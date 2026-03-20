Denuncian que un histórico líder sindical de EE.UU. abusaba sexualmente de niñas y mujeres

La dirigente sindical Dolores Huerta reveló ser una de las mujeres y niñas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual por parte de César Chávez, el ícono sindical que visibilizó las dificultades de los trabajadores agrícolas mientras dirigía el sindicato United Farm Workers.

Las acusaciones contra Chávez, fallecido hace más de tres décadas, provocaron llamamientos a modificar los monumentos en honor al hombre que en la década de 1960 ayudó a conseguir mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrícolas y que fue venerado durante mucho tiempo por muchos líderes demócratas en EE.UU..

En un comunicado emitido el miércoles, Huerta declaró que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran al movimiento de trabajadores agrícolas. Huerta describió dos encuentros sexuales con Chávez: uno en el que fue “manipulada y presionada” y otro en el que fue “obligada contra su voluntad”, informa The Associated Press.

“Guardé este secreto durante tanto tiempo porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los trabajadores agrícolas era la obra de mi vida. La formación de un sindicato era el único medio para lograr y garantizar esos derechos, y no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera en mi camino”, dijo.

Huerta, una leyenda de los derechos laborales, se unió a Chávez en 1962 para cofundar la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que posteriormente se convirtió en United Farm Workers of America. Para muchos, eran como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks por su labor en defensa de la igualdad racial y los derechos civiles, informa AP.

The New York Times informó este miércoles que descubrió que Chávez había manipulado y abusado sexualmente de jóvenes que trabajaban en el movimiento. Huerta también reveló al periódico que fue víctima de abuso cuando tenía treinta y tantos años.

Huerta declaró que ambos encuentros sexuales con Chávez resultaron en embarazos, los cuales mantuvo en secreto, y que se encargó de que los niños fueran criados por otras familias: “Nadie supo la verdad completa sobre cómo fueron concebidos hasta hace apenas unas semanas”.

Huerta dijo desconocer que Chávez hubiera abusado de otras mujeres y condenó sus acciones, pero destacó que el movimiento de trabajadores agrícolas es más grande que una sola persona: “Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes logradas para los trabajadores agrícolas con la ayuda de miles de personas. Debemos seguir participando y apoyando a nuestra comunidad, que necesita defensa y activismo ahora más que nunca”.

La familia de Chávez declaró en un comunicado que están devastados por la noticia y que desean paz y sanación a las víctimas, a quienes elogian por su valentía al denunciar los hechos: “Conservamos nuestros propios recuerdos de la persona que conocimos. Alguien cuya vida incluyó un trabajo y contribuciones profundamente significativas para muchas personas”.

Nacido en Yuma, Arizona, Chávez creció en el seno de una familia mexicano-estadounidense que recorría California recolectando lechugas, uvas, algodón y otros cultivos de temporada. Falleció en California en 1993, a los 66 años de edad.

Chávez es reconocido en todo EE.UU. por su labor organizativa inicial en los campos, una huelga de hambre, un boicot a la uva y la victoria final que logró al conseguir que los productores negociaran con los trabajadores agrícolas para mejorar sus salarios y condiciones laborales.

La Fundación César Chávez expresó el miércoles su apoyo inequívoco a las víctimas del líder sindical y anunció que —con el respaldo de la familia Chávez— la organización redefinirá su identidad de cara al futuro.

“Estamos comprometidos con la justicia restaurativa y la sanación de quienes han sufrido daños, así como a garantizar que nuestra organización refleje la dignidad y la seguridad que toda persona merece”, afirmó la fundación en un comunicado.

El sindicato de los Trabajadores Agrícolas Unidos (United Farm Workers) se desmarcó rápidamente de las celebraciones anuales en honor a su fundador, calificando las acusaciones de inquietantes. En un comunicado emitido el martes, el sindicato afirmó que las acusaciones de “abuso de mujeres jóvenes o menores” resultaban lo suficientemente preocupantes como para instar a personas de todo el país a participar en eventos a favor de la justicia migratoria o en actos de servicio, en lugar de asistir a los eventos habituales de marzo para conmemorar el legado de Chávez.