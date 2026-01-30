¿Qué es el virus Nipah?: Claves para entender la enfermedad que tiene en alerta a la India

Los aeropuertos de toda Asia se encuentran en estado de máxima alerta después de que la India confirmara dos casos del mortal virus Nipah en el estado de Bengala Occidental durante el último mes. Tailandia, Nepal y Vietnam se encuentran entre los países que están realizando controles a los pasajeros que llegan a sus aeropuertos por temor a un brote más amplio del virus, que puede transmitirse de los animales a los seres humanos y tiene una alta tasa de mortalidad.

El Ministerio de Sanidad indio ha confirmado dos casos en el estado de Bengala Occidental desde diciembre, pero ha afirmado que se ha logrado “contener a tiempo” el virus. El Gobierno no ha dado detalles sobre los pacientes infectados, pero ha afirmado que se ha realizado la prueba a casi 200 contactos cercanos y que no se han detectado más brotes.

¿Qué es el virus Nipah y por qué es tan mortal?

El virus Nipah se transmite principalmente a los seres humanos a partir de animales como cerdos y murciélagos frugívoros, ya sea por contacto directo o a través de sus secreciones. Puede incubarse en el organismo durante un periodo de entre cuatro y catorce días. Los síntomas iniciales del virus suelen ser fiebre alta, náuseas, vómitos y problemas respiratorios, que pueden derivar en neumonía.

En casos graves, provoca una peligrosa inflamación del cerebro que puede dar lugar a síntomas neurológicos como somnolencia y convulsiones.

Aunque la transmisión entre humanos es baja, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un alto riesgo de epidemia, ya que no existe vacuna. Tiene una alta tasa de mortalidad, entre el 40% y el 75%, mucho más letal que la COVID-19.

¿Cuándo se produjeron los brotes anteriores?

La enfermedad se identificó por primera vez en 1998 entre los criadores de cerdos de Malasia, donde causó la muerte de más de 100 personas. Recibe el nombre de la aldea donde se descubrió.

Desde entonces, se han detectado brotes casi todos los años en países asiáticos como India, Filipinas, Singapur y Malasia. Ha aparecido de forma habitual en Bangladés y el primer caso en India se produjo en 2001 en Bengala Occidental, fronteriza con Bangladés. Se ha relacionado con la recolección de savia de dátil cruda en Bangladesh, ya que los murciélagos frugívoros suelen vivir en las palmeras datileras.

En 2018, al menos 17 personas murieron a causa del virus Nipah en el estado indio de Kerala, y otras dos murieron en 2023.

¿Cómo están gestionando las autoridades el último brote?

El último brote es significativo, ya que se trata de los primeros casos detectados en Bengala Occidental desde 2007. “Se llevaron a cabo medidas reforzadas de vigilancia, pruebas de laboratorio e investigaciones sobre el terreno, lo que garantizó la contención oportuna de los casos”, han afirmado las autoridades sanitarias indias.

Hasta ahora, no se han detectado más de dos casos desde diciembre. “La situación se encuentra bajo constante supervisión y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias”, ha declarado el Ministerio de Sanidad indio.

Sin embargo, otros países han intensificado las medidas de control preventivo en los aeropuertos y las fronteras. Tailandia, Vietnam e Indonesia han introducido controles adicionales, que incluyen controles de temperatura y declaraciones de salud de los pasajeros que llegan de la India. Myanmar ha desaconsejado los viajes no esenciales a Bengala Occidental y China ha reforzado las medidas de prevención de enfermedades en sus zonas fronterizas.

La India ha declarado que las informaciones sobre un aumento de los casos son “especulativas e incorrectas”.