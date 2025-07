En Gaza, más de 60.000 muertos y el hambre en niveles máximos: “Israel emplea nuevas formas crueles de sufrimiento”

La masacre sigue superando hitos sombríos tras casi 22 meses de guerra en Gaza, donde Israel mató a más de 60.000 personas –incluidos 18.000 menores– y causado heridas a casi 146.000. Los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad palestino no reflejan el sufrimiento de las casi 6.000 familias de las que solo ha sobrevivido uno de sus miembros; de las madres cuyos bebés han fallecido (cerca de 1.000 niños de menos de un año han muerto desde octubre de 2023); de los padres que no han podido conseguir comida para sus hijos (88 niños y niñas han fallecido por desnutrición); de los más de 2.200 huérfanos que ha dejado la devastadora ofensiva israelí.

Además de la violencia sin pausa, con ataques aéreos y terrestres que han causado una gran destrucción en toda la Franja, Israel ha aplicado un férreo bloqueo sobre el pequeño territorio palestino que ha llevado a los peores niveles de hambre que se habían registrado en Gaza, cuyos más de dos millones de habitantes están ahora en riesgo grave de hambruna, según el último informe del principal sistema internacional que evalúa la seguridad alimentaria y la nutrición, respaldado por la ONU.

Los datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) y del Ministerio de Sanidad palestino ofrecen solo una idea de las consecuencias de la guerra de castigo que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu lanzó contra Gaza después de los ataques contra el sur de Israel del grupo palestino Hamás del 7 de octubre de hace dos años.

Una “hambruna provocada”

“Cualquier cosa que digamos de la situación en Gaza no puede reflejar lo que estamos sufriendo”, afirmó este martes desde Gaza Amjad Shawwa, director de la Red de Organizaciones no Gubernamentales Palestinas (PNGO), en una rueda de prensa online. “Esta es en una hambruna provocada desde el primer día”, denunció, recordando que después del 7 de octubre de 2023 el Gobierno israelí decidió cortar el suministro de agua y energía a la Franja. El pasado mes de marzo, Israel impuso un bloqueo total sobre el enclave. “Han pasado cinco meses sin que entre nada” en Gaza, agregó.

El pasado domingo, el Ejército israelí anunció algunas medidas que deberían facilitar la llegada de la ayuda humanitaria y aliviar el sufrimiento de la población. Por una parte, prometió que pararía sus ataques entre las 10:00 y las 20:00 horas locales de cada día en Al Mawasi, Deir al Balah y Ciudad de Gaza para permitir la distribución de la ayuda; por otro, que establecería “rutas seguras” en toda la Franja desde las 06:00 a las 23:00 horas locales para el tránsito de los convoyes de alimentos y medicinas de la ONU y otras organizaciones humanitarias.

Según Shawwa, las denominadas “pausas humanitarias” de Israel no están en vigor: “En los pasados tres días han muerto más personas que en los anteriores. No ha habido una mejora de la situación humanitaria”, ha asegurado en videoconferencia desde la Franja. “Sólo han entrado 60, 70, 80 camiones cada día con harina y algunos paquetes de comida. Es un engaño para el mundo (...) mientras Israel continúa con el bloqueo que ha causado esta situación”.

El director de PNGO explica que las organizaciones que integran la red que dirige no tienen apenas suministros y no pueden asistir a los palestinos que les piden ayuda. “Las madres piden leche porque no pueden dar el pecho o piden algunos kilos de harina para hacer pan para sus hijos, que es la única comida que hemos tenido en mucho tiempo”, ha relatado. “No piden plátanos o manzanas, piden lo más básico para mantener a sus niños con vida”.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas y su Fondo para la Infancia (UNICEF) destacan que más de un tercio de la población de Gaza (el 39%) pasa varios días seguidos sin comer y casi una cuarta parte (más de 500.000 personas) soporta condiciones similares a las de una hambruna, con base en los datos del informe del IPC. “A fecha de julio de 2025, más de 320.000 niños y niñas, es decir, toda la población menor de cinco años de la Franja de Gaza, corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda y miles ya padecen desnutrición aguda grave, la forma más letal de desnutrición”, alertan en un comunicado.

El pasado mes de junio, 6.500 niños y niñas fueron ingresados para recibir tratamiento contra la desnutrición, la cifra más alta desde que comenzó el conflicto, y sólo en las dos primeras semanas de este mes de julio fueron ingresados otros 5.000, de acuerdo con las dos agencias de la ONU.

“Una crisis de proporciones inimaginables”

Los números pueden difuminarse en lo asbtracto, ha dicho Ghada Al Haddad, encargada de comunicación de la ONG Oxfam en la rueda de prensa online. Pero, ha añadido, “estas personas son hijos, hijas, padres, madres...”.

“Hasta hoy no he visto la ayuda llegar a Gaza de forma consistente o sifnificativa”, ha denunciado la mujer, cuando han pasado tres días desde que Israel permitió el ingreso de los primeros convoyes por carretera y el lanzamiento de paquetes de comida desde el aire. “Unos pocos camiones de harina no pueden revertir el hambre que existe en Gaza desde hace más de 20 meses, todos lo sabemos”, ha agregado.

Al Haddad lamenta que después de meses de “bombardeos, bloqueo y devastación total, Gaza está al borde de una hambruna tan amplia y tan intencional que amenaza con eliminar a generaciones enteras”. Según la trabajadora humanitaria, los ataque aéreos y de artillería no han parado y teme que las imágenes de niños emaciados distraigan la atención de la violencia y el sufrimiento incesantes.

La mujer ha destacado que Israel ha creado “una crisis de proporciones inimaginables” en Gaza, empleando todas las armas a su alcance contra los palestinos. “Con esta guerra anormal, Israel ha introducido nuevas formas crueles de sufrimiento”, ha declarado, recordando que ya antes de la actual ofensiva israelí, la Franja estaba sometida a un duro bloqueo y el 80% de la población necesitaba ayuda humanitaria. Antes del 7 de octubre de 2023 y durante la tregua que estuvo en vigor unos dos meses a principios de este año, solían acceder a Gaza entre 500 y 600 camiones de suministros cada día, los cuales cubrían las necesidades básicas de la población.

Según el informe del IPC, los indicadores de consumo de alimentos y nutrición en Gaza han alcanzado sus peores niveles desde que comenzó la ofensiva israelí. “El conflicto y los desplazamientos se han intensificado, y el acceso a alimentos y otros artículos y servicios esenciales se ha reducido a niveles sin precedentes”, señala. El consumo de alimentos, que representa el primer indicador básico, se ha desplomado en Gaza desde mayo de 2025. Al mismo tiempo, la desnutrición aguda, que es el segundo indicador básico, ha aumentado a un ritmo sin precedentes en la Franja. “Cada vez hay más pruebas de que el hambre generalizada, la malnutrición y las enfermedades están provocando un aumento de las muertes relacionadas con el hambre”, recoge el IPC.

El doctor Tarek Loubani, director médico de la iniciativa Glia, ha asegurado en la rueda de prensa virtual que todos y cada uno de los pacientes que atiende en el hospital de Gaza en el que trabaja están desnutridos. “Hay una hambruna que afecta a todos, incluido a mí mismo, he perdido unos 20 kilos en los dos meses que he estado aquí. Ayer comí sólo un poco de arroz, porque era lo único disponible para los doctores”, ha relatado.

Loubani lamenta que no cuentan con los tratamientos necesarios para curar la desnutrición y que, incluso cuando pueden suministrar esos tratamientos, los pacientes no llegan a curarse porque no reciben el alimento que deberían, aparte de los medicamentos y suplementos nutricionales. “Israel no permite la entrada de comida, un poco de harina no es comida. No es un alimento nutritivo con el que la gente pueda sobrevivir”, ha denunciado.

“Todos los padres con los que me he encontrado cuentan la misma historia: intentan desesperadamente alimentar a sus hijos pero no pueden porque los nutrientes que necesitan, como la fórmula para lactantes, no pueden ser sustituidos por ninguna otra cosa de las que hay” en Gaza, ha explicado.

Según el doctor, que cuenta con una amplia experiencia en las anteriores ofensivas israelíes sobre Gaza, el número oficial de muertos por desnutrición “es una cifra muy conservadora”, que refleja probablemente un pequeño porcentaje de los fallecidos reales. Preguntado por elDiario.es, Loubani dice que las autoridades sanitarias solo clasifican como muertos por desnutrición los casos en los que la relación con el hambre es clara y en los que no existen otras causas.