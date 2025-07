Zohran Mamdani, el joven socialista que desafía al establishment y sacude la carrera por la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani recurrió al pensamiento de Franklin Delano Roosevelt para explicar su visión de la encrucijada en la que se encuentra en estos momentos Estados Unidos. Que en realidad no es sólo EEUU, sino buena parte del planeta. “Como dijo FDR”, relató Mamdani en su discurso de la victoria en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, “la democracia ha desaparecido en otras grandes naciones. No porque a la gente le disguste la democracia, sino porque se han cansado del desempleo y la inseguridad, de ver a sus hijos pasar hambre mientras ellos se sentaban impotentes ante la confusión y la debilidad del gobierno. Desesperados, optaron por sacrificar la libertad con la esperanza de conseguir algo para comer. Si algo hemos dejado claro estos últimos meses en Nueva York, es que no tenemos que elegir entre ambas. Podemos ser libres y justos. Podemos exigir lo que merecemos. Y, juntos, hemos construido un movimiento donde cada día los neoyorquinos se reconocen en nuestra visión de la democracia”.

El analista Waleed Shahid explica que Mamdani “no solo retoma las advertencias de Roosevelt sobre la desigualdad económica, sino que también ilustra la facilidad con la que la democracia se erosiona cuando se niega la dignidad, la seguridad y la visibilidad a comunidades enteras. Mamdani reconoce por experiencia propia que cuando la democracia no protege la dignidad de todos —incluso de quienes a menudo son ignorados o demonizados—, crea un terreno fértil para que florezcan los temores autoritarios”.

El miembro de la asamblea legislativa de Nueva York, de 33 años, demócrata socialista, se impuso en junio en unas primarias ante la vieja guardia en torno al ex gobernador Andrew Cuomo, que este lunes anunció que se presentaría como independiente a las elecciones de noviembre.

Cuomo ha decidido mantenerse en la carrera y competir con Mamdani tras perder en las primarias, en un ejemplo de las costuras que se abren el Partido Demócrata entre una vieja guardia capaz de recaudar 22 millones de dólares de grandes donantes para una campaña de primarias, incluso después de haber dimitido hace cuatro años por denuncias de acoso sexual, mientras otro candidato con la menos de la mitad de edad se impone con mucho menos dinero y recaudado todo de pequeñas aportaciones de simpatizantes.

Además de Cuomo, en la carrera están el actual alcalde, Eric Adams –por quien ha mostrado simpatías Donald Trump–, y el ex fiscal federal adjunto Jim Walden, junto con el candidato republicano Curtis Sliwa.

Dilema demócrata

La batalla de Nueva York tiene muchas aristas. Y una de ellas es la encrucijada en el Partido Demócrata: si rompe con la vieja guardia y apuesta por el modelo de Mamdani ante el desafío de Donald Trump –que no es solo de edad, sino también de posiciones políticas y de forma de entender la política–, o mantiene la línea política de los últimos tiempos.

“Mamdani es, en muchos aspectos, mucho más radical que las bases del partido, incluso en Nueva York”, explica el politólogo Roger Senserrich: “Pero es también joven, divertido, incansable y capaz de hablar como un ser humano normal, no como un patricio que lleva en política desde hace cuarenta años y que parece incapaz de entender que los votantes están hartos de que los tomen por idiotas. El principal problema del Partido Demócrata, ahora mismo, es que sus líderes, muchos de sus representantes electos, sus consultores, y sus ”élites“ (grandes donantes, sindicatos, los ”grupos“) son gente que lleva en política desde hace décadas, que hablan como políticos, se mueven como políticos y se comportan como políticos anclados en el pasado, siempre aconsejados por los mismos asesores que llevan dando la vara desde 1990”.

“El Partido Demócrata puede aprender la lección que la campaña de Zohran Mamdani nos ha dejado”, decía el senador por Vermont Bernie Sanders: “Y esa lección es tener la valentía de enfrentarse a la codicia y al poder de la oligarquía, abordar los verdaderos problemas económicos y morales que vive una mayoría de nuestro pueblo y luchar por un programa que mejore de verdad la vida de las familias trabajadoras”.

Ese espíritu de renovación de la campaña de Mamdani se está viendo también en la batalla demócrata en Arizona por un escaño vacante tras el fallecimiento del congresista Raúl Grijalva. Así, la activista Deja Foxx, de 25 años, se mide con Adelita, funcionaria local e hija del fallecido Grijalva.

Grijalva falleció en el cargo por complicaciones de un tratamiento contra el cáncer de pulmón en marzo a los 77 años, dejando vacante un escaño que representa al sur de Arizona y sus zonas fronterizas, y su hija es la favorita en la votación de este martes en tanto que cuenta con una larga lista de apoyos. Pero Foxx podría convertirse en la congresista más joven si se traslada a las urnas ese crecimiento reciente en las encuestas.

¿Nueva mayoría?

Según explicaba la CNN, la familia más progresista de los demócratas en Nueva York, articulada en torno a Mamdani –miembro del DSA, los Socialistas Democráticos de América–, se está organizando para disputar en primarias el escaño a cinco congresistas en ejercicio con vistas a las elecciones legislativas parciales de noviembre de 2026. En la operación, que pretende traducir el resultado de las primarias a la alcaldía en escaños en el Congreso, podrían disputar los puestos de Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, además de otros miembros como Ritchie Torres –quien ha amagado con presentarse a gobernador si Mamdani no es alcalde–, Jerry Nadler, Dan Goldman e Yvette Clarke.

Ashik Siddique, copresidente nacional de DSA, acusaba a la vieja guardia demócrata de usar contra Mamdani “las calumnias y la islamofobia”, y señalaba: “La popularidad de Zohran demuestra el colapso total del establishment del Partido Demócrata. Meses después de las elecciones presidenciales, Hakeem Jeffries decía: 'Bueno, no hay nada que podamos hacer'. La gente lo ve, así que es como... O cambias o te quitas de en medio. Así de sencillo”.

Jasmine Gripper, copresidenta del Partido de las Familias Trabajadoras en la ciudad de Nueva York, una organización progresista que, como el DSA, forma parte del ecosistema del Partido Demócrata, también sugirió en la CNN que algunos representantes demócratas podrían ser vulnerables en primarias con un juego de palabras. “Si no representas bien a tus votantes, eso te hace vulnerable a que alguien diga: 'Quizás yo sea más compatible'”.

Un asesor de Jeffries citado por CNN lanzó esta semana una amenaza: si se compite con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, no solo caerá derrotado por Jeffries, decía, sino que responderán compitiendo con los socialdemócratas de Brooklyn de la cámara legislativa del estado de Nueva York, cuyas primarias se celebrarán el mismo día del año que viene.

“Hakeem Jeffries está centrado en recuperar la Cámara de Representantes de los extremistas de MAGA que acaban de arrebatarles la atención médica a millones de estadounidenses”, dijo en la CNN el asesor principal de Jeffries, André Richardson. “Sin embargo, si el Equipo de la Gentrificación [como llama despectivamente a los aliados de Mamdani] quiere primarias, nuestra respuesta será contundente e implacable. Les daremos a ellos y a todos sus candidatos una dolorosa lección el 23 de junio de 2026”.

Durante años, el ala izquierda de los demócratas neoyorquinos han catalogado a Jeffries de moderado y exponen como ejemplo sus donantes y sus millonarias recaudaciones de fondos, tachándolo de demócrata corporativo.

“Su liderazgo ha dejado un vacío que organizaciones como DSA están llenando, eso es importante ahora mismo”, ha declarado Gustavo Gordillo, copresidente del DSA en la ciudad de Nueva York: “A menudo parece que él es quien busca la pelea con la izquierda, y creo que debería centrarse en combatir a la derecha”.

Mamdani obtuvo aproximadamente el 46% de los votos de las primarias en el distrito de Jeffries, en comparación con el casi 38% de Cuomo. No obstante, unas primarias necesitan contrincantes, y aún no se ha presentado nadie.

Millones contra Mamdani

El sector financiero de Nueva York se está apresurando a crear fondos anti-Mamdani: un nuevo grupo planea recaudar al menos 20 millones de dólares para frenar al socialdemócrata en la carrera por la alcaldía, según publica The Wall Street Journal, que explica que un nuevo grupo de inversión llamado “Neoyorquinos por un Futuro Mejor 25” está lanzando una campaña contra Mamdani, con al menos 20 millones de dólares. Un formulario presentado ante la Junta Electoral del Estado de Nueva York muestra que el grupo se registró para operar en Nueva York el martes pasado. El tesorero del fondo, Jeffrey Leb, es socio gerente de Capitol Consulting LLC, según su página de LinkedIn.

No es el único grupo que los donantes están movilizando para derrotar a Mamdani, explica el periódico. Entre quienes sopesan financiar o recaudar fondos se encuentran algunas de las figuras más importantes del panorama político neoyorquino, como Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square; y Rudy Giuliani, exasesor de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha calificado en la FOX a Mamdani de “más marxista que socialista”, y ha asegurado que sus argumentos de campaña eran “la misma papilla ideológica que no significa nada en el mundo real”.

Este martes y el miércoles, en todo caso, representantes de Wall Street y del mundo empresarial tendrán la oportunidad de confrontar directamente con Mamdani en la Partnership for New York City, un consorcio de 350 miembros que representan a bancos, bufetes de abogados y corporaciones.

Las reuniones fueron solicitadas por Mamdani, explica The New York Times, que afirma querer colaborar con la comunidad empresarial. La reunión del martes se celebrará a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación, y se espera la asistencia de más de 100 ejecutivos.

Amenazas de Trump

La pregunta era singular, reflejo de cómo se gestiona ahora la prensa que puede preguntar al presidente de EEUU. El periodista dice: “Señor presidente, su querida Nueva York bien podría ser gobernada pronto por un comunista, Zorhan Mamdani, quien en su discurso de nominación afirmó que desafiará al ICE y no permitirá que arreste a extranjeros delincuentes en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es su mensaje al comunista. Zoran Mamdani?”

La respuesta de Trump en su visita a Alligator Alcatraz ha sido contundente: “Bueno, entonces tendremos que arrestarlo”. En realidad, lo que hizo en su discurso Mamdani fue prometer un modelo de ciudad “donde la seguridad pública nos mantenga verdaderamente seguros, donde el alcalde usará su poder para rechazar el fascismo de Donald Trump, para impedir que agentes de inmigración deporten masivamente a nuestros vecinos, y para gobernar nuestra ciudad como un modelo para el Partido Demócrata”.

Trump, además, ha dado por buenos los bulos sobre los supuestos problemas de nacionalidad de Mamdani, como en el pasado hizo con Barack Obama, por ejemplo. “No necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré muy de cerca. Mucha gente dice que está aquí ilegalmente, vamos a analizarlo todo”.