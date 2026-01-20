Trump publicó una imagen suya poniendo la bandera de EE.UU. en Groenlandia como los astronautas en la Luna

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su cuenta de Truth Social una imagen en la que aparece poniendo la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.

En la foto, el mandatario aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y se ve un cartel que dice “GROENLANDIA - TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS EST. 2026”.

Por otro lado, Trump difundió otra imagen en la que se lo ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, donde se ve un mapa detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.

Además, Trump informó hoy en Truth Social que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sobre Groenlandia. “Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!”, escribió.

A Davos, con Groenlandia en el centro de su agenda

El líder republicano inició hace justo un año su segundo mandato y en las últimas semanas centró su agenda en “liberar” a la isla danesa de la supuesta amenaza que presentan sobre la misma China y Rusia.

Su discurso en Davos está previsto para este miércoles a las 10.30, pero el mandatario adelantó que en ese foro mantendrá una reunión con las “distintas partes” sobre Groenlandia.

Así lo dijo al señalar de nuevo en Truth Social que había mantenido una “muy buena conversación telefónica” al respecto con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte. Groenlandia “es imperativa” para la seguridad estadounidense y mundial, apunta Trump, según el cual “no hay vuelta atrás”.

En esa misma plataforma filtró la captura de un mensaje atribuido a Rutte en el que este último le dice estar comprometido a encontrar “una solución” y le asegura que utilizará también sus distintos compromisos mediáticos para ensalzar su labor en Ucrania o Gaza.

Menos comprensivo parece mostrarse el presidente francés, Emmanuel Macron. “No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia”, le comenta en un mensaje privado filtrado también por Trump en su red y del que el Elíseo ha confirmado su veracidad.

En ese intercambio Macron le propone celebrar el jueves en París una cumbre del G7, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses.

Ese eventual encuentro llegaría precedido de un nuevo foco de tensión entre ambos mandatarios: Trump acaba de amenazar con aranceles del 200 % al vino y al champagne francés si Macron mantiene su rechazo a formar parte de su Junta de la Paz para Gaza.

El líder estadounidense cargó hoy también contra el Reino Unido, calificando de “GRAN ESTUPIDEZ” que el Gobierno británico haya acordado entregar la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, algo que en su opinión refuerza la necesidad de que Washington se haga con Groenlandia.

Trump no olvidó tampoco este martes al otro gran protagonista de su política internacional reciente: Venezuela.

En otra imagen generada por inteligencia artificial, aprovecha la foto de una reunión real que celebró en agosto en la Casa Blanca con algunos de los principales líderes europeos para incluir en esa cita en el Despacho Oval un mapa en el que el territorio estadounidense se extiende a Canadá y Venezuela.

“Pongámoslo de esta manera: va a ser un Davos muy interesante”, ha dicho esta semana a la prensa sobre esa cumbre política y económica en Suiza que se extiende hasta el 23 de enero, pero que tiene puestas todas las miradas en su presencia y palabras.

Con información de EFE.