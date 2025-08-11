Trump despliega la Guardia Nacional en Washington y pone a la Policía local bajo control federal

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington y que pone a la Policía de la capital bajo control federal. Trump quiere aplicar a Washington DC el mismo libreto que empleó en Los Ángeles: dibujar una ciudad decadente, marcada por el caos y el crimen, para así poder justificar el despliegue de la Guardia Nacional.

“La tasa de homicidios en Washington es hoy más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que suelen considerarse de los peores del mundo”, afirmó falsamente el presidente en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca este lunes. Según datos del departamento de policía de DC, en 2024 la tasa de homicidios fue de 112 asesinatos. En Bogotá, solo de enero a septiembre de 2024, hubo 863 homicidios, según datos del Concejo de Bogotá.

Debido a la condición administrativa particular que tiene el Distrito de Columbia, la movilización de la Guardia Nacional es potestad del presidente. El republicano también anunció que pone la policía local bajo control federal. Para hacerlo, hizo uso de la sección 740 de la District of Columbia Home Rule Act, la norma que lo habilita para tomar esta decisión. “Tendrán más policía, y estarán tan felices porque estarán seguros cuando caminen por la calle, veran policías o veran agentes del FBI”, dijo.

“Nuestra capital fue ocupada por bandas violentas y criminales sanguinarios, grupos errantes de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no permitiremos que esto pase más”, defendió Trump, aunque las estadísticas dicen lo contrario. El crimen violento disminuyó un 26% en la ciudad en comparación con esta misma época de 2024, según datos de la policía de Washington. Asimismo, los homicidios bajaron un 12%.

“El proceso empieza ahora”, anunció el presidente. “Será algo increíble de ver. Y creo que muchos de ustedes dijeron que sería algo lindo de hacer, ¿verdad? Iremos retirando todos los campamentos de personas sin hogar de todos nuestros parques, nuestros preciosos parques”, aseguró.

Trump amenazó a otras ciudades santuario como Washington, con tomar medidas similares a las se toman ahora en la capital y que se aplicaron en su momento en Los Ángeles. “”Enseguida vamos a mirar Nueva York“, dijo Trump. ”Y si es necesario, también vamos a hacer lo mismo en Chicago, que es un desastre“.

Los términos ciudad, santuario y estado santuario se utilizan para referirse a los lugares de Estados Unidos donde las policías locales no tienen permitido cooperar con las federales, lo que los hace más seguros para las personas indocumentadas. Nueva York, Chicago, DC y Los Ángeles, además de ser bastiones demócratas —a los cuales ve como enemigos— también son un freno a su campaña de deportaciones masivas debido a que garantizan más derechos para las personas sin papeles.

Durante los últimos días, la administración ya desplegó agentes del FBI en las calles durante los turnos nocturnos de la policía local para ayudar a prevenir robos de vehículos con violencia y otros delitos, según informan las autoridades.

Horas antes de su comparecencia, escribió: “¡Washington, D.C. será LIBERADA hoy! El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!”.

Mientras, el ejército estadounidense se prepara para activar tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., adelantó un funcionario del Departamento de Defensa citado por The New York Times.

Trump ya se había quejado en la campaña electoral de la supuesta decadencia de la capital y la retrataba como un lugar plagado por el crimen y la inseguridad. Una de sus promesas electorales era devolver el supuesto esplendor perdido a DC y hacer una “limpieza” de las calles. Este domingo, el presidente Trump comparó la mano dura aplicada en la frontera con México —donde al inicio de su mandato desplegó a militares para frenar los cruces fronterizos— con sus planes para Washington. El presidente dijo que desalojaría “inmediatamente a la población sin hogar de la ciudad y tomaría medidas rápidas contra el crimen”.

Al presidente estadounidense le molesta incluso ver señales de pobreza en la capital cuando juega al golf, pero pese a su empeño en hacer un retrato oscuro y sórdido de la capital, lo cierto es que el crimen violento disminuyó. La alcaldesa de Washington, Muriel E. Bowser, salió a condenar esta descripción y señalar que el crimen disminuyó en los últimos dos años, tras un fuerte aumento posterior a la pandemia en 2023.