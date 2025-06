Donald Trump dobla la apuesta y manda a 700 marines para responder a las protestas de Los Ángeles

Donald Trump dobla la apuesta. El presidente de EEUU dio la orden de movilizar entre 700 marines en Los Ángeles, después de haber desplegado 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, decisión llevada a los tribunales por California al entenderla un abuso de poder y una injerencia en sus competencias.

El Departamento de Defensa aseguró que “el Mando Norte de EEUU activó el batallón de infantería de Marines que fue puesto en estado de alerta durante el fin de semana. Aproximadamente 700 infantes del 2º Batallón, 7º de Infantería, 1ª División de Infantería de Marines se integrarán con la las fuerzas del Título 10 del Grupo Operativo 51 [Guardia Nacional] que protegen al personal y las propiedades federales en la zona de Los Ángeles”.

La noticia, que fue adelantada por CNN, ABC y The Wall Street Journal, entre otros medios, apuntaba a un despliegue en 24 horas, algo confirmado posteriormente por el propio Pentágono.

“La activación de los Marines tiene por objeto dotar a la Guardia Nacional del número adecuado de fuerzas para proporcionar una cobertura continua de la zona en apoyo de la agencia federal principal”, informa el Pentágono: “El Grupo Operativo 51 está compuesto por aproximadamente 2.100 soldados de la Guardia Nacional en situación de Título 10 y 700 marines en servicio activo. Las fuerzas recibieron formación en desescalada, control de multitudes y normas permanentes para el uso de la fuerza”.

Justo antes de que los medios estadounidenses dieran por confirmado el despliegue de los marines, Trump fue consultado en la Casa Blanca si planeaba enviar marines a Los Ángeles, y dijo: “Veremos qué pasa, lo tenemos muy bien controlado. Creo que habría sido una situación muy mala porque iba en la dirección equivocada. Ahora va en la dirección correcta”.

El envío de 700 marines a California eleva la tensión que mantienen durante las últimas horas el Gobierno federal, dirigido por Donald Trump, y el del Estado, cuyo gobernador es Gavin Newson. Newson ha sido crítico con el despligue de fuerzas como la Guardia Nacional para tratar de sofocar unas crecientes manifestaciones contra la política migratoria de la Administración Trump. Esto llevó al propio presidente a especular con la detención del gobernador californiano, demócrata, por oponerse a la llegada de estos efectivos.

“Que me detenga”, dijo Newsom el domingo por la noche en relación al zar antimigración de Trump: “Que venga por mí y me arreste. Que lo haga de una vez. La verdad, me da igual. Me importa mi comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar. Tienen que parar, y nosotros tenemos que plantarles cara”.

La legislación estadounidense prohíbe en general el uso de las fuerzas armadas en servicio activo –el Ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas y la Infantería de Marina– para tareas de cumplimiento de la ley en el país, recuerda Bloomberg.

De este modo, el despliegue de los destacamentos militares anunciados por el Pentágono son un paso más dentro de la agenda ultra y autoritaria trazada por Trump desde su llegada a la Casa Blanca. “Los extranjeros ilegales han invadido EEUU, el Gobierno de California ha ayudado e instigado esa invasión. Turbas violentas, incitadas por los dirigentes de California atacaron a los agentes del ICE para impedir que expulsaran a los invasores. Los dirigentes de California se negaron a enviar a la policía a rescatar a los agentes del ICE, con la esperanza de que los alborotadores lograran paralizar las redadas de migrantes. Se trata de una insurrección organizada contra las leyes y la soberanía de EEUU”. Son palabras de Stephen Miller, adjunto al director de Gabiente de Trump para justificar le despliegue de las fuerzas federales en California.