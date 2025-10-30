Mueren tres soldados argentinos que combatían para Ucrania durante un ataque ruso con drones

Tres soldados argentinos contrados por Ucrania murieron durante un ataque ruso que abarcó 653 drones y más de 50 misiles sobre una decena de regiones de ese país. Los fallecidos fueron identificados como José Adrián Gallardo (53 años), Mariano Franco (47) y Ariel Achor (25), quienes se habían sumado a las tropas ucranianas apenas dos meses atrás.

Los argentinos combatían en el frente de batalla en la región de Sumy, al noreste del país cuando quedaron atrapados en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos a dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Las regiones atacadas fueron Vínitsia y Cherkasi (centro-oeste), Poltava y Dnipró (centro-este), Ivano-Frankivsk y Leópolis (oeste), Sumy (noreste), Kiev (norte) y Mikoláyiv (sur), según Zelenski, donde las autoridades regionales y locales informaron que ya se produjeron cortes de luz, electricidad y calefacción en algunas zonas de estas regiones a causa del ataque ruso.

La muerte de los tres soldados fue confirmada por el Gobierno argentino. En julio de este año ya había fallecido otro combatiente argentino, Emmanuel Vilte (39), mientras peleabra en la región de Pokrovsk. Ninguno de los cuatro soldados se encontraba en Ucrania como parte del Ejército argentino, sino que estaban trabajando como mercenarios.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, de los 52 misiles lanzados 31 fueron derribados por las defensas aéreas y otros tres fueron desviados con interferencias electrónicas. Mientras que de los 653 drones lanzados por Rusia cerca de 400 eran aparatos no tripulados de ataque Shahed y las defensas ucranianas lograron neutralizar a 592 .

Zelenski calificó el ataque ruso de terrorismo y pidió una vez más a la comunidad internacional y en especial a EE.UU., Europa y el resto de integrantes del G7 que respondan con “sanciones y presión real” hacia Rusia.

Con información de EFE