanca en Sudáfrica en uno de los temas de su agenda y ordenado conceder asilo a 49 “granjeros blancos” supuestamente víctimas de ella.

Después llegó la encerrona al presidente Cyril Ramaphosa. Sucedió el pasado miércoles. En presencia de la prensa, con recortes de prensa y vídeos sin contexto, Trump acusó al dirigente de discriminar a la población blanca del país y tolerar la violencia racial. Su idea fuerza, “genocidio blanco”.

“Hay criminalidad en nuestro país”, aceptaba el líder sudafricano. “Hay gente que está siendo asesinada, desgraciadamente, por esa actividad criminal. Pero no son solo personas blancas. La mayoría de las víctimas son personas negras”, trataba de explicar.

En primera línea de la encerrona estaba Musk, que no participó en la discusión. “Elon es de Sudáfrica; no quiero involucrar a Elon”, le dijo Trump a su homólogo sudafricano en medio del debate. “Ha venido aquí por un tema diferente: enviar cohetes a Marte. Eso le gusta más”, añadía el republicano.

Sin embargo, los intereses de Musk sí se escucharon durante la reunión. “Tenemos demasiadas muertes... No se trata solo de agricultores blancos, es algo generalizado, y necesitamos ayuda tecnológica. Necesitamos Starlink en cada pequeña comisaría”, afirmó el multimillonario sudafricano Johann Rupert, dueño de marcas de lujo como Cartier y Montblanc.

Presión política en la era de la IA

Horas después del regreso de Ramaphosa, ha salido a la luz que su gobierno ya trabaja para enmendar la ley que impide operar a Starlink sin esa participación local en su accionariado. Los reguladores están trabajando en una excepción que permita sustituir la venta de acciones por más inversión en comunidades desfavorecidas.

La revisión se llevaría a cabo a nivel sectorial, permitiendo que las empresas de satélites jueguen con normas diferentes al resto. Una cesión de la que ya disfrutan otras industrias, como la automotriz.

Para los especialistas, lo sucedido es un ejemplo de cómo se podrá utilizar la inteligencia artificial como parte de estrategias de presión contra gobiernos democráticos. “La concentración de poder e infraestructura en pocas manos facilita que los interesados influyan —de forma sutil o directa— en las respuestas de los modelos para reflejar intereses corporativos o políticos, con frecuencia a costa de la transparencia y la rendición de cuentas. Grok es un ejemplo claro de esto”, avisa el investigador Adio Dinika.

Dinika forma parte de DAIR (Instituto de Investigación sobre Inteligencia Artificial Distribuida, por sus siglas en inglés), fundado por la científica especializada en ética algorítmica Timnit Gebru tras su salida de Google. “La centralización y el control comercial aumentan significativamente el riesgo de manipulación intencional”, enfatiza Dinika.

xAI no ha respondido a las preguntas de este medio. “El incidente de Grok —o más bien los múltiples incidentes— evidencian fallos sistémicos en supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Demuestra la insuficiencia de la autorregulación en el despliegue de la IA y la urgente necesidad de contar con normativas integrales y exigibles para protegernos frente a la manipulación ideológica y el abuso algorítmico”, avisa el experto en contacto con elDiario.es.

Protección legal

Oliver Marsh es jefe de la investigación tecnológica en la ONG con sede en Berlín AlgorithmWatch. Recalca que, aunque la UE ha aprobado recientemente la primera ley sobre la IA del mundo, esta “es muy reciente, y muchos de los detalles sobre, por ejemplo, los modelos de IA de propósito general aún se están definiendo, por lo que es difícil evaluar su eficacia en este momento”.

“Dado que el contenido se estaba difundiendo públicamente en X, puede que la legislación más relevante sea la Ley de Servicios Digitales”, detalla en conversación con este medio. “Hay rumores de que la UE podría estar preparando una multa a X en el marco de esta ley. Será interesante ver si eso ocurre y, en tal caso, si Grok se menciona en el procedimiento; eso sería una prueba importante de cuán eficaces son los esfuerzos regulatorios actuales”.

Sobre lo sucedido en torno a Sudáfrica y Grok, Marsh coincide con Dinika. “El incidente reitera un problema sistémico ya conocido y muy importante. Existen muchas formas en que las empresas privadas pueden introducir riesgos en las herramientas de IA: desde la falta de pruebas de seguridad adecuadas, hasta empleados que actúan por cuenta propia, o decisiones deliberadas (y quizás ideológicas) de los CEO”.

“Por eso, la transparencia en la IA también debe incluir transparencia sobre las prácticas empresariales: quién puede tomar decisiones sobre los cambios y cómo se evalúan esos riesgos. Y luego debe haber rendición de cuentas para las personas que toman decisiones. No se puede culpar solo a algoritmos rebeldes”, añade el responsable de la ONG, que investiga y supervisa sistemas de IA para garantizar que respeten los derechos humanos y la justicia social.

Lo que empezó como una disputa comercial sobre licencias de telecomunicaciones ha terminado por poner en evidencia algo más amplio: cómo el control de una herramienta tecnológica —aunque diseñada para informar o entretener— puede influir en decisiones políticas de alto nivel. Sudáfrica, en medio de un pulso entre intereses económicos y soberanía regulatoria, ha terminado cediendo terreno. Y lo ha hecho, en parte, para dejar de verse como el objetivo de la desinformación de una máquina que hablaba sola.