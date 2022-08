La obsesión con el queso y otras nueve curiosidades sobre Liz Truss, la favorita para ser primera ministra del Reino Unido

Liz Truss, la ministra de Asuntos Exteriores, es la gran favorita para ganar la pelea por el liderazgo del Partido Conservador y convertirse así en primera ministra del Reino Unido en septiembre. Aquí diez curiosidades que tal vez no se saben sobre ella.

Auge y caída de Boris Johnson, el primer ministro que tropezó con sus propias mentiras

Saber más

1) Le encanta hablar de quesos

Probablemente, Truss pasó por primera vez de ser una figura política desconocida a un meme en el imaginario público con su sorprendente frase “Eso. Es. Una. desgracia”, que pronunció en referencia a la cantidad de queso que importa el país en su discurso durante el congreso del Partido Conservador de 2014.

Lo cierto es que en las entrevistas que concede habla mucho sobre quesos. En una entrevista al Telegraph en 2015 explicó que uno de sus favoritos era el el queso blando Stinking Bishop, y también habló maravillas del queso azul artesanal Binham Blue y el queso típico de montaña Wells Alpine, ambos producidos en la costa de Norfolk. En la reunión del partido de 2018 hizo la broma de que le habían prohibido hablar de queso en el discurso de esa edición. “Cuando comes un queso local, disfrutas de las tradiciones, el ganado y el paisaje especial de ese lugar”, dijo en otra ocasión.

2) No es solo queso: tiene una papa favorita

Seguramente no hay muchos ministros del gabinete que puedan nombrar su papa favorita, pero para Truss es la Norfolk Peer, una variedad de estación que sólo se cosecha durante los meses de verano. Al haber sido secretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales y representar un área de producción agrícola, los alimentos ocuparon un lugar destacado en su carrera. En 2015, dijo que basaba su filosofía en un cartel en el escaparate de un restaurante chino. “En mi infancia en Leeds, a menudo me quedaba rondando por el centro de la ciudad, junto a la parada de autobús de Briggate, y miraba el restaurante chino que había al otro lado de la calle y el cartel del escaparate, que decía: 'Disfrute de la vida. Cene aquí a menudo'. Eso me impactó, es la filosofía de vida que tengo porque la comida tiene una importancia vital para todos nosotros”.

3) Le encanta el karaoke

Truss es una entusiasta del karaoke, y se sabe que tiene la emblemática canción de la película Dirty Dancing (I’ve Had) The Time Of My Life de Bill Medley y Jennifer Warnes en su repertorio, después de que se la viera cantando en Manchester en un evento del partido en 2021. Sin embargo, para poder cantar con ella hay que estar sobrado de dinero: se dice que en un acto de recaudación de fondos celebrado el año pasado alguien pagó 22.000 libras esterlinas (unos 26.000 euros) para poder cantar a dúo con la política.

4) Whitney Houston es su (actual) número 1

El Brexit no es lo único en lo que Truss ha cambiado de opinión a lo largo de los años. En las últimas semanas dijo en entrevistas que le encanta la música de los años 80 y que su canción favorita es I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. En 2001, cuando tenía 25 años, Truss concedió una breve entrevista al semanario musical New Musical Express en la que reveló que el último álbum que había comprado era Onka's Big Moka, de Toploader, y que su canción favorita en aquel momento era I Try, de Macy Gray. Y no sólo le gusta la música de los 80: Truss explicó que sus películas favoritas eran Todo en un día, El Club de los Cinco y El primer año del resto de nuestras vidas.

NME interview with Liz Truss ahead of the 2001 election pic.twitter.com/y8BUZwCTs2 — Tides of History (@labour_history) 21 de julio de 2022

5) No es una gran usuaria de Twitter

Una vez tuvo su propio momento de mal manejo en Twitter. En un intento de buscar comentarios sobre ella misma, Truss tuiteó un simple “Elizabeth truss”.

Ese tuit salió de su BlackBerry, y debe lamentar la desaparición de la marca, ya que en 2013 se describió como “una persona de BlackBerry”.

Elizabeth truss — Liz for Leader (@trussliz) 28 de julio de 2012

6) Solía hacer jardines en miniatura para ferias de flores

En una entrevista de 2016 con la revista Countryfile, preguntada por sus actividades favoritas en el campo, Truss dijo: “Mi mejor recuerdo es cuando solía quedar con amigos y asistir a su exposición floral local. Me encantaba presentar mis jardines en miniatura y dulces de pasteles de roca”. Por el contrario, dijo que su peor experiencia en el campo fue “perderse en la lluvia en el Distrito de los Lagos”, recordando que sus padres solían llevarla de “albergue juvenil” por el Reino Unido.

7) Le gustan los gatos con moño

No está del todo claro que en realidad haya tenido algo que ver con el moño del gato del Ministerio de Economía, pero lo cierto es que el felino apareció en su tarjeta de Navidad de 2017 con este elegante complemento, junto a una caja roja ministerial llena de adornos navideños. El año pasado, Truss confundió a todos cuando mandó su felicitación navideña 10 días antes, con un tuit que ahora se parece mucho a la imagen de alguien que aspira al puesto más alto.

Wishing everyone in the UK and around the world a merry Christmas 🇬🇧 🌎 pic.twitter.com/xPmsm2t7JH — Liz for Leader (@trussliz) 15 de diciembre de 2021

8) Su nombre de pila es Mary

En 2019, Truss recordó en una entrevista que se enfadó cuando le dieron una placa con el nombre de Mary en su primer día de escuela, ya que, aunque ese es su nombre de pila, siempre la habían llamado por su segundo nombre, Elizabeth. Contó que le pidió a la profesora que cambiara el nombre de la placa, pero que luego tuvo dudas y sugirió escribir su segundo nombre en el reverso.

9) No es tan conocida por los electores

A finales de julio, su periódico local, el Eastern Daily Press, fue al mercado del lugar y mostró fotos de Truss a sus electores, preguntándoles si podían reconocerla. “Podría ser Maggie Thatcher o Theresa May”, dijo al periodista una persona de 82 años, que se declaró afín al Partido Conservador. En total, sólo nueve personas de las 30 a las que se les preguntó pudieron identificarla con su nombre.

10) Si fuera un personaje de Game of Thrones, sería Arya Stark

En 2019, citó algunos de sus programas de televisión favoritos, como Line of Duty y The Bridge. También dijo que si ella fuera un personaje de Game of Thrones, sería el personaje interpretado por la actriz Maisie William, la asesina de las mil caras Arya Stark. Sin embargo, Truss no dijo identificarse con ella por el hecho de que esta empuñe un cuchillo, sino que admira que “nunca se ajusta a lo que se espera de ella”.

Traducción de Emma Reverter