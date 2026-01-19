Los videos del accidente de trenes en España: rescate en plena noche e instrucciones a los viajeros

El descarrilamiento y posterior colisión este domingo por la tarde de un tren Iryo en Adamuz el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha con un Alvia que iba de Madrid a Huelva ha causado decenas de muertes y ha dejado imágenes grabadas por equipos de emergencias y viajeros, solo instantes después del siniestro.

Las imágenes difundidas por la Guardia Civil muestran la intensa intervención desplegada durante la pasada noche tras el grave accidente ferroviario. En la zona trabajan más de 220 efectivos de la Guardia Civil, incluyendo unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico y GRS, además del apoyo aéreo de un helicóptero y varios drones que facilitan las labores de búsqueda y evaluación del terreno.

Hasta el lugar se ha desplazado también el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, encargado de las primeras pesquisas técnicas. A ellos se suma personal especializado que ya participó en la gestión de la DANA, con el objetivo de acelerar la identificación temprana de las víctimas. Entre los profesionales movilizados se encuentran expertos en huellas dactilares y en análisis de ADN, cuya labor será clave en las próximas horas para esclarecer lo ocurrido y ofrecer respuestas a las familias afectadas.

La colisión provocó que los dos primeros vagones del Alvia se precipitaran por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura. En el siguiente video, efectivos del operativo de rescate trabajan en la zona:

Imágenes captadas por un pasajero del tren Iryo muestran los momentos de tensión posteriores al incidente. En ellas se observa a un trabajador de la compañía informando a los pasajeros sobre lo ocurrido y detallando las instrucciones a seguir para garantizar la seguridad y el orden durante la evacuación:

Minutos después del accidente, los servicios sanitarios se activaron. En el siguiente video, una caravana de ambulancias sale desde Córdoba para antender a las víctimas:

En un primer momento la Unidad Militar de Emergencias fue activada para colaborar en las tareas de rescate, pero en la madrugada del domingo a lunes los efectivos de la UME se retiraron. La UME llegó a movilizar a 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz:

El Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil toma este lunes por la mañana muestras e inspecciona la zona para investigar el accidente ferroviario:

Varios agentes recorren las vías en busca de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario