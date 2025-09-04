Qué es y cómo funciona el funicular de Glória, que desató la tragedia en Lisboa

Portugal llora la muerte de al menos 17 personas después de que un vagón de un funicular descarrilara y se estrellara en las calles de Lisboa. Testigos explicaron a los medios locales que el transporte parecía estar fuera de control mientras bajaba a toda velocidad poco después de las 6 de la tarde, durante la hora pico del miércoles.

Los vagones amarillos y blancos del Funicular de Glória (Elevador da Glória), una de las atracciones turísticas más populares de Lisboa, datan del siglo XIX. Entre los fallecidos en el descarrilamiento del miércoles hay algunos ciudadanos extranjeros, pero los servicios de emergencia no han identificado a las víctimas ni revelado su nacionalidad.

Inaugurado en 1885 y electrificado en 1915, el Glória es una de las tres líneas de funicular que gestiona la empresa municipal de transporte de Lisboa, Carris.

El sistema Glória está compuesto por dos tranvías que circulan en paralelo y son accionados por cables de acero: cuando uno desciende, su peso empuja al otro cuesta arriba.Testigos indican a los medios locales que vieron a uno de los tranvías descender a toda velocidad por la colina antes de estrellarse contra un edificio en una curva de la calle.

Declarado monumento nacional, el Funicular de Glória transporta alrededor de tres millones de pasajeros al año.

Lleva a los pasajeros en un trayecto corto pero empinado de unos 260 metros y conecta la céntrica plaza Restauradores de Lisboa con el Bairro Alto, un barrio conocido por su animada vida nocturna.

Los turistas suelen hacer largas colas para disfrutar de este trayecto de tres minutos, que ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad y la oportunidad de viajar en uno de los tranvías centenarios de Lisboa por las calles empedradas.

La línea también es utilizada a diario por los residentes locales para desplazarse por las empinadas cuestas de la capital.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, mientras que el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la ciudad estaba de luto. “Es una tragedia como nunca habíamos visto”, afirmó.