Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: “Arriesgan la seguridad del planeta”

Nuevos aranceles por defender Groenlandia de la anexión de EE.UU. Y nuevas amenazas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha concretado el chantaje anunciado este viernes a los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, país miembro de la OTAN.

Así, ha anunciado el presidente de EE.UU., “a partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

“Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ningún otro tipo de remuneración”, ha dicho el presidente de EE.UU. en un largo post en Truth Social este sábado: “Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto. Actualmente, cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente”.

Según Trump, “sólo los Estados Unidos de América, bajo la presidencia de Donald J. Trump, pueden participar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este pedazo de tierra sagrado, especialmente porque está en juego la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo en general”.

“Por si fuera poco”, dice el presidente de EE.UU., “Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países, que están jugando a este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible”.

“Por lo tanto”, dice Trump, “es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente”.

“Estados Unidos lleva más de 150 años intentando llevar a cabo esta transacción”, ha dicho el presidente de EE.UU. sobre la anexión de Groenlandia: “Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los sistemas de armas modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirirla es especialmente importante. Actualmente, se están gastando cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con la 'cúpula', incluida la posible protección de Canadá, y este sistema tan brillante, pero muy complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a los ángulos, las medidas y los límites, si se incluye esta tierra en él”.

Trump concluye: “Los Estados Unidos de América están dispuestos a negociar inmediatamente con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas”.

La amenaza del presidente de EE.UU. llega 48 horas después de la reunión en la Casa Blanca entre su vicepresidente, JD Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, con los responsables de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Loekke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente. Tanto Rasmussen como Motzfeldt rechazaron las ambiciones imperialistas de Trump.

“El Reino de Dinamarca sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia también puede garantizarse dentro del marco actual, el acuerdo de 1951 sobre la defensa de Groenlandia, así como el Tratado de la OTAN”, dijo Loekke Rasmussen este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión en la Casa Blanca, frente a la embajada danesa en Washington DC: “Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables y, por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y, en consecuencia, seguiremos dialogando”.

“Creo que es muy importante repetir lo importante que es para nosotros reforzar nuestra cooperación con Estados Unidos, pero eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos”, terció la ministra groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Protestas en Groenlandia

Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de “Groenlandia no está en venta” y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y una ONG danesa, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

“No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos”, dijo Welling.

La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que “no es sólo Groenlandia, sino todo el orden mundial lo que está en juego”.

Las más de 15.000 personas, según los organizadores, que llenaron la plaza recorrieron luego las calles del centro ondeando banderas danesas y groenlandesas y con cánticos como “Kalaallit nunaat, kalaallit pigaat” (Groenlandia es de los groenlandeses).