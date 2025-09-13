El gobernador de Utah, sobre el sospechoso de matar a Charlie Kirk: “He rezado para que fuera de otro país, que no fuera uno de nosotros”

Tyler Robinson, un joven de 22 años del estado de Utah, fue arrestado el jueves por la noche acusado de haber asesinado al activista de ultraderecha Charlie Kirk. Robinson ingresó en la cárcel del condado de Utah en Spanish Fork, a unos 19 km al sur de la universidad donde Kirk recibió el disparo, aunque aún no ha sido acusado formalmente por las autoridades.

Desde entonces, la órbita mediática y política de Donald Trump se ha empecinado en relacionar el crimen con la motivación ideológica de izquierdas, y ha emprendido una campaña de venganza contra los representantes progresistas. El argumento: las inscripciones que Robinson dejó en los cartuchos, relacionadas con conceptos como el 'Bella Ciao', pero aparentemente referencias a videojuegos como el Call of Duty o Helldivers 2.

Sin embargo, Robinson es realmente un chico blanco de familia de afiliación republicana. Sus padres, Matthew Carl Robinson y Amber Denise Robinson, están registrados como votantes del partido de Donald Trump. Los registros estatales sugieren que Robinson se había registrado anteriormente como votante independiente o no partidista. La familia tiene licencias de caza vigentes —algo muy común en la zona, conocida por su vida al aire libre— y Robinson estuvo expuesto al uso de rifles desde pequeño.

Los datos no terminan de encajar con el perfil activista de izquierdas que las autoridades del estado de Utah pensaban estaría detrás del asesinato de Kirk. Tampoco se ha encontrado todavía una motivación política. Y así lo ha tenido que decir el gobernador del estado, Spencer Cox. “Las cosas horribles suceden”, dijo en una rueda de prensa este viernes por la noche. “Y durante 33 horas —las que tardaron en detener a Robinson— he estado rezando para que, si esto había tenido que suceder aquí, que no fuese uno de nosotros. Que fuera alguien de otro estado, alguien que hubiera venido de otro país”, aseguraba el gobernador.

“Desafortunadamente”, proseguía, “mi oración no ha sido respondida de la manera que esperaba”.

Cox explicó que se agarraba a la esperanza de que la persona fuese extranjera porque pensaba “que sería más fácil de asumir” para la población del condado. “Nos lo haría más fácil poder decirles que estas cosas no las hacemos aquí. Pero ha sucedido aquí”.

El presidente de Estados Unidos vinculó directamente el asesinato de Kirk con un movimiento de extrema izquierda. “Espero que lo declaren culpable y que le apliquen la pena de muerte. Charlie Kirk era la mejor persona. No se merecía esto”, dijo Trump en una entrevista en televisión este jueves, después de asegurar que las cadenas de corte editorial demócrata son “terribles” e “injustas”. “Escucho a esta gente hablar tan mal de mí y de otros, de un tipo que solo quiere que EE.UU. vuelva a ser grande. Pero tienen agitadores profesionales”, insistía Trump.

La investigación, sin embargo, no ha encontrado de momento ninguna afiliación del joven con ninguna causa política. Robinson se graduó en 2021 de la escuela secundaria Pine View en St. George, Utah. Asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah en Logan durante un semestre ese otoño, antes de marcharse. No se conoce el motivo de su partida, pero Dixie Technical College confirmó que cursa el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad de la escuela. Ninguna de sus publicaciones ni las de su familia en redes sociales parece abiertamente política.