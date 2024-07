Quién es y qué se sabe de Thomas Matthew Crooks, el atacante de Donald Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump fue evacuado este sábado de un mitin que ofrecía en Pensilvania después de que uno de los asistentes disparara contra él. Trump abandonó el atril, con la oreja y la cara ensangrentadas, pero a salvo. El candidato republicano ha sido herido leve por los disparos del autor del ataque, identificado por el FBI como Thomas Matthew Crooks, un hombre blanco de 20 años originario del mismo Estado de Pensilvania.

Crooks murió por los disparos de las fuerzas de seguridad en ese mismo lugar. Provocó la muerte de un espectador del mitin, hirió a Trump en la oreja derecha y dejó a otras dos personas heridas de gravedad entre el público, ambos hombres adultos, según ha confirmado el fiscal del distrito, Richard A. Goldinger.

Estaba registrado como votante republicano y no tenía antecedentes penales, según los registros judiciales públicos del Estado de Pensilvania, que ha publicado el diario The New York Times. Esta es la ficha de registro de Crooks, en la que figura como republicano, aunque el periódico estadounidense explica que también donó 15 dólares al Progressive Turnout Project, un grupo de participación electoral de ideología liberal y cercano al partido demócrata, en enero de 2021.

El mismo periódico cuenta que Crooks fue asesinado después de disparar desde “una posición elevada”, fuera del lugar del encuentro al aire libre donde Trump estaba hablando. Varios medios locales de Estados Unidos, entre ellos el diario de la zona del incidente Pittsburgh WTAE, aseguran que el tirador usó un rifle semiautomático tipo AR-15.

La cadena televisiva CNN ha compartido que la identificación de Crooks tardó horas: cuando los agentes llegaron hasta el francotirador, que yacía en el tejado desde el que había realizado los disparos, este no llevaba ningún tipo de documentación encima, lo que complicó la tarea a las fuerzas de seguridad. De hecho, el servicio de inteligencia estadounidense tuvo que abrir una línea de comunicación especial y pedir ayuda a la población de la localidad.

“Esto continúa siendo una investigación activa y en curso”, ha afirmado el FBI en un comunicado. El servicio secreto de inteligencia ha pedido la colaboración de la población para cerrar la investigación. “Se alienta a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar con la investigación a enviar fotografías o videos en línea en FBI.gov/butler o llamar al 1-800-CALL-FBI”, han publicado.

De momento, el servicio de inteligencia no cree que existan amenazas adicionales para la población, pero han reiterado que la investigación está todavía activa y que es demasiado pronto para aclarar de manera concluyente si fue un ataque de un “lobo solitario” o tuvo alguna ayuda.

Todas las carreteras que conducen a la casa de la familia del sospechoso en Bethel Park, al sur de Pittsburgh y a aproximadamente una hora en coche del lugar del mitin en Butler, han sido cerradas. La Administración Federal de Aviación ha comunicado que el espacio aéreo sobre el Parque Bethel también se ha cerrado “con efecto inmediato” este domingo por razones especiales de seguridad.

DM