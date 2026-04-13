El Papa León XIV responde a los ataques de Trump: “Seguiré hablando alto y claro contra la guerra”

“No le tengo miedo a la administración de Trump. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, por el que trabaja la Iglesia”. León XIV respondió, del modo en que lo hacen los papas, a los ataques del presidente Donald Trump, quien acusó a Prevost de “ser débil con el crimen y terrible en política exterior”, y le exigió dejar de ser “un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Trump lo acusó de ser “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le insta a “dejar de complacer a la izquierda radical”. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, apunta Trump.

En unas breves declaraciones a los periodistas que le acompañan en el vuelo que esta mañana le ha llevado hasta Argelia, donde comienza una gira por el continente africano, León XIV ha sido claro: “No considero mi papel como el de un político, no soy un político, no quiero entrar en un debate con él”, refiriéndose al presidente.

“No creo que se deba abusar del mensaje del Evangelio como algunos están haciendo. Sigo hablando alto y claro contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas”, sostuvo Prevost, quien añadió que “hoy en día hay demasiada gente que sufre, se ha asesinado a demasiados inocentes y creo que alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor”.

“Siempre lanzo el mismo mensaje mismo: la paz. Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación”, finalizó el pontífice, quien volvió a repetir que “no somos políticos, no miramos la política exterior con la misma perspectiva. Pero creemos en el mensaje del Evangelio como constructores de paz. La Iglesia tiene la obligación moral de ir en contra de la guerra”.

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