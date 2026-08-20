El ministro ultra Ben-Gvir publica un video del lugar donde Israel instalará la horca para ejecutar a palestinos

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicó un video en el que se regodea mostrando la construcción de un complejo de horcas donde serán ahorcados los palestinos condenados por delitos de terrorismo —pero no los extremistas judíos acusados de delitos similares—.

Ben-Givr, que ya ha sido objeto de sanciones y condenas internacionales por sus actividades, afirmó que el nuevo lugar de ejecución estará equipado con cabinas desde las que las familias de las víctimas podrán presenciar los ahorcamientos.

Publicó en las redes sociales un video de una visita que había realizado a un lugar no identificado, en el que se lo ve señalando los cimientos que se estaban construyendo y alardeando de que allí es donde “se ejecutará a los terroristas”.

Las fotografías publicadas en los medios de comunicación israelíes mostraban una excavadora y obras de construcción a gran escala en una zona acordonada, supuestamente cerca de una prisión.

“Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles, y cumplimos”, afirma Ben-Gvir en el video. “Prometí aprobar la ley sobre la pena de muerte para los terroristas, y lo hicimos. Y ahora, el corredor de la muerte y las instalaciones para los ahorcamientos también están empezando a tomar forma”.

Las noticias sobre la construcción de la horca, en la que solo se ejecutará a palestinos condenados por delitos de terrorismo en el sistema de tribunales militares —y no a extremistas judíos—, se producen tras la aprobación de una nueva ley a principios de este año. La ley obliga a los tribunales militares a aplicar la pena de muerte como única sentencia posible, salvo que el tribunal considere que concurren circunstancias especiales que justifiquen la cadena perpetua.

Los israelíes judíos están, en la práctica, protegidos de la pena de muerte gracias a una disposición que limita la aplicación de la ley a los asesinatos cometidos con la “intención de negar la existencia del Estado de Israel”.

Ben-Gvir, que cuenta con condenas por incitación al racismo, obstrucción a un agente de policía en el ejercicio de sus funciones y apoyo a una organización terrorista (el movimiento Kach, prohibido, de Meir Kahane), ocupa el cargo de ministro de Seguridad Nacional de Israel desde 2022, salvo por un paréntesis de dos meses el año pasado.

Ben-Gvir, uno de los principales impulsores de la nueva ley israelí sobre la pena de muerte, tiene un largo historial de declaraciones extremistas y provocaciones. En mayo celebró su 50 cumpleaños con una torta decorada con la imagen de una soga hecha con glaseado.

La ley sobre la pena de muerte, una de las dos aprobadas este año por los diputados israelíes, suscitó una condena internacional generalizada desde que fue aprobada en la Knesset por 62 votos a favor y 48 en contra, ante las acusaciones de que es fundamentalmente discriminatoria.

“Además, elimina las garantías fundamentales destinadas a impedir la privación arbitraria de la vida y a proteger el derecho a un juicio justo, y refuerza aún más el sistema de apartheid de Israel, que se sustenta en numerosas leyes discriminatorias contra los palestinos”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Amnistía Internacional, cuando se aprobó la ley.

Ben-Gvir, que en los últimos meses ha sido objeto de sanciones por parte de Francia e Irlanda, además de las sanciones que le impuso el Reino Unido el año pasado, fue objeto de críticas generalizadas hace solo unos días por defender una política de asesinatos punitivos en Gaza de entre 30 y 40 personas por noche.

“Creo que deberíamos llevar a cabo entre 30 y 40 asesinatos selectivos cada noche”, afirmó Ben-Gvir. “No solo a aquellos que suponen una amenaza inmediata. Hay gente allí que no merece vivir… Ni siquiera son personas”.