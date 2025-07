España, de símbolo de integración a escenario de violencia racial

“Afortunadamente, nosotros nunca hemos tenido los problemas de violencia de El Ejido, pero hay cierto rechazo y problemas de asimilación ante ese cambio demográfico que ha habido durante los últimos 20 años”. Corría el año 2019 cuando el entonces candidato socialista a las elecciones municipales de Torre Pacheco compartió estas declaraciones con elDiario.es. Seis años y más de una docena de detenidos después, el consenso entre expertos y vecinos es que nada podría haber alertado de que este municipio de 40.000 habitantes y un 30% de población extranjera iba a ser escenario de 'cacerías' a migrantes.

La estrecha relación entre Vox y Torre Pacheco se remonta a seis años atrás, cuando Vox acumuló el 31% de los votos en las elecciones generales de 2019: “El factor fundamental es que había agricultura intensiva e inmigración marroquí. El voto a Vox estaba muy relacionado con las zonas de agricultura intensiva donde hubiera mano de obra migrante. Otras zonas con concentración de otro tipo de migración, como por ejemplo la latinoamericana, no tuvieron un incremento del voto de Vox en las urnas”, ha explicado Ismael Crespo, politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP).

Crespo ha recordado que por los mismos motivos se experimentaron repuntes de voto a Vox en la Vega Baja de Alicante y en la zona de Almería más próxima a la Región de Murcia. “Recordemos que en el verano de 2018 sufrimos la peor ola de pateras de la historia del país. En eso Vox basó su campaña en Andalucía, y con eso enlazó las elecciones generales de 2019”, ha contextualizado.

“En aquel momento se estaba atacando mucho a la agricultura tras la crisis del Mar Menor. Los agricultores se sintieron muy criminalizados, diría que por eso Vox consiguió muchos votos aquí”, ha apuntado Antonio León, portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco que fue alcalde de la localidad hasta 2023.

Ahora, la esencia del discurso se mantiene, pero el voto al partido de extrema derecha ha migrado: “El 50% de su voto se concentra en Murcia capital. También está en las ciudades de Lorca y Molina de Segura”, ha enumerado. “El voto de Vox ya no es el voto del campo. No hay más que ver que tanto Torre Pacheco como los municipios de la zona agrícola son del PP, con un voto razonablemente abundante”, ha analizado. En las generales del año 2023, el voto a Vox se desinfló en Torre Pacheco, bajando hasta el 26%, mientras que el Partido Popular remontaba con un 44% de los votos.

“Los mensajes de odio no solo han sido un buen caldo de cultivo para Vox en el municipio, también han beneficiado al Partido Popular. Desde el PP también vinculan migración con inseguridad y delincuencia”, ha recordado Verónica Martínez Marín, portavoz del PSOE en Torre Pacheco.

Sin ir más lejos el alcalde de Torre Pacheco, el popular Pedro Ángel Roca, ha insistido en que en el municipio ha habido un aumento de la criminalidad relacionado con la población migrante, pese a no existir datos que lo respalden: “De forma oficial no ha habido aumento, pero yo sé la oficiosa, la que veo todos los días”, aseguró en declaraciones a la Cadena SER. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, en Torre Pacheco ha habido una variación de la criminalidad convencional con respecto al año anterior de un 3,6%, unas cifras en línea con los datos de los municipios colindantes y del resto de la Comunidad.

“Los datos de criminalidad son propios de una ciudad en crecimiento que se ha multiplicado por tres o por cuatro en las últimas tres décadas y media. Es un proceso muy rápido que siempre genera situaciones conflictivas”, ha analizado el profesor de sociología en la Universidad de Murcia Andrés Pedreño, que apunta a que, por lo general, la población migrante en municipios con agricultura extensiva no ha sido victimario, sino víctima: “No olvidemos las noticias recurrentes de mafias que explotan migrantes, de encargados que acosan sexualmente a jornaleras o de accidentes de furgoneta con jornaleros a bordo. La mayor parte de las situaciones conflictivas que se han desarrollado en Torre Pacheco se las ha llevado la población migrante”, ha insistido.

Pedreño ha apuntado que señalar al migrante, especialmente en una zona como Torre Pacheco, es un movimiento político bastante ventajoso. El grueso de la población migrante, objetivo de los ataques, no tiene derecho a voto, por lo que las derechas obran con la tranquilidad de que no serán castigadas en la urnas: “¿Por qué el alcalde se permite ese uso salvaje de la estadística? ¿Por qué se acusa a la población marroquí del municipio? Están arremetiendo contra un colectivo que no tiene capacidad de defenderse, no tienen capacidad de articular voto. Lo que nos sorprende es cómo la gente inmigrante lleva tres décadas aguantando unos grados de explotación sin prácticamente ningún tipo de protesta ni ninguna alteración del orden público”.

Un ataque orquestado desde fuera

Difícilmente se puede entender lo ocurrido en Torre Pacheco si se ignora que el conflicto no es inherente al municipio, que las 'cacerías' podrían haber tenido lugar en cualquier otra localidad del país con una gran densidad de población migrante. Que para difundir el mensaje de odio al extranjero, los ultras y la extrema derecha podrían haber elegido cualquier escenario: “En El Ejido vimos un pueblo entero a la cacería de migrantes. En Torre Pacheco lo que estamos viendo es un municipio que mira lo ocurrido con miedo y extrañeza. Aquí la acción la protagonizan jóvenes que vienen de fuera y que están desarrollando creencias amparadas por Vox, basadas en la ecuación falsa que vincula migración con delincuencia”, ha apuntado Pedreño.

“Lo que sucedió [la paliza al vecino de 68 años de Torre Pacheco] se hubiera quedado en una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, ir al municipio se ha organizado en redes sociales. Los discursos políticos en un ambiente de alta polarización politizan este tipo de situaciones”, ha abundado Crespo.

“La extrema derecha tiene un sistema de redes sociales reticular, no como los partidos tradicionales, que las tienen segmentadas y organizadas” ha comparado el politólogo. “Por ejemplo, el PP de Lorca, de Murcia y nacional tienen sus propias redes sociales, no comparten información y no hay directrices verticalizadas. Por su parte, la extrema derecha envía toda la información a Madrid y es desde allí donde se decide que es relevante, y a partir de ahí se retransmite al resto de sedes.

Esto fue muy evidente el pasado 1 de julio, cuando Vox amenazó al Gobierno regional con romper el acuerdo de los presupuestos si se compraban viviendas para acoger a menores migrantes. El aviso vino desde la cuenta de Santiago Abascal, y minutos después lo replicó José Ángel Antelo.

“También manejan mucho las granjas de trolls, con comandos especializados en redes sociales que difunden noticias e imágenes falsas”, ha abundado Crespo. Tras la agresión al vecino de Torre Pacheco se viralizaron más de una media docena de vídeos falsamente atribuidos al ataque, además de información sin contrastar sobre el número de implicados en la brutal paliza y su procedencia. “A esto le sumamos que hay gente que se maneja bajo estos códigos, ve cuatro cosas en TikTok, Twitter o Instagram, se lo creen y se viraliza”.

Como resultado de esta larga cadena, en pocas horas grupos antisistema como Deport Them Now organizaron las primeras cacerías: “Convocamos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio. Patrullas vecinales, investigación directa con el fin de dar con ellos, y justicia directa para reunirlos con Alá”, rezaba uno de los post. El pasado lunes su canal de Telegram en España fue cerrado por propagar la violencia.

Sobre qué puede motivar a ultras de todos los rincones de España a acudir a “limpiar Murcia”, Crespo lo tiene claro: “Son los mismos motivos por los que a uno le puede dar por drogarse, emborracharse, o conducir un coche a 300 kilómetros por hora. Para ellos, no creo que tenga que ver mucho con la política, es la misma experiencia que la que tienen los hinchas de fútbol cuando quedan para pegarse, que poco tiene que ver con defender los colores de su equipo”.

30 años de buena convivencia con la migración

Hasta esta semana Torre Pacheco era un excelente ejemplo de inclusión social: “Posiblemente hemos sido de los primeros municipios en los que llegó primero la migración debido al Trasvase Tajo-Segura. Cuando llegó el agua en el 79 comenzó a haber mucha demanda de trabajo y empezó a venir mucha gente de fuera. Primero acudieron migrantes nacionales de Andalucía, de Jaén, de Granada, de La Mancha; y a finales de los 80 empezó a venir gente del norte de África, principalmente de Marruecos”, ha relatado el exalcalde del municipio.

“Primero venían solos a trabajar, después a partir del año 90 empezaron a traer a sus familias. Poco a poco se fueron asentando o e integrando, ahora vive aquí un porcentaje elevado de inmigrantes de origen extranjero, pero muchos ya han nacido aquí en España. Aquí siempre ha habido una naturalidad, una convivencia”, ha continuado.

“Sorprende que, en una ciudad que ha crecido en tan poco tiempo, sostenida con una economía [la agrícola] que genera salarios muy bajos y se basa en situaciones de explotación, haya existido tanta normalidad hasta ahora”, ha señalado Pedreño, que ha apuntado entre las claves de integración a un gran desarrollo entre los años 90 y los primeros años de los 2000 de los servicios sociales de la zona: desarrollo de políticas de migración, de apoyo a la vivienda, de integración social o de mediadores marroquíes en el campo de la salud y de la escuela. “Se han desarrollado programas ejemplares, pero que se han ido desmantelando en los últimos años con el Partido Popular”, ha lamentado.