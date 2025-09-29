Trump presentó con Netanyahu un plan para Gaza sin tener el sí de Hamas ni aclarar el futuro de los palestinos

“Es uno de los grandes días de la civilización”, arrancó Donald Trump su optimista conferencia de prensa junto con el primer ministro israelí. “(Benjamin) Netanyahu y yo hemos discutido cómo terminar la guerra en Gaza, pero eso es solo una fracción de la paz en Medio Oriente”, dijo. “Este acuerdo llevará una paz duradera a la región”. El acuerdo, sin embargo, se negoció al margen de Hamas, que ahora debe decidir si lo acepta o no.

El plan de EEUU consiste en 20 puntos que considera fundamentales para terminar la guerra y aseguró que este plan se llevó a cabo con la colaboración de multitud de países árabes y europeos. “Quiero agradecer a muchos líderes árabes y a los aliados europeos, que estuvieron muy involucrados”, afirmó.

“Todo el mundo lo aceptó. Solo falta Hamas y tengo la sensación de que la respuesta será positiva”, afirmó el presidente. “Si no lo hacen, Bibi, sabés que tenés mi apoyo para hacer lo que tengas que hacer”. “Si Hamas acepta, todos los rehenes serán liberados en no más de 72 horas”, aseguró.

“En lo que respecta a este plan, nadie se puso en contacto con nosotros, ni participamos en las negociaciones al respecto”, declaró Taher al-Nounou, alto funcionario de Hamas, en una entrevista en televisión. Al Nounou aseguró que Hamas no aceptará la desmilitarización que exige Israel.

Se trata de la cuarta visita de Netanyahu a Washington. La semana pasada Netanyahu afirmó en la ONU que tiene que “terminar el trabajo” en Gaza, donde ya murieron más de 65.000 palestinos. Asimismo, rechazó con contundencia la solución de los dos Estados.

Antes de la reunión, Netanyahu se encontró este domingo con el enviado especial de EEUU para Medio Oriente, Steve Witkoff. La reunión se produjo en el hotel donde se aloja el primer ministro israelí y duró cerca de dos horas. En ella, según revela el Times of Israel, Witkoff quería lograr que el primer ministro israelí apoyara la propuesta para el fin de la guerra, a pesar de la resistencia de este último en lo que respecta al desarme de Hamas y el papel de la Autoridad Palestina.

El yerno de Trump, Jared Kushner, también estuvo presente en las conversaciones. Kushner, quien es propietario de una sociedad inmobiliaria, en diversas ocasiones habló del valor de los terrenos de Gaza por estar en primera línea de costa y cómo debería reconstruirse el lugar después de la guerra.