Trump confirma que comenzó el bloqueo de EE.UU. del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que comenzaron a “bloquear” los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, según la agencia Reuters. La medida se anunció este domingo y su aplicación estaba prevista a partir de este lunes a las 14.00 GMT. De acuerdo a The New York Times, en los primeros 90 minutos del bloqueo no se había registrado ningún incidente.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán”, dijo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transitaran hacia y desde puertos no iraníes.

“El bloqueo no impedirá el tránsito de buques neutrales a través del estrecho de Ormuz con destino a o desde otros países”. No obstante, según el texto, al que tuvo acceso Reuters, estos barcos “neutrales” podrían ser inspeccionados para detectar la presencia de contrabando, y añade que los envíos humanitarios, incluidos alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales, también estarán permitidos, sujetos a inspección.

Estados Unidos respondió con este bloqueo al cierre del estrecho por parte de Irán a los barcos de países no aliados, medida que tomaron como modo de presión económica tras los ataques aéreos de EE.UU. e Israel sobre su territorio.

El Centro de Operaciones Marítimas de Reino Unido (UKMTO) informó durante la tarde del lunes que había recibido un aviso por el que se restringían las operaciones marítimas a lo largo de la costa de Irán. Esta restricción suponía que, además del bloque de buques con origen o destino Irán, todos los barcos podrán encontrar “presencia militar” en las aguas que separan el golfo Pérsico del mar de Arabia.

Además, Trump publicó este lunes en TruthSocial que si Irán trata de emplear sus lanchas de ataque rápido para eludir el nuevo bloqueo en Ormuz las eliminará de forma “rápida y brutal”, al estilo de las supuestas narcolanchas (que en más de una ocasión eran simples buques pesqueros) que EEUU hundió en el mar Caribe y las cercanías de la costa del Pacífico a lo largo del año pasado.

Por su parte, Teherán amenazó con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del Golfo. Un portavoz militar iraní calificó de “piratería” cualquier restricción estadounidense al transporte marítimo internacional y advirtió que, si los puertos iraníes se vieran amenazados, ningún puerto del Golfo Pérsico ni del Golfo de Omán estaría seguro. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que cualquier buque militar que se acerque al estrecho violaría el alto el fuego.

Por otra parte, Trump también aseguró este lunes que Irán se puso en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo.

“Nos ha contactado la otra parte”, declaró a la prensa Trump en la tarde de este lunes en Washington, tras lo que agregó: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”.