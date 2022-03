Una misión de la administración Biden visitó Caracas: Washington quiere más petróleo para EEUU y menos apoyo venezolano para Rusia

En un aparente intento por tornar menos carnales las relaciones de la Venezuela de Nicolás Maduro con la Rusia de Vladimir Putin y con el destino manifiesto de no hostilizar al país sudamericano asentado sobre una de las mayores reservas globales de hidrocarburos, altos funcionarios estadounidenses han viajado a Venezuela. Mantuvieron conversaciones inusuales con el gobierno chavista. Según Reuters, negociaciones infructuosas. Pero la misma agencia de noticias reconoce. también, que fueron conversaciones inéditas desde que en 2013 Maduro sucedió a Hugo Chávez en la presidencia de la República Bolivariana.

Según medios y agencias angloamericanas, la guerra en Ucrania impulsa a Washington a buscar renovadas garantías para la crisis energética y para la seguridad regional ante la perspectiva de una prolongación del conflicto.

En una admisión del cambio de los tiempos, y del cambio en la política exterior que ese cambio requiere, aun influencers de opiniones extremadamente conservadoras, y antes muy vociferantes, que pocos meses atrás rutinariamente por la caída del 'régimen' en Venezuela, precedida por el rodar de la cabeza de Maduro, vuelven más conciliador su tono. "Necesitamos repensar todo en este momento, ¡incluso no permitir que Rusia se acerque a los países cercanos a nosotros!” tuiteó el domingo Trish Regan, que fue colaboradora de la cadena derechista Fox News y famosa por su talk-show Trish Regan Primetime que animaba en Fox Business Network. Y añadió significativamente: “No se trata solo de que los funcionarios estadounidenses se reúnan en Venezuela en este momento, sino también los ejecutivos clave de las PRINCIPALES compañías petroleras estadounidenses, incluida Chevron. Esto es real, amigos. Si se llega a acuerdos, reemplazaremos el petróleo de Putin con reservas masivas de la región del Orinoco de Venezuela”.

La influencer conservadora Trish Regan, famosa por su talk-show de Fox, tuitéo que en dos semanas representantes de Biden y de Maduro volverán a reunirse en Caracas para que empresas norteamericanas exporten el petróleo venezolano a EEUU y la UE.

Según The Guardian, es posible especular, y se ha especulado, que EEUU vea en el petróleo de Venezuela un sustituto potencial para las importaciones de Rusia. En particular, si Joe Biden decide un embargo pleno de las importaciones de crudo, mientras los precios de la gasolina aumentan a valores nunca vistos desde 2008, la gasolina como vuelta de tuerca o garrote vil a Moscú en el crescendo punitivo de las sanciones occidentales como resultado de la guerra en Ucrania.

Petróleo y política

Las reservas de petróleo de Venezuela han sido consideradas las más grandes del mundo. A pesar de las sanciones estadounidenses en el punto álgido del intento de derrocar a Maduro, impuestas por Trump en 2019 un año después de retirarse del acuerdo nuclear con Irán e imponer sanciones severísimas a esa otra potencia petrolera, la producción de petróleo venezolana está creciendo actualmente .

Trish Regan tuitéo el primer lunes de marzo que "se dice (word on the street is)" que habrá una nueva reunión en Caracas en dos semanas. Y que la intención de los altos vuelos es abrir a la exploración y explotación petrolera a las empresas norteamericanas, para su posterior exportación a EEUU y la Unión Europea (UE).

Poco antes de la primera reunión de representantes de la administración Biden con representantes de Nicolás Maduro en la capital venezolana, entrevistado por Brian Winter, editor general de Americas Quarterly, Juan González ratificó en un podcast de la revista trimestral del Consejo de las Américas publicado el jueves que que EEUU continuaría reconociendo a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Sin embargo, el Director Senior para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y principal asesor del presidente Joe Biden para Latinoamérica, no dejó dudas de que la nueva administración demócrata había abandonado el esfuerzo, enconado durante el mandato del republicano Donald Trump, por derrocar a Maduro. “Mientras que la administración anterior sólo veía en el colapso del régimen el origen del cambio, nuestra teoría se funda sobre la necesidad de reconocer que solo la negociación conducirá a un cambio concreto y sostenible en Venezuela hacia el orden democrático”, dice González.

Prioridad sobre el móvil energético tienen, según el New York Times, que cita fuentes anónimas de la Administración, los móviles político, militar y estratégico. La Casa Blanca y la Secretaría de Estado clasifican como “amenazas a la seguridad” a esos aliados latinoamericanos de Rusia que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. En especial, si la guerra en Ucrania se prolongara "por algún tiempo", como lo ha advertido el secretario de Estado Antony Blinken, y el choque geopolítico de EEUU y UE con Putin se intensificara.

AGB