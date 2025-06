Zohran Mamdani, el aspirante a alcalde de Nueva York que quiere revitalizar a la izquierda en EEUU

Se llama Zohran Kwame Mamdani. Y tiene a la izquierda de EEUU en ascuas por la posibilidad de que pueda convertirse en el próximo alcalde de Nueva York. A Mamdani, nacido en Uganda hace 33 años, su padre, Mahmood, le puso el nombre intermedio Kwame en recuerdo de Kwame Nkrumah, líder histórico panafricanista de la independencia y primer gobernante de la Ghana independizada de Reino Unido en los 50 y 60.

“Preferimos gobernarnos a nosotros mismos con riesgos a la servidumbre en tranquilidad”, decía Nkrumah. Y esa máxima parece acompañar la campaña del demócrata y socialista (miembro del DSA) Mamdani en unas primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York en las que está bien situado, disputando el primer puesto con uno de los pesos pesados del establishment demócrata, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que recaudó más de cuatro millones de dólares para su campaña.

Cuomo, de 67 años, se presenta con los bolsillos llenos, apoyado por el histórico exalcalde Michael Bloomberg, con la mochila de haber tenido que dejar prematuramente el cargo de gobernador del Estado tras recibir una docena de denuncias por acoso sexual y la posición política radicalmente opuesta sobre Oriente Próximo, al haberse unido el pasado mes de noviembre al equipo legal que defiende a Benjamin Netanyahu de los cargos de crímenes de guerra en La Haya.

Hace cuatro años, en agosto de 2021, Cuomo anunciaba su dimisión tras las acusaciones de acoso sexual en su contra recogidas en un informe presentado por la Fiscalía General. En una rueda de prensa, Cuomo dijo que había habido “cambios generacionales o culturales” que no supo entender.

Enfrente, con 34 años menos, se sitúa Mamdani, migrante en unos tiempos en que los migrantes son deportados sin garantías judiciales en EEUU, de izquierdas y propalestino, algo inaceptable para la Administración Trump.

“Soy la peor pesadilla de Donald Trump”, afirmaba Mamdani en el último debate de candidatos de las primarias demócratas, “como migrante musulmán progresista que realmente lucha por las cosas en las que creo. Y la diferencia entre Andrew Cuomo y yo es que mi campaña no está financiada por los mismos multimillonarios que llevaron a Donald Trump a Washington DC”.

Los ejes de la campaña de Mamdani pasan por congelar los alquileres y reducir el coste de vida, junto con demandas materiales, como autobuses gratuitos y tiendas de comestibles municipales, con una estrategia de comunicación popular con la que ha conseguido recaudar más de 8 millones de dólares de 18.000 pequeños donantes de toda la ciudad.

Michael Galant, residente en Brooklyn y miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA, el partido de Mamdani), si bien habla en nombre propio y no de la formación, explica a elDiario.es que “Zohran es un comunicador carismático y habilidoso, y su campaña es un modelo de cómo utilizar eficazmente las redes sociales. Pero sería un error atribuir su éxito únicamente a estos factores superficiales. Hay muchas personas guapas y simpáticas en la política que no han logrado pasar de ser prácticamente desconocidas a convertirse en nombres muy populares con posibilidades reales de liderar la ciudad más grande de Estados Unidos”.

Galant explica que “esta campaña ha tenido éxito sobre todo por dos razones: en primer lugar, Zohran ofrece una visión alternativa real para una ciudad mejor, con propuestas audaces para mejorar la vida de los neoyorquinos de clase trabajadora. Congelar los alquileres, construir viviendas asequibles, autobuses rápidos y gratuitos, guarderías sin coste... La plataforma de Zohran promete beneficiar materialmente a los millones de neoyorquinos trabajadores que cada vez tienen más dificultades para vivir en nuestra ciudad”.

“En segundo lugar”, prosigue Galant, “gracias a esta visión inspiradora, miles de neoyorquinos se han movilizado para apoyar la campaña en una estrategia de captación de votos muy bien organizada, en gran parte gracias a la impresionante infraestructura de campaña que los Socialistas Democráticos de América de Nueva York han construido a lo largo de los años”.

Galant concluye: “Gane o pierda, el propio Zohran va a ser una figura importante en la política estadounidense durante los próximos años, y su campaña se erigirá como un modelo alternativo inspirador y eficaz frente a un Partido Demócrata centrista y estancado. Pero, como ha dicho el propio Zohran, no nos conformamos con 'ganar o perder': 'Los días de las victorias morales han terminado... Vamos a ganar la ciudad que nos merecemos”.

En las últimas semanas, Mamdani fue estrechando los márgenes con Cuomo, también gracias a los apoyos de los principales referentes del progresismo estadounidense, desde Alexandria Ocasio-Cortez hasta Bernie Sanders, que anunció su respaldo este mismo martes. “En este momento tan peligroso de la historia”, publicó Sanders, “la política del statu quo no es suficiente. Necesitamos un nuevo liderazgo que esté dispuesto a plantar cara a los poderosos intereses corporativos y luchar por la clase trabajadora. Zohran Mamdani ofrece esta visión. Es la mejor opción para alcalde de Nueva York”.

Uno de los flancos más golpeados por Cuomo es la falta de experiencia de gestión de Mamdani, miembro del órgano legislativo del Estado de Nueva York desde 2021, al tiempo que Mamdani se presenta como antagonista de Cuomo, como expresó en el debate de candidatos: “Nunca he tenido que dimitir por un escándalo. Nunca he recortado Medicaid. Nunca he robado cientos de millones de dólares de la MTA [Metropolitan Transportation Authority, de Nueva York]. Nunca he acosado a las 13 mujeres que me acusaron de acoso sexual de forma creíble. Nunca he ido a los tribunales para obtener sus historiales ginecológicos, y nunca he hecho esas cosas porque no soy usted, señor Cuomo”.

En todo caso, la carrera electoral no acaba este martes 24 con las primarias demócratas, el partido que en los últimos comicios ha ganado la ciudad de Nueva York por el 70% de los votos, sino que va a continuar hasta las elecciones de noviembre.

El elemento de la experiencia también está haciendo recabar apoyos de la clase dirigente progresista de la ciudad a Brad Lander, responsable del tribunal de cuentas neoyorquino.

Un Lander que este martes fue detenido y esposado en un edificio federal en el que estaba para asistir a una vista relacionada con un caso de migración. Y ha terminado con los agentes de migración esposándole a él.

Según informa amNewYork, el arresto de Lander se produjo cuando el aspirante demócrata y su equipo caminaban del brazo con un migrante al que los agentes federales —en representación del ICE, el FBI y el Departamento del Tesoro, todos ellos con máscaras para ocultar sus rostros— se dispusieron a detener tras una vista judicial. Momentos antes, el caso del migrante había sido desestimado a la espera de apelación.

Cuando los agentes se dispusieron a apartar a Lander y detener al inmigrante, Lander gritó: “Enséñeme su orden judicial, enséñeme su placa. Lo soltaré si me enseña una orden judicial. Quiero ver la orden judicial y entonces lo soltaré”.

Segundos después, uno de los agentes dijo: “Llévenselo”. Los agentes sacaron a Lander por la fuerza, lo empujaron contra la pared y lo esposaron. “No tienen autoridad para arrestar a ciudadanos estadounidenses”, decía Lander como se puede ver en el vídeo: “No estoy obstruyendo, estoy aquí mismo, en el pasillo. No tienen autoridad para arrestar a ciudadanos estadounidenses que piden una orden judicial”.

Cuomo o Mamdani

“En este momento”, explica el estratega político Connor Mulhern a elDiario.es, “hasta la detención de Lander, estaba bastante claro que las dos opciones son Cuomo o Mamdani, y aunque Mamdani no siempre estuvo destinado a liderar la carrera, ha llevado a cabo una campaña excelente y tiene un conocimiento particular del ecosistema mediático moderno, especialmente de TikTok. Esto le ha permitido ganar más impulso en comparación con Lander, que es la 'elección progresista del establishment'. Pero esta carrera no va a terminar, hay que ver cómo influye el arresto de Lander, y es probable que continúe hasta el otoño, ya que Eric Adams, el alcalde en funciones, se presenta como independiente con el lema 'stop al antisemitismo', Cuomo ha dicho que se presentará como independiente si pierde, y el WFP [Partido de las Familias Trabajadoras, grupo que participa en el ecosistema demócrata] nombrará a un candidato alternativo si Cuomo gana”.

Y en este contexto, The New York Times, el periódico de referencia del establishment demócrata, expresaba este lunes su rechazo a Mamdani: “Mamdani presenta un programa electoral que no se adapta en absoluto a los retos a los que se enfrenta la ciudad. Es un socialista democrático que con demasiada frecuencia ignora las inevitables concesiones que implica la gestión. Está a favor de congelar los alquileres, lo que podría restringir la oferta de viviendas y dificultar que los neoyorquinos más jóvenes y los recién llegados puedan permitirse una vivienda. Quiere que el gobierno gestione las tiendas de comestibles, como si el servicio al cliente y las ventas al por menor fueran puntos fuertes del sector público. Minimiza la importancia de la policía”.

El Times prosigue: “Mamdani nunca ha dirigido un departamento gubernamental ni una organización privada de ningún tamaño. Como legislador estatal, ha tenido dificultades para ejecutar su propia agenda. Parece carecer de la astucia política y el instinto para el compromiso que han convertido al senador Bernie Sanders, su compañero socialista demócrata, en un legislador eficaz”.

De momento, la primera cita del calendario es el 24 de junio: ese día se sabrá quién ha ganado las primarias demócratas. A partir de ahí, llegarán unas semanas largas hasta la votación definitiva del 4 de noviembre próximo.

Apenas dos semanas antes de las primarias demócratas, Mamdani logró desbancar a Cuomo del primer puesto en alguna encuesta (35%-31%), después de haber estado por detrás de Cuomo, hasta por 15 puntos, desde que el exgobernador se lanzara a la carrera el 1 de marzo.