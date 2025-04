La supuesta fórmula que inventó Trump para sus aranceles: “Es un cálculo de lo más burdo”

La supuesta fórmula compleja que usó Estados Unidos para calcular los aranceles “recíprocos” que Donald Trump anunció este miércoles con toda pompa en la Casa Blanca consiste en realidad en un cálculo muy sencillo: el cociente entre el déficit comercial de Estados Unidos con cada país y las importaciones, con un mínimo del 10% si no hay déficit.

La fórmula, “totalmente arbitraria e injustificada”, en palabras del ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, “es un cálculo de lo más burdo”, resume al teléfono Enrique Feás, técnico comercial del Estado e investigador principal del Instituto Elcano de España.

La supuesta fórmula matemática comienza así, según el comunicado del Departamento de Comercio de Estados Unidos: “Consideremos un entorno en el que Estados Unidos aplica un arancel de tasa τ_i al país i y ∆τ_i refleja el cambio en la tasa arancelaria...”. En realidad, se basa en castigar a los países con los que Estados Unidos tiene déficit comercial: aquellos que le venden más de lo que compran. Es su manera de buscar “la reprocidad para reconstruir la economía y restaura la seguridad nacional y económica”, según arguye el comunicado de la propia Casa Blanca, publicado este miércoles.

Para dar apariencia técnica a este cálculo, Estados Unidos presentó una metodología teóricamente complicada con letras griegas. La realidad es mucho más sencilla: “Daba a entender que había un complejo cálculo detrás de esa cifra. Y sacando los datos oficiales de EEUU, ese porcentaje es simplemente el cociente entre el déficit comercial y las importaciones”, explica Feás.

“Es así de simple y así de absurdo”, resume el economista: el porcentaje resultantes de dividir el déficit comercial de Estados Unidos con un determinado país entre las importaciones se divide por dos, como muestra de lo “benévolo” que es Trump en sus cálculos, según aseguró él mismo en su estrambótica presentación del miércoles.

“Los grandes y persistentes déficits anuales del comercio de bienes de Estados Unidos llevaron al vaciamiento de nuestra base manufacturera, generaron una falta de incentivos para aumentar la capacidad de fabricación nacional avanzada, socavaron cadenas de suministro críticas y provocaron que nuestra base industrial y de defensa dependa de adversarios extranjeros”, argumenta la Casa Blanca en ese comunicado.

En una imagen para la historia, el presidente estadounidense utilizó el miércoles un enorme cartelón para detallar los aranceles que va a aplicar Estados Unidos a las importaciones de terceros países, calculados, según explicó, como la mitad de lo que la Administración estadounidense entiende que son “tarifas” cargadas a este país por sus socios comerciales, “incluyendo manipulación de divisas y barreras comerciales”.

La realidad es que, si Estados Unidos tiene déficit con un país determinado, se le aplica un arancel extra sobre el mínimo del 10% anunciado a partir de ese cociente. Por eso a Reino Unido, país con el que no tiene déficit comercial, se le aplica un 10%. Como explica Feás, “está considerando que cualquier país con el que EEUU tiene déficit es proteccionista”. “No hay nada económico detrás. Es la constatación, en la mentalidad de suma cero de la Administración Trump, de que está mal y hay que corregirlo”.

Un aspecto relevante es que en sus cálculos Trump consideró toda la UE como bloque. Individualmente Alemania o Italia habrían tenido aranceles mucho más elevados, y España y Francia, más bajos que el 20% que se anunciaron. Pero “por supuesto es mejor” que la UE negocie como un solo bloque, señala el experto.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, lamentó este jueves que su equipo estuvo “intentando hacer ingeniería para encontrar el método de cálculo de esas cifras”, pero no lo encontraron. Como ejemplo de esa arbitrariedad puso “el caso del país que terminó con el arancel más alto, un 50%, que es Lesotho. Es un país en desarrollo, africano. Un país muy vulnerable que está dentro de Sudáfrica, que no importa nada de Estados Unidos porque es un país pobre y, por lo tanto, tiene un elevado déficit comercial con Estados Unidos en términos relativos y por no importar nada”, comentó el funcionario español.

Según la fórmula de “los aranceles recírpocos” de Estados Unidos, este país merece un arancel del 100%, que “luego lo han dividido entre dos, al 50%, porque dicen que ”son benévolos“.

“Esta es la forma de cálcular”, dijo Cuerpo. “Además, las exportaciones que tiene este país a Estados Unidos no se pueden relocalizar porque son principalmente materiales preciosos, concretamente diamantes. Este es el elemento de arbitrariedad. Y es un único ejemplo. Otro sería la tarifa de del 10% que han puesto base para todo el mundo. Es difícil de explicar y de entender, y por lo tanto de justificar”, agregó. Y citó a su par alemán, quien dijo que “para los estadounidenses no es el día de la liberación, sino el día de la inflación”.

“Cada día se mueven entre un lado y otro del Atlántico 4.400 millones de euros en comercio de bienes y servicios. Esto es lo que tenemos que proteger. Hay mucho que perder si no negociamos. Si no llegamos a un acuerdo, el riesgo es muy grande. Dicho esto, por supuesto que no vamos a ser ingenuos. Tenemos las herramientas necesarias para responder y lo haremos si es que es necesario”, concluyó Cuerpo.