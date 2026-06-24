Mamdani empuja a la izquierda a los demócratas con la victoria de sus candidatos en las primarias de Nueva York

Estados Unidos tiene un sistema político singular. Es prácticamente imposible que un tercer partido sea viable electoralmente. Pero lo que sí es posible es mover ideológicamente a los dos partidos, el Demócrata y el Republicano, a través de las primarias. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los cargos institucionales en juego, el representante no depende de las elecciones generales, sino de las primarias, porque la gran mayoría de los distritos los ganan de calle republicanos o demócratas.

Así es como Donald Trump ha convertido el viejo partido conservador republicano en una amalgama de ultras que no le discuten una coma.

Y eso también es lo que pasó este martes en las primarias de Nueva York, donde el DSA (Socialistas Democráticos de América) y el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani empezaron a convertir esa nueva mayoría progresista en la ciudad en representación institucional, ganando las tres elecciones primarias que han disputado, incluso contra el aparato del Partido Demócrata. Y en esas victorias desalojó a dos congresistas con escaño y sumó un tercero frente al candidato apoyado por la congresista saliente, Nydia Velázquez.

La victoria más clara fue la de Brad Lander, quien ha derrotado al actual congresista Daniel Goldman, apoyado por el establishment demócrata. Lander es el antiguo interventor de la ciudad de Nueva York, y contó con el respaldo del alcalde Mamdani, y del senador Bernie Sanders.

Goldman representó al distrito de Brooklyn desde que ganó las elecciones por primera vez en 2022.

Lander fue absuelto este mes de los cargos relacionados con una protesta en el interior de un edificio que alberga un tribunal de inmigración y se comprometió a plantar cara a la Administración de Trump, prometiendo “luchar, no rendirse”.

Su victoria en las primarias lo sitúa en una posición sólida de cara a las elecciones de noviembre en el distrito 10 de Nueva York, de mayoría demócrata, donde se enfrentará a la republicana Jennifer Moore, que no tuvo rival en las primarias de este martes.

Otra victoria de Mamdani fue la de Claire Valdez, candidata que ganó las primarias demócratas en el distrito 7 de Nueva York. Diputada estatal de Nueva York y socialista demócrata, Valdez derrotó al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, con el respaldo de Mamdani y de Bernie Sanders.

Ambos apoyaron a Valdez con la esperanza de dar a la izquierda progresista un mayor peso frente al establishment demócrata en la delegación del Congreso de Nueva York.

La victoria en las primarias también sitúa a Valdez en una posición sólida de cara a noviembre en este distrito, de mayoría demócrata, que abarca partes de Brooklyn y Queens. Además, supuso un duro revés para Reynoso, que contaba con el respaldo de la diputada federal Nydia Velázquez, que se jubila.

Además, la organizadora comunitaria respaldada por Mamdani, Darializa Ávila Chevalier, derrotó, por un ajustado margen, al congresista Adriano Espaillat, líder del Caucus Hispano del Congreso, en el distrito 13 de Nueva York. La contienda enfrentó a la organizadora comunitaria, respaldada por el alcalde socialista democrático, contra un congresista que llevaba cinco mandatos en el cargo.

Espaillat fue la primera persona que, tras haber sido inmigrante indocumentado, resultó elegida para el Congreso. Avila Chevalier es actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Su victoria pone de relieve la influencia del movimiento político del alcalde Zohran Mamdani.