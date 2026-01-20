La investigación del accidente de Adamuz apunta a fallos mecánicos o en las vías mientras aún se recuperan cadáveres

Las causas del mayor accidente ferroviario en los 35 años de la alta velocidad de España son todavía una incógnita: la investigación se centra ahora en saber cuál fue el “fallo técnico” que provocó un siniestro que deja decenas de fallecidos. Tantos que más de 24 horas después del suceso aún se desconoce su número exacto y los rescatistas siguen trabajando en la recuperación de los cadáveres. A última hora de la tarde del lunes, el Ministerio de Transportes confirmó “una rotura o alteración del carril” pero no aclaró si eso fue causa, o más bien consecuencia, del siniestro. En lo que coinciden los expertos y también el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la compañía Iryo, Carlos Bartomeu, es en que el accidente ha sido “muy extraño” y “raro”, al tratarse de un tramo recto de vía. Eso sí, Puente y Bartomeu coincidían en descartar el “fallo humano” como causa de la concatenación de fatalidades que provocó el descarrilamiento, primero, del último vagón de un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid, y el choque, después, con un Alvia que había salido de Madrid en dirección a Huelva.

La violencia del choque, a pesar de que los trenes no circulaban a la máxima velocidad permitida, dejó una escena dantesca en la que los servicios de emergencias trabajan sin descanso desde las 19.50 del domingo. Al norte, el tren Iryo sobre las vías con sus vagones traseros volcados. Al sur, el Alvia completamente destrozado, con dos vagones sobre la vía y otros completamente arrasados. En medio, un kilómetro de vía de alta velocidad sin catenaria y con daños tremendos. Ese es el lugar sobre el que trabaja el equipo de criminalística de la Guardia Civil, que analiza el siniestro así, como en el escenario de un crimen. Los agentes peinan la zona en busca de evidencias e indicios, en colaboración con técnicos de Adif, que siguen sin explicarse qué es lo que ha podido pasar. El ministro Puente lo resume en una entrevista con elDiario.es en que “hablar de las causas del accidente en este momento es pura especulación”.

En abstracto, el fallo mecánico solo ha podido producirse en el tren o en la vía. La recuperación y análisis de la caja negra del Iryo accidentado será la que dará la clave de un siniestro del que se sabe qué ha pasado, pero no qué lo ha provocado. La propia Guardia Civil ha distribuido imágenes de sus agentes analizando una vía seccionada. Pero sin descartar nada, fuentes de la investigación han asegurado como poco probable que ese pudiera ser el origen. El tajo habría provocado el descarrilamiento de la locomotora y no del último vagón. Antes, además, habían pasado varios trenes de alta velocidad sin problema alguno.

Los agentes también analizan al milímetro el Iryo. Sus rodamientos aparecen intactos, sin que indiquen motivo alguno por el que en una línea recta el vagón trasero se saliera medio metro de la vía. Será la caja negra la que determine qué pudo haber fallado en el tren, si es que algo no funcionó como debía. Pero tras una jornada de investigación, las certezas sobre las causas son escasas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en Adamuz a “dar con la verdad”. “Vamos a conocer la respuesta”, dijo.

El ministro de Transportes también señala que el estado del tren Iryo a priori no apunta a que sea la causa del accidente ferroviario. “Tiene cuatro años. Iryo dice que paso revisión hace 4 días”, apunta, aunque insiste en que eso “no descarta” que pueda ser el causante del descarrilamiento. “Tampoco se descarta la infraestructura. Lo que decimos es que en este momento no hay razones para inclinarse por una de las dos opciones”, señala también.

El informe oficial

La información de la que dispone la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sobre el accidente de Adamuz, a las 24 horas del suceso, localiza el siniestro en el kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. A las 19:45 se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches de la composición del tren de alta velocidad Iryo 6189 Málaga - Madrid. Los coches descarrilados se desplazaron lateralmente invadiendo el gálibo de la vía 2, por la que en ese momento llegaba, en sentido opuesto, el tren Renfe Alvia 2384 Madrid - Huelva. El número de viajeros a bordo de ambos trenes, según han informado las compañías, era de 300 en el tren Iryo y 186 en el Alvia.

Ambos trenes circulaban en ese momento con velocidades del orden de 200 kilómetros por hora (“la cifra exacta está pendiente de confirmación”, según el informe oficial), produciéndose un choque de gran violencia entre los coches descarrilados de la cola del tren Iryo y la cabeza del tren Alvia. A consecuencia de la colisión los dos primeros coches del tren Alvia cayeron por un terraplén lateral de 4 metros de altura.

Tras las inspecciones sobre el terreno la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo. También se van a extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha mantenido una reunión con la policía judicial, criminalística de la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Adif AV, Renfe e Iryo, para coordinar la extracción y custodia de estos elementos, que se llevará a cabo en las próximas 48 horas. El material será trasladado provisionalmente a dependencias adscritas a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en Madrid, de cara a ser trasladadas en breve a un laboratorio competente.

Por otra parte, se ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso. Además, se van a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto, tarea para la que se van a movilizar, en las próximas 24 horas, otros dos investigadores de la CIAF en Madrid.

Una concatenación de fatilidades

Lo que sí que comienza a saberse con más o menos exactitud es la concatenación de fatalidades que provocó la tragedia. La peor, los 20 segundos que pasaron entre que el Iryo comenzó a descarrilar y se cruzó de frente con un Alvia. No dio tiempo a que saltasen los avisos automáticos. Fue imposible que se activara el frenado en el Alvia. Su locomotora chocó contra uno o dos de los vagones descarrilados del Iryo y gran parte del tren salió despedido. Óscar Puente señala además a elDiario.es que no se alcanzaba la velocidad máxima: “El tramo está limitado a 250 e Iryo nos dice que su tren iba a 195 kilómetros por hora” y descarta el fallo humano como la causa del accidente. El resultado fue fatal, aunque pudo ser peor.

Fuentes de la investigación aluden a la proximidad de un túnel, en el que quedó detenido un tercer tren al que le dio tiempo a frenar. De haberse producido el cruce fatal en el interior de ese túnel, la cifra de fallecidos habría sido muchísimo más alta. Centenares de personas, aseguran desde la zona cero del accidente férreo de Adamuz.

Un accidente “increíblemente complejo”

El presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, César Franco, considera que el descarrilamiento este domingo de un tren Iryo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua, por la que justo en ese momento circulaba otro tren, que también descarriló como consecuencia del incidente, es un caso “especialmente complejo”. Lo que provoca la especial complejidad de este caso es que, en términos ferroviarios, no se trata solo de un descarrilamiento. “Es descarrilamiento más invasión de vía más colisión, lo que incrementa enormemente la severidad”, ha señalado Franco en declaraciones a Europa Press.

Desde el punto de vista técnico, el ingeniero ha subrayado que el patrón descrito obliga a analizar, de forma prioritaria, dos grandes familias de hipótesis: infraestructura (desvíos/aparatos de vía) y material rodante (rodadura/bogies). No obstante, ha remarcado que, en estos momentos, sin un informe técnico oficial, lo responsable es describir la secuencia conocida y las principales líneas de investigación, evitando especulaciones.

Cadáveres aún por recuperar

La investigación también es lenta por su complejidad pero también por la situación sobre el terreno. La llegada de la maquinaria pesada necesaria para levantar los vagones del Alvia se había retrasado. Los accesos son estrechos y en algunos puntos muy embarrados por las recientes lluvias. Eso provocó que uno de los vagones más afectados del Alvia estuviese prácticamente intacto. Los bomberos solo habían extraído los cadáveres que habían sido expulsados tras el choque, pero no los del interior.

Las cifras oficiales de víctimas mortales son confirmadas a cuentagotas por ese motivo. El puesto de mando avanzado y la comisión coordinadora del siniestro manejan datos concretos de todos los pasajeros que se habían subido a los dos trenes. Tienen localizados a los heridos, a las personas que recibieron asistencia sanitaria y hasta los que lograron salir ilesos. También se han identificado ya a los primeros fallecidos. El resto, un número que no se ha querido precisar, consta oficialmente como desaparecidos.

Los cadáveres que se recuperan son trasladados hasta la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Allí, el Instituto de Medicina Legal ha habilitado, con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, un espacio refrigerado en el que trabajan 26 forenses de toda Andalucía.

El protocolo que se está siguiendo para atender a los familiares pasa por contactar con los servicios de emergencias. Por su nombre y apellidos le indicarán si está herido. Si no ha sido atendido en ningún hospital y consta como pasajero, se le considerará oficialmente desaparecido. En la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba se está centralizando la recogida de muestras de ADN de los familiares con los que poder identificar posteriormente a las víctimas. De esta manera, ya se ha logrado poner nombres y apellidos a una veintena de nombres.