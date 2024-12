El gobierno de Nicolás Maduro reconoció que tiene detenido al gendarme argentino: “Venía en una misión”

El gobierno de Nicolás Maduro reconoció este lunes que tiene detenido al gendarme argentino Agustín Gallo y afirmó que el agente había viajado a ese país a “cumplir una misión”.

“Con respecto a lo que dice la Cancillería argentina, cómo les ha dolido eso. Una persona fue detenida. Se meten en su Instagram y da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logran? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ”, dijo el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sin mencionar el nombre de Gallo.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre tras ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja venezolana y su hijo.

“¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dice. Probablemente, nosotros lo diremos en algún momento”, afirmó Cabello.

“Venía a cumplir una misión”

El ministro puso en duda la versión de una visita familiar y se preguntó. “¿A qué venía a Venezuela? Todos ponen una fachada. Tenía su novia, su novio. ¿Usted se quiere casar? Véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. Todos ponen esa excusa. Les dolió, les dolió. Venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión. Le hemos dado un golpe duro”, indicó.

“Unas amenazan también. La fascista Patricia Bullrich. Amenazas: será causa de guerra. Por Dios. Declárenle la guerra los ingleses que le quitaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Esa no es una causa de guerra que le robaron el territorio”, dijo Cabello. De esa manera, aludió a unas declaraciones de Bullrich cuando dijo que el gobierno de Javier Milei trabaja “para que esto no se convierta en un casus belli (motivo de guerra), sino que sea realmente un final feliz”.

