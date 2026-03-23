Al menos dos muertos en el choque de un avión con un camión en el aeropuerto de LaGuardia

Un avión de Air Canada y un camión de bomberos han colisionado en la noche del domingo en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. Hay al menos dos muertos, el piloto y el copiloto de la aeronave, que han fallecido en el accidente, según informan medios como CNN, NBC o Reuters, aludiendo a fuentes oficiales. Además hay dos heridos, que se encontraban en el momento del accidente en el vehículo de los Bomberos, y otras siete personas que viajaban en el avión han sido hospitalizadas.

“Aproximadamente a las 11.40 pm (4.40 hora peninsular española) del domingo, un vuelo operado por Jazz Aviation se vio involucrado en un incidente en la pista 4 de LaGuardia en el cual ha golpeado a un vehículo de rescate de la Autoridad Portuaria que estaba respondiendo a otro incidente”, ha asegurado la gestora del aeropuerto en un comunicado.

Según ha informado en una rueda de prensa a primera hora de la madrugada Kathryn García, directora ejecutiva del operador aeroportuario, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, al menos 41 de los pasajeros y miembros de la tripulación del avión han sido trasladados al hospital. De estas 41 personas, 32 ya han sido dadas de alta, aunque algunas de las nueve personas restantes están heridas de gravedad.

García también informó que entre esas nueve personas heridas están los dos miembros del equipo de rescate que conducían el camión de bomberos y que fueron trasladados al hospital y se encuentran estables.

El choque se produjo en la pista número 4 del aeródromo situado en Queens. Según informan distintos medios, se trataba del avión CRJ-900 de Air Canada, procedente de Montreal. El accidente se produjo cuando realizaba las maniobras de aterrizaje. Según informa AP, la aeronave transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de cabina, algo que ha sido confirmado por la aerolínea Jazz Aviation, asociada con Air Canada y principal compañía aérea regional del país.

Aunque por el momento no se ha ofrecido información oficial sobre los motivos de la colisión en la pista de aterrizaje, una grabación de las comunicaciones de control del tráfico aéreo del aeropuerto de LaGuardia de la que se hacen eco medios como el New York Times o Fox News revela que el camión de bomberos recibió el permiso para cruzar la pista antes de que un controlador aéreo le exigiera parar. “¡Para camión uno, para!”, se escucha decir al controlador, tras lo que, unos diez segundos después, se escucha a un controlador aéreo decir “Jazz 646, veo que ha colisionado con un vehículo”. Unos dos minutos después, otra voz señala que “el aeropuerto LaGuardia está cerrado en este momento”.

El incidente ha obligado a cerrar las actividades en el aeropuerto, uno de los más importantes de la costa Este del país. La Administración Federal de la Aviación (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes. El cierre se ha producido finalmente pasada la media noche, hora local, y se prevé que no se retome antes de las dos de la tarde. Se han cancelado más de 400 vuelos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha comunicado que ha sido informado de la colisión y que la Mesa de Seguridad de Transporte Nacional está investigando el incidente. Mamdani ha agradecido a los servicios de emergencia, “cuyas rápidas acciones han salvado vidas”, y ha confirmado el cierre del aeropuerto, además de pedir a los viajeros que consulten con sus aerolíneas la información sobre sus vuelos antes de acudir al aeropuerto.

Momentos antes, el Controlador de la Ciudad de Nueva York, Mark Levine, la tercera autoridad de la ciudad estadounidense, ha hecho público un comunicado en el que califica el accidente de “terrible” y en el que ha pedido a los neoyorquinos evitar el área cerca del aeropuerto. “Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias”, ha dicho Levine, elegido para el cargo en 2025, y quien ha añadido que “será crítico conocer qué fallos han permitido que esto ocurra”.

El accidente se produce en un contexto de tensiones en los aeropuertos de Estados Unidos por la falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha afectado al personal de seguridad y provocado retrasos en distintos aeródromos del país, en parte por la falta de personal en las torres de control aéreo.

Los viajeros en los aeropuertos estadounidenses vienen sufriendo tiempos de espera cada vez mayores desde que los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte han dejado de percibir sus salarios por parte del Departamento de Seguridad Nacional a mitad de febrero. Precisamente este domingo, el presidente Donald Trump anunció que reforzaría la seguridad de los aeropuertos con la presencia de agentes del controvertido cuerpo antimigratorio ICE.