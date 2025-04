Las explicaciones de Red Eléctrica sobre el gran apagón en España

Red Eléctrica dio a las 14.30 horas las primeras claves del gran apagón vivido en la España peninsular, en Portugal e incluso en zonas de Francia. ¿Cuále son las primeras claves?

12.32 horas

“Se ha producido una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia de las redes, se ha producido una desconexión del resto del sistema eléctrico del sistema europeo, y esta desconexión ha conllevado un colapso del sistema eléctrico a las 12.32h”.

Colapso en “todos” los nudos

“Se han activado todos los procedimientos de comunicación y de reposición del servicio, hemos procedido a informar a todas las empresas del sector -para que activen sus planes de reposición- a los distintos organismos, al Gobierno y al resto de elementos involucrados en el sector eléctrico. Estamos en constante coordinación. Estos procedimientos consisten en que, una vez que el sistema eléctrico peninsular ha sufrido este colapso en todos los nudos de la red, el objetivo es tensión en los distintos elementos de generación y de la red, para que una vez que las instalaciones eléctricas tengan tensión, propagar esta tensión por la red y que se produzca reposición de los suministros”.

Desde la frontera

“Se ha propagado tensión en zonas próximas a la frontera con Portugal y Marruecos, que disponían de tensión, era la zona más rápida, y tanto Catalunya como Euskadi, están programando tensión por las redes de transporte. Del mismo modo, en el sur, ya hay algunas zonas con tensión. Este es un proceso paulatino, progresivo, que llevará la alimentación de las centrales de generación y, posteriormente, su extensión a través de las redes”.

“Nunca en la historia”

“La reposición será progresiva en las distintas zonas y finalmente, una vez que se reponga en todos los nudos, estaremos en condiciones de que el suministro llegue a los consumidores. Tenemos planes que están preparados concienzudamente. Es un hecho excepcional, en la historia de REE nunca había ocurrido algo así, es un incidente absolutamente excepcional. Estamos centrados en reponer el suministro para que la repercusión en la sociedad sea la menor posible. Para informar a la sociedad actualizaremos sobre el avance del proceso de reposición puntualmente, con las novedades que se vayan teniendo. Este proceso se alargará a lo largo de varias horas hasta la reposición del último de los suministros, sin perjuicio de que ya haya consumidores”.

Sin “especulaciones”

“El tiempo para la reposición dependerá de que todo vaya bien, de que no surjan problemas en el proceso, que es complejo, pero los simulacros y la experiencia de otros incidentes similares en otros países, la total recuperación se alargará durante varias horas. Podemos estar hablando de 6-10 horas hasta la reposición del último de los consumidores. No hay constancia de la causa del incidente, y no podemos entrar en especulaciones sobre el origen del incidente, todo se analizará con todo nivel de detalle”.

elDiario.es