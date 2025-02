Hamas reconoce “la posibilidad de un error” y que el cuerpo de Shiri Bibas se pudo haber mezclado con el de otra víctima

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que uno de los cuatro cuerpos entregados el jueves por Hamas no corresponde a la identidad de uno de los rehenes, según un reporte forense que han difundido en la madrugada del viernes. El informe señala que sí se pudo establecer la identidad de los dos niños de la familia de ascendencia argentina y peruana Bibas, Ariel y Kfir, de 5 y 2 años respectivamente. Sin embargo, los restos que según Hamas correspondían a Shiri Liberman, madre de los menores, no coinciden con la mujer, de acuerdo con los análisis científicos.

“Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas de que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados”, señala el comunicado del Ejército, que agrega que los dos hermanos fueron “asesinados brutalmente durante su cautiverio”.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, afirma el comunicado. Las FDI advierten de que esto representa “una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamas, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos”. “Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, añade.

Por su parte, el grupo islamista ha admitido que existe “la posibilidad de un error o superposición en los cuerpos”, después de que el lugar donde la familia Bibas se encontraba junto a otros palestinos fuera blanco de un bombardeo israelí. Hamas ha dicho en un comunicado que ha recibido las quejas de Israel a través de los mediadores (Egipto y Qatar) y que “examinará las acusaciones muy seriamente y anunciará los resultados claramente”. Al mismo tiempo, el movimiento palestino ha pedido la devolución del cuerpo de la mujer palestina que supuestamente ha sido entregado por error al Ejército israelí.

Sin embargo, Hamas ha reafirmado su “seriedad y pleno compromiso con todas las obligaciones” del acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes por presos palestinos. “No tenemos ningún interés en no cumplir ni conservar alguno de los cuerpos”, ha agregado.

De hecho, el grupo islamista ha anunciado este viernes los nombres de los seis rehenes con vida que liberará el sábado, tal y como dijo que haría. Los seis rehenes representan los últimos con vida que está previsto que sean liberados en la primera fase del acuerdo, que concluye el 1 de marzo. Además, los cuerpos de otros cuatro rehenes serán entregados la próxima semana.

Este jueves también fue entregado el cuerpo de Oded Lifshitz, que tenía 83 años cuando fue secuestrado. En el caso de Lifshitz, su familia sí ha confirmado que los restos mortales entregados corresponden a esa persona. “Recibimos con profundo dolor la noticia oficial y amarga que confirma la identificación del cuerpo de nuestro amado Oded. Han terminado 503 días de agonía e incertidumbre. Habíamos esperado y rezado mucho por un desenlace diferente”, ha asegurado la familia en un comunicado divulgado por el Foro de las Familias de los Rehenes.

Hamas entregó los cuerpos en una ceremonia organizada en el sur de Gaza, donde los milicianos palestinos dispusieron los cuatro ataúdes, cada uno con el nombre de un rehén, sobre un escenario con un cartel que decía “El criminal de guerra (Benjamín) Netanyahu y su armada nazi les mataron con misiles desde aviones sionistas”, junto a una imagen del primer ministro israelí caricaturizado con colmillos y manchas de sangre.

La Cruz Roja, encargada del traspaso de los rehenes de Hamas a Israel, lamentó que “estas operaciones deben llevarse a cabo de forma privada y con el máximo respeto por los fallecidos y por los que están de luto”.