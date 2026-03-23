Trump ordena “posponer” los ataques contra plantas energéticas de Irán tras unas “conversaciones buenas” que Teherán niega

¿Se abre una nueva fase en la guerra de EEUU e Israel en Irán o es otro bandazo más de Donald Trump? El presidente de EEUU ha asegurado este lunes que EEUU ha mantenido “conversaciones muy buenas y productivas” con Irán para poner fin a la guerra –algo que Teherán ha negado– y ha anunciado que ha ordenado “posponer todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraní” por un período de cinco días. El mensaje llega después de que el presidente de EEUU amenazara a Irán con nuevos bombardeos si no abría “totalmente” el estrecho de Ormuz.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha afirmado: “Recibimos y respondimos los mensajes de Estados Unidos, enviados a través de países amigos para buscar el diálogo y el fin de la guerra, de acuerdo con los principios de Irán; advertimos de que cualquier ataque contra la infraestructura crítica de Irán, especialmente las instalaciones energéticas, provocaría una respuesta rápida y contundente de sus fuerzas armadas; y rechazamos cualquier afirmación sobre negociaciones con Washington en los últimos 24 días, y la posición de Irán sobre el estrecho de Ormuz y las condiciones para el fin de la guerra se mantienen inalteradas”.

En declaraciones ante los medios en el aeropuerto de Palm Beach International antes de tomar el Air Force One camino de Memphis, el presidente de EEUU ha asegurado: “Nos reuniremos en algún momento, muy pronto. Estamos dando un plazo de cinco días, y si va bien, terminaremos resolviendo esto. Estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Hemos eliminado a todos, y no es el líder supremo, del que nadie ha oído hablar nunca. No sabemos si está vivo”.

Según algunas fuentes, se está preparando una hipotética reunión entre delegaciones de EEUU e Irán para finales de la semana en Islamabad, a la que, según algunos medios, podría asistir el vicepresidente de EEUU, JD Vance.

Y ha añadido: “No queremos ver ninguna bomba nuclear y queremos el uranio enriquecido. Y también es genial para Israel, y para los otros países de Oriente Medio. Hablamos con Israel hace un rato, creo que estarán muy contentos. Esto será la paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada. Mañana por la mañana, en algún momento, estaba previsto que voláramos sus centrales eléctricas más grandes, que costaron más de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué querrían eso? Entonces ellos han llamado, yo no llamé. Quieren hacer un trato, y nosotros estamos muy dispuestos a hacer un trato. Tiene que ser un buen trato, y tiene que ser: no más guerras, no más armas nucleares, que ya no tengan armas nucleares”.

¿Y cómo va a conseguir ese uranio enriquecido? “Si llegamos a un acuerdo con ellos, nos lo llevaremos. Lo cogeremos nosotros mismos”.

“Si sale bien”, ha dicho Trump, “será controlado conjuntamente, tal vez yo y el ayatolá, quienquiera que sea el próximo Ayatolá, y será una forma de cambio de régimen. Ahora bien, para ser justos, todos los miembros del régimen han sido asesinados. Hay un cambio de régimen automático, pero estamos tratando con algunas personas que me parecen muy razonables, muy sólidas. La gente de dentro sabe quiénes son. Son muy respetados, y tal vez uno de ellos sea exactamente lo que buscamos. Miren Venezuela, nos está yendo muy bien en Venezuela con el petróleo y con la presidenta electa, y tal vez encontremos a alguien así que ofrezca opciones para bajar el precio del petróleo hasta que el precio del petróleo se desplome en cuanto se cierre un acuerdo. Tenemos una posibilidad muy seria de llegar a un acuerdo, y creo que si fuera apostador, apostaría por ello. Pero, repito, no garantizo nada”.

Según Trump, el acuerdo contiene “15 puntos”. Y ha asegurado: “El primero es que no van a tener armas nucleares, ese es el primero, el segundo y el tercero: nunca tendrán armas nucleares”.

Dos horas y media antes de hablar con la prensa, Trump había anunciado en Truth Social: “Me complace informar que EEUU e Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas con respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”.

“Basándome en el carácter y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, las cuales continuarán durante la semana, he ordenado al Departamento de guerra que posponga todos y cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

En los últimos días, Teherán y Washington han intercambiado amenazas de intensificar el conflicto tras tres semanas de guerra, y no está claro cómo se están gestionando las relaciones diplomáticas en este momento. Según informó Axios este domingo, citando a fuentes estadounidenses y familiarizas con el asunto, la Administración Trump ha iniciado conversaciones preliminares sobre cómo podrían ser las posibles negociaciones de paz con Irán. De acuerdo con Axios, los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, participan en las conversaciones sobre posibles iniciativas diplomáticas.

Una fuente de EEUU ha indicado a Axios que Turquía, Egipto y Pakistán han estado transmitiendo mensajes entre Estados Unidos e Irán durante los últimos dos días. Según el mismo medio, los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países mantuvieron conversaciones por separado con Witkoff y con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, según la fuente estadounidense. “La mediación sigue en curso y está avanzando. Las conversaciones versan sobre el fin de la guerra y la resolución de todas las cuestiones pendientes. Esperamos tener respuestas pronto”, dice una fuente citada por Axios.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, debatió el domingo “medidas para poner fin” a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán durante una conversación telefónica con sus homólogos de Egipto e Irán, así como con representantes estadounidenses y de la UE, según informa la agencia Anadolu citando fuentes diplomáticas turcas.

Según ha indicado una fuente al corriente de los planes bélicos de Israel a Reuters, es probable que Tel Aviv siga el ejemplo de EEUU y suspenda los ataques contra las centrales eléctricas y las infraestructuras energéticas iraníes. Pocos después del anuncio de Trump, el Ejército israelí ha anunciado nuevos ataques “contra objetivos del régimen” en el centro de Teherán.

Irán niega que haya negociaciones en marcha

Una fuente iraní ha negado a las agencias del país persa que haya habido contactos “directos ni indirectos” con Trump, y añade que el líder estadounidense ha dado marcha atrás “ante la creciente credibilidad de las amenazas militares” de Teherán y por la presión sobre los mercados financieros.

“Desde el inicio de la guerra hasta hoy, algunos mediadores han enviado mensajes a Teherán, cuya respuesta ha sido clara: continuaremos defendiendo hasta lograr la disuasión necesaria. No ha habido ni hay negociaciones, y con este tipo de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a su estado anterior a la guerra ni habrá paz en los mercados energéticos”, recoge la agencia iraní Tasnim. “El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del programa de crímenes contra el pueblo de este régimen, y seguiremos respondiendo y defendiendo al país con contundencia”.

El presidente estadounidense amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abría “totalmente” el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. “Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande”, escribió el mandatario en Truth Social.

En rechazo al ultimátum, Irán dijo este domingo que atacaría y destruiría las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si Estados Unidos cumplía su amenaza de bombardear centrales eléctricas iraníes.

“Inmediatamente después de que las infraestructuras de nuestro país sean atacadas, las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región serán destruidas de manera irreversible”, amenazó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que dijo que ese escenario provocaría que el precio del petróleo se dispare durante un largo periodo.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras el inicio de la guerra de Israel y EEUU contra Irán, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

El precio del petróleo ha reaccionado a la baja tras el anuncio de Donald Trump. Las palabras del presidente han hecho que el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, caiga más de un 6% a media sesión de las bolsas del Continente. Se sitúa así en el entorno de la barrera de los 100 dólares. Mientras, el barril de Texas (WTI), el de referencia en Estados Unidos, cae más de un 8%, situándose en los 90 dólares.

Las condiciones de cada parte

Según Axios, Estados Unidos quiere que Irán asuma seis compromisos en la mesa de negociaciones: “Ningún programa de misiles durante cinco años; cero enriquecimiento de uranio; desmantelamiento de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow, que Estados Unidos e Israel bombardearon el año pasado; protocolos estrictos de observación externa en torno a la creación y el uso de centrifugadoras y maquinaria relacionada que pudiera impulsar un programa de armas nucleares; tratados de control de armamento con los países de la región que incluyan un límite máximo de 1.000 misiles; no financiar a grupos afines como Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen o Hamás en Gaza”.

Paralelamente, una fuente iraní ha indicado, según los medios del país, que las condiciones para poner fin a la guerra son: “Garantías de que la guerra no se repetirá; cierre de todas las bases militares estadounidenses en Asia Occidental, reparaciones completas a Irán por parte de EEUU e Israel; el fin, por parte de EEUU e Israel, de todas las guerras regionales, incluidas las dirigidas contra todos los grupos alineados con Irán; implementación de un nuevo sistema jurídico sobre el estrecho de Ormuz y entrega a Irán de elementos de los 'medios hostiles”.