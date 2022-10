Hija de la argentina Máxima y heredera al trono de Holanda, la princesa Catalina Amalia vive encerrada por amenaza narco

La reina de Holanda -uno de los países de economía más fuerte de la Unión Europea (UE)- declaró que su primogénita, la princesa heredera Catalina Amalia, de 18 años, primera en la línea dinástica de sucesión en el trono de su esposo el rey Guillermo de Orange, vive amenazada. “No sale prácticamente de casa. Seguramente ha escuchado ciertos mensajes que están circulando” dijo Máxima Zorreguieta, argentina de nacimiento, y reina consorte de los Países Bajos. Los medios suecos transmitieron lo dicho por Su Majestad durante su visita de Estado a Estocolmo, capital de la monarquía de Suecia, el 13 de octubre.

Unas semanas antes, el diario neerlandés De Telegraaf informó que el Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) había logrado encriptar llamados telefónicos de una organización criminal, en el que se apuntaba como próximos objetivos a la heredera de la Corona y al primer ministro, Mark Rutte.

La Mocro Maffia

¿Quién está detrás de un posible secuestro a la princesa heredera? Todo apunta a que sería uno de los líderes de lo que se conoce como la 'mafia marroquí': Ridouan Tagui .La Mocro Maffia que opera en los Países Bajos es un grupo criminal organizado asociado a otras organizaciones criminales y a socios locales. Esta alianza que preside localmente lucha por el control del tráfico de drogas en el Norte de Europa, aprovechando un punto estratégico del comercio marítimo mundial, el puerto holandés de Rotterdam, en la desembocadura del río Rin en el océano Atlántico Norte.

El cártel narco que dirige el líder de la mafia magrebí es uno de los más poderesos del mundo según la DEA y comercializa el equivalente de un tercio de toda la cocaína que se vende en Europa

La Mocro Maffia empezó a operar en la década de 1980 y a partir del cambio de milenio reforzó sus posiciones cuando las bandas que operaban en Rotterdam entraron en contacto con los cárteles de la cocaína latinoamericanos. También tienen buenos contactos en el norte de África, desde donde canaliza el tráfico de hachís y derivados hacia el Mar del Norte y las costas de España. En junio pasado, la Guardia Civil participó en una operación conjunta con las policías de Francia y Países Bajos, la llamada Operación Stoom. Cinco personas fueron detenidas, relacionadas con el asesinato de un traficante holandés en Chiclana de la Frontera, municipio español de la provincia de Cádiz.

El asesinato de Peter R. de Vries

La primera vez que la Mocro Maffia cubrió las noticias internacionales fue el 6 de julio de 2021 cuando atacaron a tiros en la capital de Ámsterdam a Peter R. de Vries, uno de los periodistas de investigación del crimen organizado más famosos de los Países Bajos, mientras paseaba por las calles de la ciudad. De Vries murió diez días después de estar internado en el hospital. Semanas antes había advertido que Ridouan Taghi lo tenía amenazado por su trabajo en el llamado Juicio Marengo, el más importante hasta la fecha llevado a cabo contra el narcotráfico en los Países Bajos.

Ciudadano holandés, el marroquí Ridouan Taghi, de 44 años, nacido en Tetuán, se encuentra preso en la prisión de alta seguridad en la ciudad de Vught, al sur de Holanda. Lo detuvieron hace en 2019 en Dubai. Estaba escondido en la capital del emirato homónimo, que es la ciudad más populosa de los Emiratos Árabes Unidos. Vivía bajo pasaporte falso, después de despistar durante años a la policía holandesa. Se lo relaciona también con el asesinato a tiros en 2019 del abogado penalista Derk Wiersum. La Fiscalía pide para Taghi cadena perpetua.

El blanco, el color menos visible

El gran problema de Holanda, sostiene Pieter Tops, académico de la Universidad de Tilburg y quien también se ha desempeñado como profesor en la escuela de Policía Holandesa- se originó, principalmente, en que el tráfico de la cocaína ha sido ignorado.

El Gobierno central de Amsterdam ha invertido en una ofensiva para detener el narcotráfico, pero sin advertir la contraofensiva de los miembros de las organizaciones criminales. “Hay quienes incluso piensan que estamos ya frente a narcoterrorismo, y esto ha originado que la sociedad holandesa esté nerviosa y ansiosa”, según afirma Tops a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle.

Los principales socios regionales de la mafia magrebí de Taghi son la Camorra napolitana, y mafias irlandesas y bosnias. Jutnas , detentan el monopolio de la cocaína peruana, en un volumen que equivale a un tercio del total de la cocaína comercializada en Europa.

La princesa confinada

La princesa Catalina Amalia pasa estos días encerrada en la Casa Real ubicada en la ciudad de La Haya, bajo un desplegado cerco de seguridad. Solo pudo permanecer un par de semanas en su apartamento de Ámsterdam donde tenía previsto residir mientras cursaba sus estudios universitarios de Política, Psicología, Derecho y Economía.

El rey Guillermo ha evitado dar detalle alguno sobre la situación. Se limitó a calificar la situación como “muy difícil”, tras las que los medios dieran a conocer las presuntas o plausibles amenazas de secuestro de su hija primogénita y sucesora dinástica como en reina en el trono de la Monarquía holandesa. De momento, no es seguro que la princesa pueda asistir en Londres el 6 de mayo a la coronación de Carlos III, nuevo rey de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. De no poder cruzar el canal de la Mancha, y llegar del continente europeo a las islas Británicas, una amenaza narco de una organización criminal del país más pobre del Norte de África habría frenado que la heredera dinástica de la casa de Orange pueda asistir a la accesión al trono del prímogénito de la dinastía Windsor como sucesor de la reina Isabel II.

AGB con información de diarios y medios